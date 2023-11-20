Купить жилую недвижимость в Муте, Турция

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Жильё в Mut, Турция

квартиры
17
17 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Mut, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
NSM-107203   Комплекс для инвестиций и жизни в Мерсине Представляем Вашему вниманию но…
€55,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/4
М7  Срочная продажа!!! квартира 1+1 Коджахасанлы 43/67 м2 Готовность к заселению через 1,5…
€41,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Mut, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/14
NSM-111340     Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли Представляем вашему вниманию…
€58,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Mut, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/11
NSM-102853   новый многоэтажный комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в …
€59,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Mut, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/14
1+1 65м2- первый взнос 50%-36500 Евро 2+1 100м2-первый взнос 50%-49000 Евро Далее расс…
€36,500
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/12
Планировки квартир: Студия 1+0, площадью 43 м2 Информация о квартирах: Чист…
€43,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Mut, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Mut, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Этаж 3/7
Турецкое гражданство через инвестиции ПРЕИМУЩЕСТВА Бытие турецким гражданином …
€550,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
НОВЫЙ ПРОЕКТ Это полноценная квартира площадью 41 м находящаяся рядом с средиземным морем…
€19,500
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Mut, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Местоположение в центре города Эрдемли, рядом государственные учреждения, торговый центр, ма…
€42,500
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Новый многоэтажный комплекс в Мезитли в районе Чешмели! Такого еще не было!!! Квартира с шик…
€31,500
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/10
Новый комплекс в Мезитли в районе Чешмели Представляем Вашему вниманию новый комплекс со …
€16,500
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 9/12
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА Уютная квартира в центре города, район Соли. Полностью меблированная + те…
€75,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/10
Новый многоэтажный комплекс в Мезитли в районе Чешмели Такого еще не было!!! Квартира …
€25,200
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Это полноценная квартира площадью 43 м находящаяся на берегу средиземного моря!!!!! Море, дв…
€22,500
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Mut, Турция
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Возможна расрочка платежа на 20 месяцев Новый инвестиционный комплекс в Томюке Предста…
€35,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Mut, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Mut, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/8
🔥Супер-цена от 32.000 € 🔥Цена ниже общего уровня по рынку Мерсина, успевайте! 🔹Комнат …
€36,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Mut, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/14
Общие характеристики   - Индивидуальная система природного газа   - Используется термо…
€109,000
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Параметры недвижимости в Mut, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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