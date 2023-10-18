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Квартиры в Toroslar, Турция

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64 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Т…
€168,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция Предлагают…
€104,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира 2 комнаты в Toroslar, Турция
Квартира 2 комнаты
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Рады Вам представить новый комплекс со собственн…
€76,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€60,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
Красивый жилой комплекс с просторными квартирами. Квартиры с просторной и современной план…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/12
Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Рады Вам представить новый комплекс с собственн…
€32,500
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Toroslar, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Toroslar, Турция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Квартиры в новом жилом комплексе в Мерсине, район Енишехир. Комплекс премиум класса. Комплек…
€410,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
 Новый благоустроенный жилой комплекс премиум класса вблизи самого крупного торгового центра…
€137,000
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с c ремонтом в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с c ремонтом
Yalinayak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/8
🔥Супер-цена от 32.000 € 🔥Цена ниже общего уровня по рынку Мерсина, успевайте! 🔹Комнат …
€36,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Yalinayak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/10
Комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в популярном районе Эрдемли, район Че…
€27,300
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/14
NSM-102804 Новый комплекс в Мезитли в районе Чешмели Представляем Вашему вниманию…
€50,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 7/11
Квартира в Тедже 2+1 с видом на море, с большой зеленой территорией, В квартире остается вся…
€92,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/15
ВОТ ОНА! Ваша Квартира в новом Комплексе !!!! 400 Метров до МОРЯ! Площадью 65 метров квад…
€26,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/8
Квартиры студии на берегу моря 1+0 и 1+1 и 2+1 и в крапинку! Только собирай в лукошко!!! …
€28,000
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Yalinayak, Турция
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
1+0 18250 Евро-50% первого взноса 1+1 31500 Евро-50% первого взноса Далее рассрочка бе…
€18,250
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 11
Квартиры-Студии с Крытым и Открытым Бассейнами в Мерсине. Проект в Мерсине, Тедже, находится…
€49,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ Это полноценная квартира площадью 41 м находящаяся рядом с средиземным морем…
€19,500
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Этаж 14/15
Квартиры в популярном Мерсине, в районе Тарус. Квартиры сдаются с качественной чистовой о…
€64,316
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Дополнительными Ванными Комнатами в Тедже, Мерсин Квартиры расположены в микрорай…
€142,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Дополнительными Ванными Комнатами в Тедже, Мерсин Квартиры расположены в микрорай…
€120,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 11
Квартиры с Террасой и Несколькими Санузлами в Мезитли, Мерсин Стильные апартаменты расположе…
€115,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 14
Квартиры с 2 Спальнями в Жилом Комплексе с Бассейном и Охраной в Мерсине Мерсин — красивый с…
€83,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€98,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€73,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€160,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€105,000
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