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Квартиры в Silifke, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Силифке, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Силифке, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлена квартира 3+1 в Силифке. Квартиры имеют общую площадь 220 м2, располож…
€113,500
Квартира 2 комнаты с парковкой в Силифке, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой
Силифке, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
К продаже представлена квартира 1+1 в Силифке. Квартиры имеют общую площадь 56 м2, расположе…
€51,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Isikli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Isikli, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 площадью 50 кв.м и 2+1 площадью 60 кв.м в строяще…
€75,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Isikli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Isikli, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
"Zera Homes" предлагает новые квартиры, планировкой 1+1, площадью 48 кв.м, и 2+1, площадью 5…
€50,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Silifke, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Silifke, Турция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
Предлагаются ко вниманию элитные апартаменты планировкой 2+1 в строящемся комплексе с видом …
€165,000

Параметры недвижимости в Silifke, Турция

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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