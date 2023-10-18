Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Serik
  5. Квартиры

Квартиры в Serik, Турция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Serik, Турция
Квартира 1 спальня
Serik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Добро пожаловать в великолепный проект в прекрасном городе Анталия в районе Серик! Этот уник…
€79,000

Параметры недвижимости в Serik, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти