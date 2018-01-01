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Park estate

Mahmutlar Mah. Barboros Cad Çakır Residence No : 187A/C Alanya Antalya
;
Park estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Веб-сайт
Веб-сайт
parkestate-kg.ru
Описание
Агентство недвижимости PARK ESTATE, входит в группу компаний KOSTA GROUP, работает на рынке недвижимости в Турции уже более 5 лет и является одним из ведущих агентств в Махмутларе. Наши специалисты – это команда профессионалов, которые всегда готовы предоставить консультацию по вопросам аренды, продажи или приобретения недвижимости. Вся наша работа и каждая услуга в частности, проводится при неукоснительном соблюдении морально-этических норм и правил, а также законодательства Турции. Приобретение квартиры или виллы за границей – очень серьезный шаг в жизни каждого, кто его совершает. Мы всегда ставим себя на место клиента, который к нам обратился, и оказываем свои услуги с наивысшим качеством.
Квартиры
Смотреть все 319 объектов
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Продается большая, уютная квартира 2+1 (120 кв.м.) на 6 этаже в районе Алании - Тосмур. Ква…
€ 90,000
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Потрясающая большая светлая квратира 2+1, 120 квм на 6 этаже. Кухня + салон (американская пл…
€ 58,600
Пентхаус 4 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 11
Прекрасная Квартира в двух уровнях - пентхаус, 4+1, 240 квм. Кухня + салон (американская пла…
€ 90,000
Квартира 1 спальня в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
€ 55,000
Дома
Смотреть все 36 объектов
Вилла 4 спальни в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается очень красивая вилла 4+1, площадь 250 мкв, земля 380 мкв. Вилла с дизайнерским ре…
€ 250,000
Вилла 4 спальни в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья
Комнаты 5
Площадь 480 м²
Вилла. Тепе 4+1 Без мебели Бассейн Джакузи Сауна Камин Крытая Парковка Система Напольн…
€ 440,000
Вилла 2 спальни в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни
Аланья
Комнаты 3
Место: Каргыджак Площадь : вилла , 2+1, 140 кв.м До моря: 2000 метров Цена: 100000 евро Осо…
€ 100,000
Вилла 4 спальни в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Место: Аланья, район Бекташ Площадь : 4+1, 240 кв.м, , 5 соток с мебелью и техникой До мор…
€ 355,000
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Мы находим для Вас самые интересные варианты недвижимости, а именно: квартиры, виллы, земельный участи и ведем для Вас онлайн показы объектов, переговоры с собственником.

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