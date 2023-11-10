Купить жилую недвижимость в Манавгат, Турция

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11 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Манавгат, Турция
4
2
160 м²
1/4
Квартира 3+1 с отдельной кухней в Оба Рады Вам представить квартиру 3+1 с отдельной к…
€209,000
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Дом 5 спален с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Манавгат, Турция
6
5
252 м²
Виллы на продажу находится в Манавгате. Манавгат расположен в самом сердце Турецкой Ривьеры …
€528,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Манавгат, Турция
3
2
130 м²
Квартиры на продажу находится в Манавгате. Манавгат расположен в самом сердце Турецкой Ривье…
€147,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Манавгат, Турция
2
1
42 м²
Квартиры на продажу находится в Манавгате. Манавгат расположен в самом сердце Турецкой Ривье…
€109,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Манавгат, Турция
4
136 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс - настоящая жемчужина Манавгата, которая вдохновляет…
€445,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кумкей, Турция
5
340 м²
Вилла построена на участке площадью 925 м2. Всего в 1000 метров от моря. ИНТЕРЬЕР: 340 м2 п…
€900,000
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Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Манавгат, Турция
8
480 м²
В Сиде, одном из любимых городов Турции, предлагаем ультра-роскошную виллу с высокой инвести…
€1,15 млн
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Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кумкей, Турция
7
541 м²
Новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат. Сиде и Манавгат – орган…
€1,69 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с бытовой техникой
Manavgat, Турция
3
1
8
€85,000
2
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Вилла 4 спальни
Tilkiler, Турция
4
235 м²
Комплекс включает 8 роскошных совмещенных вилл. ЖК находится в престижном районе Ilica. Расп…
€487,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Кумкей, Турция
1
1
32 м²
Этот уникальный проект предоставляет изменяющие жизнь квартиры для продажи в Анталии как для…
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Параметры недвижимости в Manavgat, Турция
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