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Realting.com
Турция
Жилая
Средиземноморский регион
Жильё с видом на море в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
18325
Sekerhane Mahallesi
7259
Аланья
7232
Мерсин
2313
Gazipasa
330
Муратпаша
129
Kepez
90
Doesemealti
75
Mezitli
70
Коньяалты
67
Toroslar
62
Erdemli
30
Yenisehir
12
Aksu
10
Tarsus
8
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5
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5 109 объектов найдено
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Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
5
4
245 м²
3/2
Детали резиденции Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
70 м²
4/10
Новостройка в Мерсине, Чешмели от инвестора. ЦЕНА НИЖЕ РЫНКА!!! Новый комплекс в 200 метрах…
€54,000
1
Рекомендовать
1
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
4
2
185 м²
12
Квартиры 3+1 в Комплексе на Первой Береговой Линии в Мерсине, Аяш Недвижимость находится в н…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Elvanli, Турция
2
1
70 м²
13
Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Эрдемли, Томюк Мерсин – портовый город на б…
€77,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
3
2
64 м²
14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€86,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
3
2
84 м²
14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
3
1
111 м²
12
Квартиры с Видом на Море и Город в Мерсине, Турция, Недалеко от Моря Мерсин, жемчужина Среди…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
4
2
140 м²
12
Квартиры с Видом на Море и Город в Мерсине, Турция, Недалеко от Моря Мерсин, жемчужина Среди…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
62 м²
1/15
Новый комплекс в Томюке, 400 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Двухкомнат…
€24,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
Спешите забронировать квартиру на берегу моря 1+1 и 2+1 с чистовой отделкой да еще и в Расср…
€24,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
4
2
175 м²
1/10
Квартиры у Моря в Комплексе с Развитой Инфраструктурой в Каргыпынары, Мерсин Мерсин – портов…
€181,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
3
2
130 м²
1/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
2
2
85 м²
11/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
4
2
175 м²
1/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
3
1
115 м²
1/10
Квартиры у Моря в Комплексе с Развитой Инфраструктурой в Каргыпынары, Мерсин Мерсин – портов…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Elvanli, Турция
3
1
100 м²
1/15
Квартиры с Видом на Море в Чешмели, Мерсин Квартиры для продажи расположены в микрорайоне Че…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sariyar, Турция
3
2
120 м²
1/15
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Чешмели, Мерсин Стильные квартиры в Мерс…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
2
1
66 м²
1/12
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Каргыпынары Стильные квартиры расположены в …
€68,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
3
2
107 м²
1/12
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Каргыпынары Стильные квартиры расположены в …
€107,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
НСМ-162826 Новый комплекс в Томюке Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€48,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
115 м²
Меблированная недвижимость в комплексе с бассейном у моря в Алании Меблированная квартира об…
€229,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bahtili, Турция
4
2
140 м²
3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€853,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
1
1
35 м²
4/6
Район Кестель, г. Алания. Комплекс "Аква Резиденц" Aqua Residence - новый жилой комплекс …
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
2
1
65 м²
4/5
Район Оба, Аланья 1+1 в спальном районе, рядом со Средиземным морем - 200 м пешком Вся…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
4
2
110 м²
9/14
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
65 м²
1/15
НСМ-162835 Новый комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€49,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
2
1
60 м²
4
Роскошная Недвижимость в Проекте Смешанного Типа с Богатой Инфраструктурой в Аланье Квартиры…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
90 м²
4/14
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
€80,153
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
1/14
НСМ-133709 Новый инвестиционный комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию нов…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
3
2
155 м²
5/10
Элитный комплекс класса LUX 2+1 Общая 154 м2 Жилая 138 м2 5 этаж из 10 ✅Закрытое сите с…
€158,000
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