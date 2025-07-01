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Квартиры в Кахраманмараше, Турция

Гёксун
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Mahmutbey, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutbey, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Расположенный между Мраморой и Черным морем, откройте для себя недвижимость, которая воплоща…
$562,315
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Квартира 2 спальни в Mahmutbey, Турция
Квартира 2 спальни
Mahmutbey, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Расположенная на европейской стороне Стамбула, в быстро развивающемся районе Гюнешли на ожив…
$576,614
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Квартира 1 спальня в Mahmutbey, Турция
Квартира 1 спальня
Mahmutbey, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Расположенный между Мраморным морем и Черным морем, этот отель предлагает вам возможность ис…
$562,664
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Параметры недвижимости в Кахраманмараше, Турция

с садом
Недорогая
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