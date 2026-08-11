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Купить жилую недвижимость в Каш, Турция

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78 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Престижная вилла с собственным бассейном и панорамным видом на море на полуострове Каш Эта в…
$2,57 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Меблированный дом с 5 спальнями и собственным бассейном в Каше, Калкан, с видом на море Калк…
$2,00 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на море и частным бассейном на участке 710 м² в Калкане Калкан на за…
$1,49 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с видом на море и премиальной инфраструктурой в Калкане, Анталия Калкан – од…
$1,33 млн
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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INEST HOMES
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Квартира 4 комнаты в Каш, Турция
Квартира 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в комплексе с бассейном в Калкане, Турц…
$522,539
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Дома с индивидуальным дизайном интерьера в центре Калкана Дома с видом на природу и море рас…
$1,63 млн
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с 3 спальнями в Каше с инвестиционным потенциалом Полуостров Чукурбаг — …
$712,597
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Этаж 1/3
Виллы в благоустроенном комплексе с видом на море в Анталии, Калкан Калкан — замечательный ж…
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Вилла на продажу в Калкане с хаммамом, сауной, тремя бассейнами и отдельным офисом Калкан – …
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с видом на море и крытым и открытым бассейнами в Каше, Калкан Район Каламар …
$1,08 млн
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Дом 3 комнаты в Каш, Турция
Дом 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Вилла на продажу в проекте с видом на море в Каше, Калкан Калкан — очаровательный город в ра…
$319,035
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Дом 3 комнаты в Каш, Турция
Дом 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Дома с индивидуальным дизайном интерьера в центре Калкана Дома с видом на природу и море рас…
$759,070
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Квартира 2 комнаты в Каш, Турция
Квартира 2 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$9,88 млн
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Вилла в Калкан, Турция
Вилла
Калкан, Турция
$3,62 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на море и гарантией высокого дохода от аренды в Каше, Калкан, Анталия Дома с ви…
$1,68 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в престижном проекте в Анталии, Каш Виллы расположены в Каше, в западн…
$952,632
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Дом в Каш, Турция
Дом
Каш, Турция
$640,822
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1
Таунхаус с большим садом в Каше, Калкан Калкан – популярный район Анталии, граничащий с Фетх…
$757,456
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Виллы с 4 спальнями и панорамным видом на море в Каше, Калкан Каш, Калкан, расположен в пров…
$798,870
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в Калкане с возможностью оплаты в рассрочку Калкан — уютный прибрежный…
$580,591
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Дом 3 комнаты в Каш, Турция
Дом 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная вилла с 2 спальнями и садом в центре Калкана Калкан, расположенный в районе Каш …
$384,865
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Дом 4 спальни в Калкан, Турция
Дом 4 спальни
Калкан, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Расположенный в самом сердце Калкана, очаровательного курортного города на юго-западном побе…
$2,63 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном напротив пляжа Патара в Анталии Поселок Гелемиш, признанный серд…
$337,583
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Пентхаус 3 комнаты в Каш, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Двухуровневая квартира с 2 спальнями и видом на море в центре Каша, Анталия Каш, расположенн…
$292,206
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Вилла с крытым и открытым бассейном в Калкане с панорамным видом на море Калкан — курорт на …
$1,21 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Вилла с видом на море и эксклюзивной инфраструктурой в Калкане, Каш Эта роскошная вилла расп…
$1,54 млн
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Дом 5 спален в Калкан, Турция
Дом 5 спален
Калкан, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Испытайте непревзойденную роскошь в этих изысканных виллах 5+1 в Калкане, штат Кас, площадью…
$1,69 млн
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на море на полуострове Каш Каш — уютный прибрежный город,…
$1,12 млн
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Вилла в Калкан, Турция
Вилла
Калкан, Турция
$6,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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