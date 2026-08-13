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Купить жилую недвижимость в Енишехире, Турция

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квартиры
22
24 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 9/10
$2,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 9/10
$1,97 млн
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Квартира 5 комнат в Енишехир, Турция
Квартира 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/15
$12,09 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 12/14
$6,86 млн
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 25/25
Стильные квартиры в Мерсине, Енишехир, рядом с социальной инфраструктурой Енишехир в Мерсине…
$288,656
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Квартира 5 комнат в Енишехир, Турция
Квартира 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 17
Квартиры в стильном проекте с бассейном в Мерсине, Енишехир Мерсин выделяется как город, кот…
$262,100
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 10
Современные квартиры в выгодном месте района Енишехир в Мерсине Енишехир — один из самых поп…
$150,248
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Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Этаж 25/25
Стильные квартиры в Мерсине, Енишехир, рядом с социальной инфраструктурой Енишехир в Мерсине…
$445,685
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Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 16/25
$8,37 млн
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Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 9/10
$3,66 млн
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Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в Мерсине в районе Енишехир Предлагаем…
$280,439
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
$4,07 млн
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Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 14/18
$4,13 млн
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Квартира 5 комнат в Енишехир, Турция
Квартира 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/13
$5,13 млн
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Квартира 2 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира 1+1Постановление 9 15ти.Площадь 75 м2БЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕГлубинный термоконцентр…
$92,054
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Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Стильные виллы с садом в престижном проекте в Енишехире, Мерсин Эти виллы расположены в Ениш…
$800,924
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Вилла 6 комнат в Yenisehir, Турция
Вилла 6 комнат
Yenisehir, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
$23,84 млн
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Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры у моря на продажу в Мерсине, Енишехир Эти современные квартиры расположены в …
$372,764
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
$4,48 млн
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры у моря на продажу в Мерсине, Енишехир Эти современные квартиры расположены в …
$315,520
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/10
$5,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 12/14
2+1, Мерсин, Енишехир.  ?На Университетской?  (Напротив Мигрос, Старбакс) ✅внж ✅…
$92,165
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Квартира 2 комнаты в Insu, Турция
Квартира 2 комнаты
Insu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 12
Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция В…
$83,683
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Квартира 1 комната в Енишехир, Турция
Квартира 1 комната
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/15
✅ Район: Енишехир ✅ Дата сдачи объекта: август 2022 ✅ Кол-во санузлов: 1 ✅ Кухня: А…
$97,984
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