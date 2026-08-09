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Квартиры в Кемере, Турция

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8 объектов найдено
Квартира в Кемер, Турция
Квартира
Кемер, Турция
Площадь 5 м²
$69,76 млн
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Квартира 3 комнаты в Кемер, Турция
Квартира 3 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
$7,50 млн
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кемер, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Этот проект, расположенный в районе Кемер в Бурдуре, состоит из 83 независимых резиденций. …
$39,308
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Кемер, Турция
Квартира 2 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на горы в жилом комплексе в Кемере, Анталия Жилой комплекс находится в райо…
$205,121
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Квартира в Beycik, Турция
Квартира
Beycik, Турция
Площадь 16 м²
$151,14 млн
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Квартира 5 спален в Кемер, Турция
Квартира 5 спален
Кемер, Турция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в центре Кемера с потрясающим видом на горы, большим бассейном и собственн…
$2,56 млн
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Квартира 3 комнаты в Кемер, Турция
Квартира 3 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Шикарная меблированная квартира с 2 спальнями в Кемере, Анталия Кемер – популярное место бла…
$220,223
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Квартира 3 комнаты в Кемер, Турция
Квартира 3 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Меблированная квартира в Кемере, Чамьюва, с видом на бассейн и лес Кемер ежегодно привлекает…
$218,060
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