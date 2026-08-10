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Квартиры в Финике, Турция

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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Финике, Турция
Квартира 1 комната
Финике, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Мы создали жизнь за пределами вашей мечты.Эти многоэтажные апартаменты и частные бассейны на…
$180,099
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Квартира в Финике, Турция
Квартира
Финике, Турция
Площадь 255 м²
$18,60 млн
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Квартира 1 комната в Финике, Турция
Квартира 1 комната
Финике, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Проект Prestige Villas состоит из 5 отдельных вилл с частным бассейном, построенным на площа…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Финике, Турция
Квартира 3 комнаты
Финике, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Комплекс расположен в Анталии/Финике, комплекс был завершен во 2 квартале 2024 года и имеет …
$157,567
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Квартира 2 комнаты в Финике, Турция
Квартира 2 комнаты
Финике, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
$2,67 млн
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Квартира 1 комната в Финике, Турция
Квартира 1 комната
Финике, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Проект Prestige Villas состоит из 5 отдельных вилл с частным бассейном, построенным на площа…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Финике, Турция
Квартира 3 комнаты
Финике, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море и горы в жилом комплексе в районе Финике, Анталья Эти квартиры на п…
$171,846
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Квартира 3 комнаты в Финике, Турция
Квартира 3 комнаты
Финике, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/6
Комплекс был построен в Анталии/Финике в 3 квартале 2024 года. Комплекс расположен всего в 3…
$153,987
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Квартира 2 комнаты в Финике, Турция
Квартира 2 комнаты
Финике, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$56,319
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