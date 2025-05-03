Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
387
Аланья
268
Мерсин
1844
Мезитли
572
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
422 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/9
Эта квартира с одной спальней без мебели расположена на 2 этаже современного 9-этажного здан…
$272,938
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1
Полным ходом идет строительство нового проекта жилого комплекса премиум класса в одной из лу…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция Предлагаются апартаменты …
$250,097
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Жилой комплекс состоит из двух 6-этажных блоков с фасадом в европейском стиле, расположенные…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4
В продаже квартира 1+1 в новом жилом комплексе в развитом районе Махмутлар. Квартира располо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция На участке располож…
$89,117
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
От собственника выставлена на продажу двухкомнатная квартира, общей площадью 70 м2, на 3 эта…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
ID MR 1207  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Квартиры 1+1 со скидкой 20% в Эрдемли, Томюк. Пре…
$66,920
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Просторная квартира площадью 160 м² расположена на 4-м этаже 10-этажного здания в районе Джи…
$282,829
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
Оставить заявку
Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 54 м²
Апартаменты на продажу в комплексе в Оба, Алания. Расстояние до моря — 1600 метров. На прода…
$134,309
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4
К продаже представлена меблированная квартира 3+1 в одном из приморских микрорайонов Мерсина…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Оба, Турция
Квартира
Оба, Турция
Площадь 138 м²
Потрясающий проект в экологически чистом районе Алании, Оба, с великолепным видом на море и …
$334,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Оба, Турция
Квартира
Оба, Турция
Площадь 51 м²
Апартаменты на продажу в комплексе от застройщика в популярном районе Оба, Алания Расположен…
$170,470
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 5 комнат в Мезитли, Турция
Квартира 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 11
Предлагаем Вам еще одну квартиру с видом на море. Предложение расположено в районе Мезитли и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья…
$356,817
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 4
Жилой комплекс в районе Алтынташ, Анталия и состоит из трех 8-этажных блоков, которые распол…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/9
Эта современная квартира с 1 спальней расположена в одном из самых престижных районов Алании…
$272,938
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Квартира с одной спальней расположена в самом центре Аланьи, всего в 350 метрах от знаменито…
$237,576
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с бассейнами и аквапарком, в зелёном и спокойном районе Оба, Алания, Турция …
$293,360
Оставить заявку
Квартира в Каргыджак, Турция
Квартира
Каргыджак, Турция
Площадь 58 м²
Новая жемчужина побережья Аланьи – масштабный жилой комплекс премиум-класса всего в 100 метр…
$185,967
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, …
$187,251
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Bezirgan, Турция
Квартира 3 комнаты
Bezirgan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция Предлагается современная вилла…
$790,177
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/5
Уютная квартира 1+1 в престижном районе Оба, Аланья Представляем вашему вниманию стильную…
$137,606
Оставить заявку
Квартира в Каргыджак, Турция
Квартира
Каргыджак, Турция
Площадь 55 м²
Новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Аланья. Проект представляет собой один блок, вклю…
$304,779
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 44 м²
Знакомьтесь, наш жилой комплекс - уютная семейная резиденция Hayat Heaven Residence. Это пот…
$56,661
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Kizkalesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kizkalesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 12
Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предлагаются апарта…
$106,620
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию готовый жилой комплекс премиум класса в самом центре быстро раз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 3
Если при выборе квартиры для Вас важна близость к морю и наличие хорошей инфраструктуры в ко…
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти