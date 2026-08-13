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Купить жилую недвижимость в Кумлудже, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кумлуджа, Турция
Квартира 3 спальни
Кумлуджа, Турция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести жилье, которое не только станет ва…
$156,171
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Квартира 3 спальни в Кумлуджа, Турция
Квартира 3 спальни
Кумлуджа, Турция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Роскошная квартира на первой линии моря в Финике – идеальное вложение! Мы хотим поделиться с…
$159,642
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Квартира 2 комнаты в Кумлуджа, Турция
Квартира 2 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
$1,69 млн
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Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
$23,25 млн
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Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла с душой в Караёзе — райское место для жизни и отдыха Просторная вилла 310 м² с потр…
$525,000
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Агентство
INEST HOMES
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Квартира 2 комнаты в Кумлуджа, Турция
Квартира 2 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/6
Antalya, Altıntaş ▫️1+1 ▫️2 этаж ▫️40 м2 ▫️Лифт ▫️Бассейн  ▫️Подземная парковка ▫️Х…
$163,968
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Квартира 3 спальни в Кумлуджа, Турция
Квартира 3 спальни
Кумлуджа, Турция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Представлен инвестиционный проект, строящийся в 300 метрах от моря в новом районе  в г. Фини…
$186,022
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Вилла в Кумлуджа, Турция
Вилла
Кумлуджа, Турция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Представляем Вашему вниманию комплекс частных вилл, расположенный ВСЕГО в 200 метрах от Сред…
$1,05 млн
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