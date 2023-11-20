Купить жилую недвижимость в Каш, Турция

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38 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
5
4
290 м²
1/2
Отдельные Дома с Просторным Дизайном и Частным Бассейном в Анталии Калкан Общая площадь кажд…
€931,000
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
6
3
500 м²
2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
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+905392540445
inna@inesthomes.org
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
5
3
500 м²
2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
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Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+905392540445
inna@inesthomes.org
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
4
250 м²
2
Вилла с двумя бассейнами, садом и детской площадкой, Калкан, Турция Предлагается высококаче…
€900,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ulugoel, Турция
3
210 м²
3
Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция Предлагаются…
€650,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Bezirgan, Турция
3
220 м²
2
Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция Предлагается современная вилла…
€750,000
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Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с видом на море
Деревня калкан, Турция
6
220 м²
3
Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция Предлагается ви…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
4
379 м²
3
Новый комплекс вилл с бассейнами и видами на море, Калкан, Турция Предлагаются виллы с парк…
€1,10 млн
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Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
6
427 м²
4
Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция Предлагаются меблированные виллы с с…
€1,20 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ulugoel, Турция
6
431 м²
3
Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция Предлагаются виллы с крытыми …
€800,000
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Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
6
5
515 м²
1/3
Роскошные Виллы с Сауной и Джакузи в Калкане, Каш. Виллы находятся в роскошном проекте с впе…
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
5
3
200 м²
1/2
Просторная Вилла в Калкане, Анталия, с Потрясающим Видом на Море. Вилла с 4 спальнями в Калк…
€630,000
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Вилла 2 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Gelemis, Турция
3
2
€1,750
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Деревня калкан, Турция
3
1
70 м²
2/3
Квартиры с 2 Спальнями в Центральном Районе Рядом с Пляжем в Каше, Калкан Квартиры расположе…
€249,000
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Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
6
5
486 м²
1/3
Отдельные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Анталии, Калкан Виллы с высоким доходом от ар…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
5
4
300 м²
3
Меблированная Роскошная Вилла с Гарантией Аренды в Калкане, Анталия Отдельностоящая вилла 4+…
€860,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
6
4
352 м²
3
Оборудованный Дом для Уединенного Образа Жизни в Анталии, Калкан Дом расположен в популярном…
€826,000
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Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bezirgan, Турция
3
2
250 м²
1
Просторный Меблированный Частный Дом с Большим Садом в Каше, Калкан, Анталия Калкан располож…
€800,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
3
2
125 м²
3/3
Пентхаус с Видом на Море в Центре Калкана Калкан – средиземноморский городок, расположенный …
€209,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
3
1
77 м²
2
Меблированная Квартира 2+1 в Каше, Калкан, с Высоким Доходом от Аренды Калкан расположен в с…
€241,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
5
4
300 м²
1/3
Вилла 4+1 с Крытым и Открытым Бассейнами в Обширном Саду в Центре Калкана, Анталия Калкан — …
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
5
4
300 м²
1/3
Отдельная Вилла с Частным Бассейном в Анталии, Калкан Калкан – популярный курортный город, р…
€2,25 млн
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Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
3
2
175 м²
1/2
Виллы с Крытым и Открытым Бассейнами и Большими Садами в Каше, Калкан Виллы с видом на море …
€1,70 млн
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Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Деревня калкан, Турция
6
5
564 м²
1/3
Виллы с Высокой Гарантией Аренды в Центре Калкана, Анталия Виллы с видом на природу и море р…
€1,50 млн
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Деревня калкан, Турция
5
4
450 м²
3
Виллы с Высокой Гарантией Аренды в Центре Калкана, Анталия Виллы с видом на природу и море р…
€800,000
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Деревня калкан, Турция
4
3
125 м²
1/3
Шикарные Виллы Рядом с Морем в Калкане, Анталия Шикарные виллы расположены в Калкане – в выг…
€745,000
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Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Деревня калкан, Турция
3
2
235 м²
1/2
Роскошные Дома с Гарантией Высокого Арендного Дохода в Каше, Калкан Дома расположены в Каше,…
€650,000
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Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
5
4
€220
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Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
5
4
€285
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Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kas, Турция
1
3
600 м²
Создайте свой особый образ жизни с виллой на продажу в Анталии. Вы можете использовать вилл…
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