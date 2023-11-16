Купить жилую недвижимость в Кумлудже, Турция

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Турция
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Kumluca
Жильё в Kumluca, Турция
квартиры
62
дома
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66 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Kumluca, Турция
1
60 м²
Апартаменты с видом на море в новом инвестиционном проекте в Финике. Удобное расположение,…
€89,358
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kumluca, Турция
2
57 м²
Проект строится в 300 метрах от моря в новом районе для иностранцев в г. Финике где недвижим…
€154,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kumluca, Турция
2
125 м²
Проект строится в 300 метрах от моря в новом районе для иностранцев в г. Финике где недвижим…
€221,750
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
2
1
40 м²
2/6
Antalya, Altıntaş ▫️1+1 ▫️2 этаж ▫️40 м2 ▫️Лифт ▫️Бассейн ▫️Подземная парковка ▫️Х…
€153,000
1
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Новые квартиры в стадии строительства для продажи в Анталии - идеальная возможность для начи…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Идеально расположенный в одном из самых привлекательных мест в городе с легким доступом к уд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Хотите ли вы жить с квартирами на продажу в Алтынташе? Тогда вы будете поражены, когда проч…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Алтынташ является одним из вариантов, где в последнее время было сделано много инвестиций в …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
2
90 м²
Алтынташ является одним из наиболее предпочтительных регионов для инвестиций с его первоклас…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
2
155 м²
Испытайте красоту Турции с квартирами на продажу в Анталии! Мы познакомим вас с концептуаль…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
66 м²
Lucrative Real Estate Investment идеально подходит для инвесторов, ищущих атмосферу отдыха и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Yenbey, Турция
2
1
2/10
Наш проект который имеет 2 отдельных блока с двухсторонним видом состоявщий из 788 квартир с…
€147,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
51 м²
Время - одна из самых ценных вещей в жизни, проведите время во впечатляющем и шикарном доме.…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Оставит вас затаив дыхание, невероятную возможность сдавать в аренду или жить в привлекатель…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Space meticulously designed to provide a modern living by the sea. The location is ideal for…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Kumluca, Турция
1
2
180 м²
The entrance custom gate door drawn with an olive tree logo at the center welcomes you and y…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
61 м²
High-class development nestled in an advantageous location with easy access to amenities and…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
87 м²
This magnific development is within a serene neighborhood, you will benefit from a top-of-th…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
66 м²
You will feel like a luxurious resort with endless entertainment throughout the building. Th…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
2
6
350 м²
Инвестируйте и переходите в грандиозное развитие, удобно расположенное недалеко от пляжей и …
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 2 спальни с лифтом, с бассейном, с сауной
Yenbey, Турция
1
2
93 м²
Раскрась свою жизнь инвестиционной собственностью на продажу в Анталии! В этом проекте, кот…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с сауной
Yenbey, Турция
1
1
72 м²
Catch the biggest opportunity of your life with apartments for sale in Altıntaş! Within the…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с гаражом, с сауной, с охраной
Yenbey, Турция
1
1
55 м²
We offer you a luxurious life with apartments for sale in Altıntaş. The area of the proje…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
1
1
72 м²
İt is not a mere coincidence you’ve ended up here, the modern apartments for sale in Antalya…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Potential Real estate apartments for sale in Antalya offering profitable units in a serene a…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с охраной, с видом на город
Yenbey, Турция
1
1
67 м²
I see that you've come so far here, to be right where you are, and to live a fulfilling life…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
81 м²
Welcome to one of the best new development neighborhoods nestled a few blocks to the stunnin…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
73 м²
Are you ready to be the first owners of apartments for sale in Altıntaş? There are many apa…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с охраной
Yenbey, Турция
1
1
65 м²
Reimagine your life with breezeless, sunny, and dreamy beaches, warm and inviting apartments…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
69 м²
Добро пожаловать в ваши новые инвестиции в недвижимость. Мы знаем, что инвестирование требуе…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Kumluca, Турция
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