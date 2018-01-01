Описание

Агентство недвижимости PARK ESTATE, входит в группу компаний KOSTA GROUP, работает на рынке недвижимости в Турции уже более 5 лет и является одним из ведущих агентств в Махмутларе. Наши специалисты – это команда профессионалов, которые всегда готовы предоставить консультацию по вопросам аренды, продажи или приобретения недвижимости. Вся наша работа и каждая услуга в частности, проводится при неукоснительном соблюдении морально-этических норм и правил, а также законодательства Турции. Приобретение квартиры или виллы за границей – очень серьезный шаг в жизни каждого, кто его совершает. Мы всегда ставим себя на место клиента, который к нам обратился, и оказываем свои услуги с наивысшим качеством.