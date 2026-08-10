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Квартиры в Силифке, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ташуджю, Турция
Квартира 3 комнаты
Ташуджю, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 4/5
$3,33 млн
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Квартира 1 спальня в Catak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Catak Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 8
📍г.Мерсин, район Каргыпынары 🏠 1+0 (48 кв.м) 🔸 7 этаж 🌊 1 200м до моря ❗Пляж с голубым ф…
$40,222
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Квартира 1 комната в Catak Mahallesi, Турция
Квартира 1 комната
Catak Mahallesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Дом у моря был разрушен. Всего 12 квартир.Регистрируйте свою собственность без риска или ожи…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Ташуджю, Турция
Квартира 4 комнаты
Ташуджю, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
$4,07 млн
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