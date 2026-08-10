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Квартиры в Манавгат, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Манавгат, Турция
Квартира 3 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 2/10
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$184,532
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Квартира 2 комнаты в Манавгат, Турция
Квартира 2 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 10
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$161,466
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Квартира 4 комнаты в Манавгат, Турция
Квартира 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2
Стильные квартиры в комплексе с бассейном рядом с морем в Сиде, Манавгат Сиде – один из самы…
$199,830
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Манавгат, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/3
Квартира с 2 спальнями, мебелью, в комплексе рядом с морем в Анталии, Манавгат Квартира расп…
$155,342
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Квартира 2 комнаты в Манавгат, Турция
Квартира 2 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/3
Квартиры на продажу в центральной части Сиде, Манавгат Сиде – один из самых известных турист…
$129,301
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Квартира 2 комнаты в Манавгат, Турция
Квартира 2 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Стильные квартиры в комплексе с бассейном рядом с морем в Сиде, Манавгат Сиде – один из самы…
$129,301
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Квартира 3 комнаты в Манавгат, Турция
Квартира 3 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 2
Стильные квартиры в комплексе с бассейном рядом с морем в Сиде, Манавгат Сиде – один из самы…
$184,503
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Квартира 1 комната в Манавгат, Турция
Квартира 1 комната
Манавгат, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/10
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$92,266
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Квартира 3 спальни в Манавгат, Турция
Квартира 3 спальни
Манавгат, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8
$92,969
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Квартира 1 спальня в Манавгат, Турция
Квартира 1 спальня
Манавгат, Турция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Представляем вам новый проект от одного из лучших застройщиков в Анталии. Местонахождение – …
$226,573
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