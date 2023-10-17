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Квартиры в Doesemealti, Турция

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33 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Новые Квартиры с Теплыми Полами в Дёшемеалты, Анталия Квартиры расположены в квартале Ешильб…
€127,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/3
Новые Квартиры в Дёшемеалты, Анталия, в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры Кварт…
€120,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Рассрочку в Центре Дёшемеалты, Анталия. Квартиры в Анталии находятся в нескольких…
€105,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Рассрочку в Центре Дёшемеалты, Анталия. Квартиры в Анталии находятся в нескольких…
€71,500
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, …
€322,428
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Doesemealti, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция Проект состоит …
€1,52 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья,…
€238,028
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Doesemealti, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция Жилой к…
€303,462
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция Предлагаются виллы с…
€1,14 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Doesemealti, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция Пред…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры в Дёшемеалты с Возможностью Оплаты в Рассрочку Недвижимость в Анталии расположена в…
€68,500
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Просторные Квартиры в Микрорайоне Бахчеяка в Дёшемеалты Квартиры расположены в микрорайоне Б…
€194,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€428,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€404,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Новые Квартиры с Теплыми Полами в Дёшемеалты, Анталия Квартиры расположены в квартале Ешильб…
€140,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры в Новом Проекте в Дёшемеалты, Анталия Квартиры со стильным дизайном распол…
€201,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры в Новом Проекте в Дёшемеалты, Анталия Квартиры со стильным дизайном распол…
€121,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры в Новом Проекте в Дёшемеалты, Анталия Квартиры со стильным дизайном распол…
€88,500
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Doesemealti, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Первоклассные Квартиры с Видом на Лес в Анталии, Ешильбайыр, с Системой «Умный Дом» Квартиры…
€570,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€342,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€256,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€222,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Жилом Комплексе с Общим Садом и Открытой Парковкой в Дёшемеалты Квартиры в Дёшеме…
€130,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Жилом Комплексе с Общим Садом и Открытой Парковкой в Дёшемеалты Квартиры в Дёшеме…
€109,000
Квартира 5 комнат в Doesemealti, Турция
Квартира 5 комнат
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 364 м²
Новый элитный комплекс вилл в Дёшемеалты Представляем Вашему вниманию новый новый элитный к…
€956,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Doesemealti, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/13
Наш новый проект - Дёшемеалты – Анталия Территория проекта - 45,210 м2 - Всего в проек…
€194,230
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Doesemealti, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
Мы создаем комплекс в самом красивом месте Анталии. Вы находитесь рядом с остановками общест…
€136,477
Квартира 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом в Doesemealti, Турция
Квартира 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Хотите стать владельцем роскошной виллы на продажу в Анталии? Хорошо оборудованный дизайн, б…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Хотите ли вы жить в Анталии с квартирами на продажу?  Тогда вы будете поражены, когда прочит…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Realtor Global приглашает инвесторов, которые заботятся о своем комфорте и финансовом будуще…
Цена по запросу
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