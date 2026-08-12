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Пентхаусы в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
288
Аланья
24
Муратпаша
305
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514 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$541,404
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Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Элитная недвижимость в комплексе рядом с удобствами в Анталии, Газипаша Предлагаем недвижимо…
$239,599
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Видом на Природу и Море в Алании Аланья - один из наиболее предпочтительных среди…
$286,680
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Квартиры в эксклюзивном жилом комплексе на первой береговой линии в Махмутларе, Алания Махму…
$934,308
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Квартиры на продажу в Алании с видом на город и море Район Кале в Алании известен своей уник…
$989,295
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартиры в проекте с богатой инфраструктурой в Алании Алания – одно из самых популярных напр…
$207,763
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 7
Квартира с 2 спальнями, видом на море и балконом в Алтынташе, Аксу, Анталия Квартира находит…
$145,483
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Квартиры с отдельными кухнями в проекте с общим бассейном в Коньяалты, Анталия Микрорайон Ху…
$399,500
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Квартиры с видом на море в окружении природы в Алании, Кестель Алания — одном из самых краси…
$368,273
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартиры в Аланье, Махмутлар, в жилом комплексе в 500 м от моря Махмутлар в Аланье – невероя…
$179,059
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/5
Двухуровневая меблированная квартира 3+1 на продажу в Коньяалты Хурма, Анталья Продаётся …
$288,647
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Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Готовые квартиры в центральном районе в 100 м от моря в Аланье, Кестель Кестель – популярный…
$357,682
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Пентхаус 6 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры с видом на крепость и море в Аланье Аланья — один из важнейших турис…
$921,539
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 8/8
Квартиры с видом на море и бассейн в проекте отельного типа недалеко от аэропорта в Аланье, …
$268,084
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Стильные квартиры в благоустроенном комплексе возле пляжа Клеопатры в Аланье Стильные кварти…
$505,157
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Шикарные квартиры в Аланье с системой «умный дом» Аланья – популярное курортное место, славя…
$738,849
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 7/7
Квартиры в пешей доступности от моря в Анталии, Муратпаша, Бахчелиэвлер Новый жилой комплекс…
$371,789
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры в современном комплексе всего в 300 м от пляжа в Алании в районе Кестель Предлагаем…
$382,653
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 183 м²
Количество этажей 10
Инвестиционные квартиры в жилом комплексе рядом с пляжем в Махмутларе, Аланья Алания — один …
$668,658
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море в проекте с инфраструктурой пятизвездочного отеля в Аланье, Каргыдж…
$465,404
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Квартиры с видом на море в одноблочном комплексе в Аланье Оба — один из самых престижных рай…
$749,873
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Просторный двухуровневый пентхаус на центральной улице в районе Лиман, Коньяалты Этот двухур…
$354,599
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем Клеопатры в Аланье Стильные квартиры расположены в выгод…
$363,708
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Пентхаус 5 комнат в Газипаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Газипаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость в комплексе рядом с удобствами в Анталии, Газипаша Предлагаем недвижимо…
$319,465
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартиры в Аланье, Махмутлар, в жилом комплексе в 500 м от моря Махмутлар в Аланье – невероя…
$270,321
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3/3
Новые квартиры в Анталии, Коньяалты, рядом с торговым центром и пляжами Квартиры на продажу …
$361,397
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры с видом на море и город в комплексе с бассейном в Аланье Аланья — популярное место …
$299,271
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Просторные квартиры с видом на море, крепость и город в Алании, Клеопатра Клеопатра – один и…
$685,395
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 10
Шикарные квартиры с общим бассейном в центре Аланьи, Анталия Эти современные и стильные квар…
$415,224
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями с доступом к бассейну в Анталии, Алтынташ Элегантные квартиры …
$261,610
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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