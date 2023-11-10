Купить жилую недвижимость в Манавгат, Турция

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Жильё в Manavgat, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Манавгат, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Манавгат, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/4
Квартира 3+1 с отдельной кухней в Оба Рады Вам представить квартиру 3+1 с отдельной к…
€209,000
Дом 5 спален с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Манавгат, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Манавгат, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 252 м²
Виллы на продажу находится в Манавгате. Манавгат расположен в самом сердце Турецкой Ривьеры …
€528,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Манавгат, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Манавгат, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры на продажу находится в Манавгате. Манавгат расположен в самом сердце Турецкой Ривье…
€147,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Манавгат, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Манавгат, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартиры на продажу находится в Манавгате. Манавгат расположен в самом сердце Турецкой Ривье…
€109,000
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Манавгат, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Манавгат, Турция
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс - настоящая жемчужина Манавгата, которая вдохновляет…
€445,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кумкей, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кумкей, Турция
Комнаты 5
Площадь 340 м²
Вилла построена на участке площадью 925 м2. Всего в 1000 метров от моря. ИНТЕРЬЕР: 340 м2 п…
€900,000
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Манавгат, Турция
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Манавгат, Турция
Комнаты 8
Площадь 480 м²
В Сиде, одном из любимых городов Турции, предлагаем ультра-роскошную виллу с высокой инвести…
€1,15 млн
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кумкей, Турция
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кумкей, Турция
Комнаты 7
Площадь 541 м²
Новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат. Сиде и Манавгат – орган…
€1,69 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с бытовой техникой в Manavgat, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с бытовой техникой
Manavgat, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8
€85,000
Вилла 4 спальни в Tilkiler, Турция
Вилла 4 спальни
Tilkiler, Турция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Комплекс включает 8 роскошных совмещенных вилл. ЖК находится в престижном районе Ilica. Расп…
€487,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Кумкей, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Кумкей, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этот уникальный проект предоставляет изменяющие жизнь квартиры для продажи в Анталии как для…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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