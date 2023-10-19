Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Manavgat
  5. Квартиры

Квартиры в Manavgat, Турция

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Манавгат, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Манавгат, Турция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Просторные квартиры в жилом комплексе с мелкими деталями, привилегированными социальными зон…
€445,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с бытовой техникой в Manavgat, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с бытовой техникой
Manavgat, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8
€85,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Кумкей, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Кумкей, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этот уникальный проект предоставляет изменяющие жизнь квартиры для продажи в Анталии как для…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти