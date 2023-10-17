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Кондо в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
6
Кондо В архив
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6 объектов найдено
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
2+1 Apartment for Sale in Alanya Oba Region, With Redtower Property Assurance. Apartment …
€145,000
Кондо 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Алания, Турция
Кондо 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 4
€110,000
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4
€80,000
Кондо 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Yaylali, Турция
Кондо 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5
€136,000
Кондо 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Balcony в Yaylali, Турция
Кондо 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Balcony
Yaylali, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€51,000
Кондо 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Алания, Турция
Кондо 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
€120,000

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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