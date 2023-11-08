Купить жилую недвижимость в Кемере, Турция

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21 объект найдено
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Beycik, Турция
4
1
270 м²
2
Город: Кемер Район: Чамьюва Комнат: 3+1 Санузел: 1 Балкон: 1 Площадь: 270 Дата сд…
€109,800
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кемер, Турция
3
1
150 м²
2
Регион: Кемер/Бейджик Комнат: 2+1 Санузел: 2 Балкон: 2 + 1 терраса Площадь: 150кв/м …
€66,890
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кемер, Турция
3
1
140 м²
2
Чамьюва. До моря 750 м. До школы и рынка 350 м. До остановки 100 м. Подходит для…
€470,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
7
6
650 м²
3
Отдельные Виллы с Роскошным Дизайном на Продажу в Кемере, Арсланбуджак Просторные виллы нахо…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
6
6
550 м²
3
Отдельные Виллы с Роскошным Дизайном на Продажу в Кемере, Арсланбуджак Просторные виллы нахо…
€1,54 млн
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Кемер, Турция
2
1
120 м²
2/2
Инвестиционные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Кемере, Арсланбуджак Предлагаемые на про…
€205,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
5
4
300 м²
2
Роскошные Виллы в 200 Метрах от Пляжа в Кемере, Анталия Виллы расположены в Кемере – одном и…
€890,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
3
2
120 м²
2
Сдвоенная Двухэтажная Вилла с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Арсланбуджаке, Кемер С…
€365,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
4
3
125 м²
Роскошная Отдельная Вилла с Видом на Горы Рядом с Морем в Кемере Кемер – один из самых попул…
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
4
3
164 м²
2
Сдвоенная Вилла в Анталии, Кемер, Подходящая для Инвестиций Сдвоенная вилла расположена в ра…
€420,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Кемер, Турция
1
3
220 м²
Переезжайте в ультра-роскошный, мечтательный современный и умный дом, где вы будете загипнот…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом
Кемер, Турция
1
4
300 м²
Welcome home with this spacious villa where you will be surrounded by nature and mountain vi…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Кемер, Турция
1
4
300 м²
Добро пожаловать домой на современную и изысканную виллу для продажи в Анталии, переполненну…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы
Кемер, Турция
1
3
145 м²
We offer you the house of your dreams with the villa for sale in Antalya ! The project, whi…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы
Кемер, Турция
1
3
210 м²
Возможность приобрести красивую виллу для продажи в Анталии, отличном жилом районе, с четырь…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Кемер, Турция
1
3
500 м²
Villa for sale in Antalya offers you a life alone with nature. This villa, which has a wond…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 6 спален с мебелью, с бассейном, с садом
Кемер, Турция
1
5
780 м²
Would you like to have the luxury of your dreams with a villa for sale in Antalya? The ultra…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кемер, Турция
2
2
220 м²
Чем больше вы проводите время, тем больше вы влюбитесь в эту великолепную виллу для продажи …
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
5
ИНТЕРЬЕРКондиционерБалконАнкастре набор из 3ТеррасаГазовое отоплениеОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТАФитне…
€385,000
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Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
7
ИНТЕРЬЕР#nbsp;Кондиционер#nbsp;С мебелью#nbsp;Кабельное телевидение#nbsp;Балкон#nbsp;Анкастр…
€850,000
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Квартира 2 спальни с садом, с видом на горы, с видом на город
Кемер, Турция
1
1
100 м²
Apartments for sale in Kemer, Prestigious investment properties are concentrated in this res…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Кемер, Турция
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