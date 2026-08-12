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Купить двухуровневая квартира в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
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Аланья
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Муратпаша
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Коньяалты
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Многоуровневые квартиры Удалить
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17 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кемер, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Этот проект, расположенный в районе Кемер в Бурдуре, состоит из 83 независимых резиденций. …
$39,308
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 2/3
Просторная квартира 5+1 в Коньяалты, район Улуч. Представляем вашему вниманию современную…
$245,642
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Средиземноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
$294,070
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TekceTekce
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Аксу, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Комплекс строится на участке площадью 36 000 м2 в Алтинтасе, развивающемся районе Анталии. К…
$428,701
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартира расположена в районе Коньяалты/Ункали. В комплексе есть множество удобств, таких ка…
$585,232
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Эта двухуровневая квартира с садом в Коньяалты Хурма предлагает вам жить отдельно! Завершен…
$232,792
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Аланья, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 8
Комплекс строится в районе Аланья/Авсаллар одной из ведущих строительных компаний Анталии. К…
$185,765
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
$165,205
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Расположенная всего в 350 метрах от пляжа Коньяалты, одного из самых популярных пляжей Антал…
$700,906
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Квартира расположена в Ларе, одном из самых популярных мест в Анталии, в нескольких минутах …
$650,670
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 1 комната
Коньяалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/7
ID AN 23752   Район: Анталия, Унджалы   Тип объекта: строящееся жилье Кол-во …
$251,759
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Приветствуем вас! Если вы мечтаете о приобретении недвижимости в Турции, обратите внимание н…
$265,826
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : КЕПЕЗ РАЙОН : ЭРЕНКЁЙ ГОД ПОСТРОЙКИ : 2022 ЭТАЖ : ДУ…
$137,024
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Дегирмендере, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Дегирмендере, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/6
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
$417,413
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Аланья, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 8
Комплекс строится в районе Аланья/Авсаллар одной из ведущих строительных компаний Анталии. К…
$278,648
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/4
РУССКИЙ  ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : МУРАТПАША     РАЙОН : ЭТИЛЕР ЭТАЖ : ДУПЛЕ…
$133,938
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Каргыджаке! Мы рады представить вам этот уника…
$350,407
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

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