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Квартиры с гаражом в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
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Аланья
268
Мерсин
1844
Мезитли
572
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252 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный вдоль живописного побережья Алании, исключительный жилой комплекс украшает рег…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/9
Эта квартира с одной спальней без мебели расположена на 2 этаже современного 9-этажного здан…
$272,938
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
2+1 Apartment for Sale in Centrum Cikcilli Region with the Assurance of Redtower Property. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
В Кючюхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, ультра-роск…
$217,358
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5
Начало строительства – 30.06.2022Окончание строительства – 30.09.2024Инфраструктура комплекс…
$293,441
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Просторная квартира площадью 160 м² расположена на 4-м этаже 10-этажного здания в районе Джи…
$282,829
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Квартира 2 комнаты в Ходжалар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ходжалар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Средиземноморья. Район…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5/6
Квартира расположена в районе Лара/Ешильбахче, который считается одним из самых элитных райо…
$325,084
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/4
2+1 Apartment for Sale in Alanya Kargıcak Region with the Assurance of Redtower Property. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя новую эру роскошной жизни и инвестиционного потенциала в самом сердце Алан…
$73,496
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
1+1 Apartment for Sale in Alanya Kargıcak Region with the Assurance of Redtower Property. …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/9
Эта современная квартира с 1 спальней расположена в одном из самых престижных районов Алании…
$272,938
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Квартира с одной спальней расположена в самом центре Аланьи, всего в 350 метрах от знаменито…
$237,576
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/13
Проект строится в районе Анталии/Дёшемеалты. Комплекс, который строится полностью по концепц…
$126,527
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Квартира 4 комнаты в Оба, Турция
Квартира 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Комплекс был построен в районе Алания/Оба в мае 2023 года. Комплекс оборудован бассейном, ту…
$210,113
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Обзор проекта: Престижный жилой комплекс в Алании Инжекум, в 2 км от моря. 12 блоков, 162 …
$247,006
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Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Крытый бассейн с подогревомЛетний бассейн с водными горками (900 м2)тренажерный залСауна с г…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 5/5
3+1 Apartment for Sale in Alanya Oba Region with the Assurance of Redtower Property. Apar…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Махмутлар, Турция
Квартира 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Откройте для себя идеальное место для жизни на побережье в Махмутларе, Аланья Эта очарова…
$77,791
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя новую эру роскошной жизни и инвестиционного потенциала в самом сердце Алан…
$74,005
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
2+1 Apartment for Sale in Alanya Oba Region with the Assurance of Redtower Property. Apar…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$301,924
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Квартира 3 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/5
Квартира в Анталии.  Продается квартира в Анталии, район Коньяалты, микрорайон Лиман. В ш…
$185,000
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/6
Эти просторные апартаменты расположены в районе Джикджилли, всего в 1,8 км от моря. Квартира…
$216,076
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Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эта современная квартира расположена в престижном районе Клеопатра, всего в 300 метрах от мо…
$627,881
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2
рассрочка 42 месяца в турецких лирах С гарантией турецкого правительства план оплаты …
$215,000
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
местоположение • 2,5 КМ ДО МОРЯ • 3 КМ РАССТОЯНИЯ ДО ЦЕНТРА АЛАНИИ • 1 КМ ДО БОЛЬНИЦЫ …
$230,607
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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