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Квартиры в Торосларе, Турция

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4 объекта найдено
Квартира в Gozne, Турция
Квартира
Gozne, Турция
Площадь 405 м²
$3,08 млн
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Квартира 2 комнаты в Торослар, Турция
Квартира 2 комнаты
Торослар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
$2,62 млн
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Квартира 2 комнаты в Торослар, Турция
Квартира 2 комнаты
Торослар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
Предлагаем  вашему вниманию проект готового здания в р-не Демирташ с инфраструктурой: ● Бас…
$115,632
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Квартира 2 комнаты в Торослар, Турция
Квартира 2 комнаты
Торослар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 11/12
Новостройка Мерсина, Аяш, Мерсин Комплекс состоит из 1 блока на 12 этажей Всего в комплекс…
$96,360
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