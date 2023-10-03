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Квартиры с видом на горы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
14837
Sekerhane Mahallesi
5329
Аланья
5302
Мерсин
2282
Gazipasa
309
Муратпаша
127
Kepez
85
Mezitli
69
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3 683 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
Представлена на продажу трехкомнатная квартира (2+1) в отличной локации. Квартира расположен…
€180,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Demirtas, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/2
Детали резиденции  Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/10
Новостройка в Мерсине, Чешмели от инвестора. ЦЕНА НИЖЕ РЫНКА!!! Новый комплекс в 200 метрах…
€54,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€86,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/15
Новый комплекс в Томюке, 400 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Двухкомнат…
€24,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
Спешите забронировать квартиру на берегу моря 1+1 и 2+1 с чистовой отделкой да еще и в Расср…
€24,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
НСМ-162826   Новый комплекс в Томюке Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€48,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bahtili, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bahtili, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€853,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Меблированная недвижимость в комплексе с бассейном у моря в Алании Меблированная квартира об…
€229,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€49,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/9
Комплекс отельного типа с развитой инфраструктурой. 3 блока 9-этажей Собственный оборудов…
€95,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Район Кестель, г. Алания. Комплекс "Аква Резиденц" Aqua Residence - новый жилой комплекс …
€110,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
НСМ-162835  Новый комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€49,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Роскошная Недвижимость в Проекте Смешанного Типа с Богатой Инфраструктурой в Аланье Квартиры…
€125,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/14
НСМ-133709  Новый инвестиционный комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию нов…
€65,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 5/10
Элитный комплекс класса LUX 2+1 Общая 154 м2 Жилая 138 м2 5 этаж из 10 ✅Закрытое сите с…
€158,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/12
НСМ-102804 Квартира от инвестора Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Представляе…
€52,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
Новым комплекс в городе Mersin! Двухкомнатные квартиры 1+1, и студии 1+0 с ВНЖ …
€36,500
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€125,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Элитные Квартиры в Аланье, Авсаллар, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Авсаллар –…
€99,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошное имущество в Алании Махмутларе в комплексе с премиальными удобствами Войдите, чтобы…
€129,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sariyar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sariyar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 10
Выгодно Расположенные Квартиры в Проекте в Мерсине. Инвестиционные квартиры расположены в ра…
€39,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Инжекум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Инжекум, Турция
CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 А…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мерсин, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мерсин, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мерсин, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мерсин, Турция
Проект премиум класса VERDE с обширной инфраструктурой для качественного уровня жизни в Мерс…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Квартиры с видом на горы в районе Сарису, Анталия! Квартира оборудована встроенной кухонно…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Квартиры на берегу средиземного моря в ультрасовременном жилом комплексе. Апартаменты площ…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Средиземноморский регион

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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