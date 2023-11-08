Купить жилую недвижимость в Енишехире, Турция

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Жильё в Yenisehir, Турция
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12 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Insu, Турция
2
62 м²
12
Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция В…
€77,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yenisehir, Турция
3
100 м²
1/6
Меблированная квартира 2+1 в Енишехире Рады Вам представить меблированную квартиру 2+…
€132,000
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Yenisehir, Турция
FLORA - это новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный в попу…
€80,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Yenisehir, Турция
2
62 м²
В г.Мерсин строится новый проект на площади 3.370 М2 и будет состоять из 1 блока.Каждый блок…
€76,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yenisehir, Турция
2
1
75 м²
16
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Представляем Вашему вниманию новый комплек…
€137,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yenisehir, Турция
2
62 м²
12
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Рады Вам представить новый комплекс со соб…
€76,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
2
1
62 м²
12
Современные Квартиры в Мерсине в Центре Района Енишехир Мерсин – растущий город восточного С…
€77,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yenisehir, Турция
2
1
62 м²
ILKEM FLORA - это новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный …
€73,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с террасой
Kocavilayet, Турция
7
536 м²
2/2
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с садом, с подвалом
Kocavilayet, Турция
3
62 м²
5/5
"Zera Homes" предлагает квартиры 2+1 площадью 62м2 с видом на море, горы и природу в районе …
€81,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kocavilayet, Турция
3
80 м²
15/15
Предлагаются ко вниманию апартаменты планировкой 2+1 с видом на природу в комплексе с богато…
€115,000
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Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kocavilayet, Турция
5
185 м²
13/13
Предлагаются ко вниманию апартаменты планировкой 4+1 с видом горы и панораму города Мерсин в…
€390,000
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