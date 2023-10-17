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33 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
2
127 м²
2
Новые Квартиры с Теплыми Полами в Дёшемеалты, Анталия Квартиры расположены в квартале Ешильб…
€127,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
2
105 м²
1/3
Новые Квартиры в Дёшемеалты, Анталия, в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры Кварт…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
3
2
100 м²
3
Квартиры в Рассрочку в Центре Дёшемеалты, Анталия. Квартиры в Анталии находятся в нескольких…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером
Doesemealti, Турция
2
1
55 м²
3
Квартиры в Рассрочку в Центре Дёшемеалты, Анталия. Квартиры в Анталии находятся в нескольких…
€71,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Doesemealti, Турция
3
132 м²
14
Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, …
€322,428
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Doesemealti, Турция
6
600 м²
3
Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция Проект состоит …
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Doesemealti, Турция
3
103 м²
5
Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья,…
€238,028
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Doesemealti, Турция
4
125 м²
4
Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция Жилой к…
€303,462
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Doesemealti, Турция
6
270 м²
2
Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция Предлагаются виллы с…
€1,14 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Doesemealti, Турция
6
310 м²
2
Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция Пред…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
3
1
70 м²
Квартиры в Дёшемеалты с Возможностью Оплаты в Рассрочку Недвижимость в Анталии расположена в…
€68,500
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
3
220 м²
Просторные Квартиры в Микрорайоне Бахчеяка в Дёшемеалты Квартиры расположены в микрорайоне Б…
€194,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
5
2
170 м²
2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€428,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
5
2
190 м²
2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€404,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
2
127 м²
2
Новые Квартиры с Теплыми Полами в Дёшемеалты, Анталия Квартиры расположены в квартале Ешильб…
€140,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
2
210 м²
3
Стильные Квартиры в Новом Проекте в Дёшемеалты, Анталия Квартиры со стильным дизайном распол…
€201,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
1
100 м²
3
Стильные Квартиры в Новом Проекте в Дёшемеалты, Анталия Квартиры со стильным дизайном распол…
€121,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
2
1
65 м²
3
Стильные Квартиры в Новом Проекте в Дёшемеалты, Анталия Квартиры со стильным дизайном распол…
€88,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Doesemealti, Турция
4
2
266 м²
2
Первоклассные Квартиры с Видом на Лес в Анталии, Ешильбайыр, с Системой «Умный Дом» Квартиры…
€570,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
2
180 м²
3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€342,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
2
92 м²
3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€256,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
1
91 м²
3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€222,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
1
98 м²
1/2
Квартиры в Жилом Комплексе с Общим Садом и Открытой Парковкой в Дёшемеалты Квартиры в Дёшеме…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
1
94 м²
2
Квартиры в Жилом Комплексе с Общим Садом и Открытой Парковкой в Дёшемеалты Квартиры в Дёшеме…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Doesemealti, Турция
5
1
364 м²
Новый элитный комплекс вилл в Дёшемеалты Представляем Вашему вниманию новый новый элитный к…
€956,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Doesemealti, Турция
2
1
70 м²
1/13
Наш новый проект - Дёшемеалты – Анталия Территория проекта - 45,210 м2 - Всего в проек…
€194,230
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Doesemealti, Турция
2
1
66 м²
1/5
Мы создаем комплекс в самом красивом месте Анталии. Вы находитесь рядом с остановками общест…
€136,477
Рекомендовать
Квартира 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом
Doesemealti, Турция
1
4
600 м²
Хотите стать владельцем роскошной виллы на продажу в Анталии? Хорошо оборудованный дизайн, б…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
1
1
66 м²
Хотите ли вы жить в Анталии с квартирами на продажу? Тогда вы будете поражены, когда прочит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
1
2
98 м²
Realtor Global приглашает инвесторов, которые заботятся о своем комфорте и финансовом будуще…
Цена по запросу
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