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Квартиры в Кемер, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с садом, с видом на горы, с видом на город в Кемер, Турция
Квартира 2 спальни с садом, с видом на горы, с видом на город
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Apartments for sale in Kemer, Prestigious investment properties are concentrated in this res…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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