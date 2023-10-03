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Жильё возле озера в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
18325
Sekerhane Mahallesi
7259
Аланья
7232
Мерсин
2313
Gazipasa
330
Муратпаша
129
Kepez
90
Doesemealti
75
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6 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 5
Этаж 2/2
Умный дом. Собственный бассейн, сауна, фитнес, джакузи и хамам. Панорамный вид на море. Прод…
€715,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/6
Продажа: от 72 000 EUR Современный проект жилого комплекса с видовыми квартирами в районе Д…
€72,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 11/12
Этот проект расположен в одном из самых роскошных жилых районов города Аланьи — Махмутлар. О…
€250,000
Квартира 2 комнаты с лифтом, с металлическая дверь, с охраной в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с металлическая дверь, с охраной
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/7
€131,250
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Degirmendere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 810 м²
Количество этажей 2
€364,000
Дом 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Дом 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€80,000

Типы недвижимости в Средиземноморский регион

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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