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Квартиры с террасой в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
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Аланья
268
Мерсин
1844
Мезитли
572
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187 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/9
Эта квартира с одной спальней без мебели расположена на 2 этаже современного 9-этажного здан…
$272,938
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
For Sale 2+1, 125m² Apartment at Kestel Alanya Alanya Kestel For Sale 2+1, 125m² Sea View …
$174,915
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Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: новая. Расположение: Алания, район Terras. Ст…
$118,148
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция Предлагаются апартаменты …
$250,097
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция На участке располож…
$89,117
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Квартира 4 комнаты в Incekum, Турция
Квартира 4 комнаты
Incekum, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция Комплекс состоит из 5 в…
$689,156
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс с бассейном и спортивными площадками, в спокойном и тихом районе, Авсаллар, Т…
$192,453
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
ID MR 1207  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Квартиры 1+1 со скидкой 20% в Эрдемли, Томюк. Пре…
$66,920
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Просторная квартира площадью 160 м² расположена на 4-м этаже 10-этажного здания в районе Джи…
$282,829
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья…
$356,817
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/9
Эта современная квартира с 1 спальней расположена в одном из самых престижных районов Алании…
$272,938
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Квартира с одной спальней расположена в самом центре Аланьи, всего в 350 метрах от знаменито…
$237,576
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 6
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция Резиденция р…
$161,091
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с бассейнами и аквапарком, в зелёном и спокойном районе Оба, Алания, Турция …
$293,360
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, …
$187,251
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Квартира 3 комнаты в Bezirgan, Турция
Квартира 3 комнаты
Bezirgan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция Предлагается современная вилла…
$790,177
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция Жилой комплек…
$209,409
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Квартира 2 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 12
Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предлагаются апарта…
$106,620
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/6
UNIT 42
$333,696
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Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Обзор проекта: Престижный жилой комплекс в Алании Инжекум, в 2 км от моря. 12 блоков, 162 …
$247,006
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Квартира 5 комнат в Махмутлар, Турция
Квартира 5 комнат
Махмутлар, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 11/11
$142,700
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс в тихом и экологически чистом районе, 800 м от до пляжа, Авсаллар, Турция Жи…
$234,064
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция Резиденция…
$126,000
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция Жилой комплекс с п…
$237,185
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Квартира 2 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 24
Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предл…
$98,141
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 8
Резиденция у аэропорта Анталии под управлением всемирной сети отелей, Алтынташ, Турция Рези…
$380,797
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Квартира 2 комнаты в Caglarca, Турция
Квартира 2 комнаты
Caglarca, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Ту…
$185,746
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

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однокомнатные
двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
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с бассейном
с видом на озеро
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