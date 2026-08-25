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Квартиры в Серике, Турция

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66 объектов найдено
Квартира в Серик, Турция
Квартира
Серик, Турция
$329 000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Пентхаус 3 комнаты в Серик, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3/3
Квартира с 2 спальнями и бассейном в центре Белека Белек – один из самых востребованных райо…
$91 643
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Меблированная квартира рядом с инфраструктурой в Белеке, Анталия Квартира на продажу располо…
$146 406
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Квартиры рядом с полями для гольфа и пляжем в Белеке, Анталья Квартиры находятся в Белеке, А…
$250 246
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Квартира 4 комнаты в Серик, Турция
Квартира 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/7
$9,01 млн
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Квартира 1 комната в Серик, Турция
Квартира 1 комната
Серик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 7
Площадь 404 м²
$1,42 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Серик, Турция
Квартира 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
$4,13 млн
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Квартира 2 комнаты в Серик, Турция
Квартира 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Благоустроенные квартиры на продажу в престижном месте в Белеке, Анталия Белек – одно из сам…
$103 948
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Готовая меблированная квартира в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия, рядом со всей инфр…
$108 036
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Квартира 1 комната в Серик, Турция
Квартира 1 комната
Серик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Новая жизнь начинается в самом привлекательном районе Стамбула, Нишанташи. Новый проект подн…
$863 096
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Квартира 1 комната в Серик, Турция
Квартира 1 комната
Серик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Площадь 280 м²
$1,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Инвестиционные квартиры с 4 спальнями в элитном комплексе с бассейном в Анталии, Белек Кварт…
$266 070
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном в центре Белека Белек – один из самых престижных тури…
$200 498
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/4
Благоустроенные квартиры на продажу в престижном месте в Белеке, Анталия Белек – одно из сам…
$166 941
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Квартира 1 комната в Серик, Турция
Квартира 1 комната
Серик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Стадия Стамбул строится в Кючукчекмече для тех, кто хочет иметь престижное и комфортное жило…
$188 000
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Пентхаус 3 комнаты в Серик, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3/3
Квартира с 2 спальнями с общим бассейном в Белеке, Анталия Белек — один из самых популярных …
$99 815
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Квартиры в комплексе с бассейном в центре Кадрие, рядом с Белеком Кадрие – один из ключевых …
$175 193
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Квартира 1 комната в Серик, Турция
Квартира 1 комната
Серик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Vajra Life Maslak растет в самом престижном районе Стамбула. Это проект резиденции и домашне…
$442 750
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Меблированная 2-комнатная квартира с садом в комплексе с бассейном в центре Белека Продается…
$166 241
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Квартира 5 комнат в Серик, Турция
Квартира 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/3
Полностью меблированная двухуровневая квартира с 4 спальнями в комплексе с развитой инфрастр…
$310 650
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Меблированная квартира в элитном комплексе рядом с полями для гольфа и всей инфраструктурой …
$174 652
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2
Инвестиционные квартиры рядом с полем для гольфа и пляжем в Белеке, Анталии Квартиры располо…
$253 785
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Меблированная квартира в Белеке, Анталия, в шаговой доступности от всей инфраструктуры Белек…
$136 323
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Меблированные квартиры в элитном комплексе с бассейном недалеко от пляжа в Белеке Квартиры н…
$252 307
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/3
Меблированные квартиры в элитном комплексе с бассейном недалеко от пляжа в Белеке Квартиры н…
$258 041
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Квартира 2 комнаты в Серик, Турция
Квартира 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Квартиры с современным дизайном рядом с рекой Аджису в Белеке, Анталия Белек – один из ключе…
$165 299
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Меблированная квартира с 2 спальнями и потенциалом арендного дохода в Белеке Белек – туристи…
$170 690
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
Квартиры с современным дизайном рядом с рекой Аджису в Белеке, Анталия Белек – один из ключе…
$188 913
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Квартира 2 комнаты в Серик, Турция
Квартира 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Инвестиционные квартиры в Белеке, Анталия, рядом со всей городской инфраструктурой Современн…
$157 789
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Квартира в Gebiz, Турция
Квартира
Gebiz, Турция
Площадь 429 м²
$1,74 млн
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