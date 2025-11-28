Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Ыспарта, Турция

Ыспарта
Квартира в Buyuk Gokceli, Турция
Квартира
Buyuk Gokceli, Турция
Площадь 496 м²
$1,07 млн
Квартира в Ыспарта, Турция
Квартира
Ыспарта, Турция
Площадь 400 м²
$13,91 млн
Квартира в Ыспарта, Турция
Квартира
Ыспарта, Турция
Площадь 489 м²
$8,17 млн
Квартира в Кечиборлу, Турция
Квартира
Кечиборлу, Турция
Площадь 2 м²
$1
Квартира 4 комнаты в Ыспарта, Турция
Квартира 4 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
$2,72 млн
Квартира 4 комнаты в Ыспарта, Турция
Квартира 4 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
$4,14 млн
Квартира 4 комнаты в Ыспарта, Турция
Квартира 4 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
$3,23 млн
Квартира 3 комнаты в Ыспарта, Турция
Квартира 3 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
$2,03 млн
Квартира 4 комнаты в Ыспарта, Турция
Квартира 4 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
$4,23 млн
Квартира в Ыспарта, Турция
Квартира
Ыспарта, Турция
Площадь 440 м²
$7,54 млн
Квартира в Akpinar, Турция
Квартира
Akpinar, Турция
Площадь 354 м²
$7,54 млн
Квартира в Islamkoy, Турция
Квартира
Islamkoy, Турция
Площадь 510 м²
$2,09 млн
Квартира в Sav, Турция
Квартира
Sav, Турция
Площадь 365 м²
$2,32 млн
Квартира 4 комнаты в Ыспарта, Турция
Квартира 4 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$3,48 млн
Квартира 4 комнаты в Ыспарта, Турция
Квартира 4 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
$4,99 млн
Квартира 4 комнаты в Атабей, Турция
Квартира 4 комнаты
Атабей, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
$4,10 млн
