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Квартиры в Дёшемеалты, Турция

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40 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
$14,53 млн
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Квартира 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Алтынкале, Дёшемеалты Квартиры в Анталии ра…
$327,178
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры с инвестиционным потенциалом в Анталии, Дёшемеалты, в проекте с бассейном Дёш…
$95,145
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Dagbeli, Турция
Квартира
Dagbeli, Турция
Площадь 408 м²
$4,07 млн
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Квартира в Дёшемеалты, Турция
Квартира
Дёшемеалты, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
2 км от центра Дёшемалты и рядом со всеми социальными удобствами. Она расположена в 4 км от …
$722,821
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Квартира в Asagioba, Турция
Квартира
Asagioba, Турция
Площадь 680 м²
$4,65 млн
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Мы представляем вам роскошную виллу с богатыми социальными объектами и высокой инвестиционно…
$1,73 млн
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира с 1 спальней и видом на природу в Дёшемеалты, Анталия Квартира расположе…
$59,990
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Квартира 3 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Здание, построенное в 2024 году, расположено в районе Дошемалти в Анталье. Квартира на перво…
$93,012
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Квартира 1 комната в Дёшемеалты, Турция
Квартира 1 комната
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
$612,573
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Здание было построено в июне 2024 года в районе Анталии/Дошемеалты. Квартира, которая значит…
$109,933
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Квартира 1 комната в Дёшемеалты, Турция
Квартира 1 комната
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Расположенный в восходящей звезде Стамбула, округ Картал, остров Мечты увеличивает ценность …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 6
Площадь 390 м²
$1,02 млн
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Квартира 1 комната в Дёшемеалты, Турция
Квартира 1 комната
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Мерис Драгос, возвышающийся в Драгосе, новый центр притяжения анатолийской стороны с великол…
$1,32 млн
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
$2,55 млн
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры с 1 спальней с подогревом пола и общим бассейном в Анталии, Дёшемеалты Район Дёшеме…
$129,431
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Квартира 1 комната в Дёшемеалты, Турция
Квартира 1 комната
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 510 м²
Мы создали жизнь за пределами вашей мечты.Эти многоэтажные апартаменты и частные бассейны на…
$1,23 млн
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Квартира 1 комната в Дёшемеалты, Турция
Квартира 1 комната
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
В этом новом проекте, расположенном в Картале, вас приглашают к искренней, теплой, безопасно…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Дёшемеалты, Турция
Квартира 1 комната
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 320 м²
$663,000
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 11/15
Современная меблированная квартира с 1 спальней в Дёшемеалты, Анталия Квартира расположена в…
$100,657
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Новые квартиры с инвестиционным потенциалом в Анталии, Дёшемеалты, в проекте с бассейном Дёш…
$91,664
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Пентхаус 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
Квартира с 1 спальней и видом на горы в районе Бахчеяка, Дёшемеалты, Анталия Эта уютная квар…
$59,990
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Квартира 3 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Квартиры с системой «умный дом» в престижном районе Дёшемеалты, Анталия Предлагаемые на прод…
$233,563
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Квартира 4 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
$6,63 млн
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
$4,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
$863,096
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Пентхаус 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Новые квартиры с инвестиционным потенциалом в Анталии, Дёшемеалты, в проекте с бассейном Дёш…
$95,145
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Квартира 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Алтынкале, Дёшемеалты Квартиры в Анталии ра…
$294,716
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Квартира в Дёшемеалты, Турция
Квартира
Дёшемеалты, Турция
Площадь 528 м²
$9,88 млн
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Квартира 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Квартиры с системой «умный дом» в престижном районе Дёшемеалты, Анталия Предлагаемые на прод…
$589,433
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