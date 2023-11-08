Купить жилую недвижимость в Енишехире, Турция

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Жильё в Yenisehir, Турция

квартиры
11
12 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Insu, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Insu, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 12
Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция В…
€77,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yenisehir, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yenisehir, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/6
Меблированная квартира 2+1 в Енишехире Рады Вам представить меблированную квартиру 2+…
€132,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Yenisehir, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Yenisehir, Турция
FLORA - это новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный в попу…
€80,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Yenisehir, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Yenisehir, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
В г.Мерсин строится новый проект на площади 3.370 М2 и будет состоять из 1 блока.Каждый блок…
€76,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yenisehir, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yenisehir, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 16
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Представляем Вашему вниманию новый комплек…
€137,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Yenisehir, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yenisehir, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Мерсине в районе Енишехир Рады Вам представить новый комплекс со соб…
€76,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 12
Современные Квартиры в Мерсине в Центре Района Енишехир Мерсин – растущий город восточного С…
€77,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yenisehir, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yenisehir, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
ILKEM FLORA - это новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположенный …
€73,000
Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с террасой в Kocavilayet, Турция
Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с террасой
Kocavilayet, Турция
Комнаты 7
Площадь 536 м²
Этаж 2/2
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с садом, с подвалом в Kocavilayet, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с садом, с подвалом
Kocavilayet, Турция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
"Zera Homes" предлагает квартиры 2+1 площадью 62м2 с видом на море, горы и природу в районе …
€81,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Kocavilayet, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kocavilayet, Турция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 15/15
Предлагаются ко вниманию апартаменты планировкой 2+1 с видом на природу в комплексе с богато…
€115,000
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Kocavilayet, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Kocavilayet, Турция
Комнаты 5
Площадь 185 м²
Этаж 13/13
Предлагаются ко вниманию апартаменты планировкой 4+1 с видом горы и панораму города Мерсин в…
€390,000
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