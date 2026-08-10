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Купить жилую недвижимость в Тарсусе, Турция

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квартиры
14
14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Тарсус, Турция
Квартира 1 комната
Тарсус, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Hill Star Halkalı - это новый бренд Стамбула с современным качеством жилого пространства в п…
$230,159
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Квартира 1 комната в Тарсус, Турция
Квартира 1 комната
Тарсус, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
В Бейликдюзю, новом центре Стамбула, вы можете создать гостеприимный и удобный дом для своей…
$103,571
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Квартира 2 комнаты в Gocuk, Турция
Квартира 2 комнаты
Gocuk, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/12
В продаже готовая квартира 1+1. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ: Оплата возможна в любой валюте в…
$75,725
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Тарсус, Турция
Квартира 1 комната
Тарсус, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Hill Star Halkalı - это новый бренд Стамбула с современным качеством жилого пространства в п…
$65,595
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Квартира 4 комнаты в Тарсус, Турция
Квартира 4 комнаты
Тарсус, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 15
Просторные квартиры на продажу в Мерсине, Тарсус Просторные квартиры на продажу в Мерсине ра…
$76,516
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Квартира 3 комнаты в Takbas, Турция
Квартира 3 комнаты
Takbas, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$2,99 млн
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Квартира 1 комната в Тарсус, Турция
Квартира 1 комната
Тарсус, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Hill Star Halkalı - это новый бренд Стамбула с современным качеством жилого пространства в п…
$93,214
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Квартира 2 комнаты в Takbas, Турция
Квартира 2 комнаты
Takbas, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 12/12
$2,87 млн
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Квартира 2 комнаты в Тарсус, Турция
Квартира 2 комнаты
Тарсус, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 15
Просторные квартиры в Мерсине в центре района Тарсус Мерсин – привлекательный приморский гор…
$78,498
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Квартира 5 комнат в Kaleburcu, Турция
Квартира 5 комнат
Kaleburcu, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 15/15
$7,85 млн
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Квартира 3 комнаты в Тарсус, Турция
Квартира 3 комнаты
Тарсус, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 15
Просторные квартиры в Мерсине в центре района Тарсус Мерсин – привлекательный приморский гор…
$95,397
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Квартира 1 комната в Тарсус, Турция
Квартира 1 комната
Тарсус, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 9/15
ID MR 1108 ✅ Район: Тарсус, Каваклы ✅ Дата сдачи объекта: 30.09.2022 ✅ Планировки в…
$85,986
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Квартира 2 комнаты в Тарсус, Турция
Квартира 2 комнаты
Тарсус, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерси…
$57,600
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Квартира 4 комнаты в Тарсус, Турция
Квартира 4 комнаты
Тарсус, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 15
Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция Жилой комплекс на …
$97,811
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