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Квартиры в Адане, Турция

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Джейхан
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Джейхан, Турция
Квартира 2 спальни
Джейхан, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих и центральных районов на европейской стороне С…
$1,19 млн
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Квартира 2 спальни в Джейхан, Турция
Квартира 2 спальни
Джейхан, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
В самом сердце Стамбула с помощью этого уникального проекта превращайте свои мечты в реально…
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Джейхан, Турция
Квартира 2 комнаты
Джейхан, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
квартира в стамбуле 1+1
$128,000
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Параметры недвижимости в Адане, Турция

с садом
Недорогая
Элитная
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