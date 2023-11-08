Купить жилую недвижимость в Тарсусе, Турция

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Жильё в Tarsus, Турция

квартиры
13
13 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Tarsus, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Tarsus, Турция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерси…
€53,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Tarsus, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Tarsus, Турция
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 15
Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция Жилой комплекс на …
€90,000
Квартира 2 комнаты в Tarsus, Турция
Квартира 2 комнаты
Tarsus, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Новая современная резиденция в Тарсусе Представляем Вашему вниманию новый современный компл…
€54,000
Квартира 3 комнаты в Tarsus, Турция
Квартира 3 комнаты
Tarsus, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2
Новая современная резиденция в Тарсусе Представляем Вашему вниманию новый современный компл…
€70,000
Квартира 4 комнаты в Tarsus, Турция
Квартира 4 комнаты
Tarsus, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3
Новый резиденция в Мерсине в районе Тарсус Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со…
€90,000
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Bolatli, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Bolatli, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Площадь территории комплекса: 31346 m². В комплексе предусмотрена центральная система отопле…
€90,000
Квартира 3 комнаты в Tarsus, Турция
Квартира 3 комнаты
Tarsus, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2
Новая современная резиденция в Тарсусе Представляем Вашему вниманию новый современный компл…
€70,000
Квартира 2 комнаты в Tarsus, Турция
Квартира 2 комнаты
Tarsus, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Новая современная резиденция в Тарсусе Представляем Вашему вниманию новый современный компл…
€54,000
Квартира 4 комнаты в Tarsus, Турция
Квартира 4 комнаты
Tarsus, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3
Новый резиденция в Мерсине в районе Тарсус Представляем Вашему вниманию новую резиденцию со…
€90,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Tarsus, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Tarsus, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Почему именно этот ЖК: Проект имеет высокие инвестиционные показатели, т. к. будет распо…
€72,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool в Tarsus, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool
Tarsus, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Почему именно этот ЖК: Проект имеет высокие инвестиционные показатели, т. к. будет распо…
€54,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Tarsus, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Tarsus, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 15/15
"Zera Homes" предлагает квартиры 1+1 и 2+1 площадью от 52 м2 до 70 м2 с видом на горы и прир…
€53,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом в Bolatli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Bolatli, Турция
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Этаж 15/15
"Zera Homes" предлагает квартиры 3+1 площадью 105 м2 с видом на горы и природу в городе Тарс…
€90,000
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