Купить жилую недвижимость в Муте, Турция

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Mut
Жильё в Mut, Турция
квартиры
17
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17 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Mut, Турция
2
1
65 м²
1/15
NSM-107203 Комплекс для инвестиций и жизни в Мерсине Представляем Вашему вниманию но…
€55,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
2
1
67 м²
2/4
М7 Срочная продажа!!! квартира 1+1 Коджахасанлы 43/67 м2 Готовность к заселению через 1,5…
€41,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Mut, Турция
2
1
85 м²
1/14
NSM-111340 Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли Представляем вашему вниманию…
€58,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Mut, Турция
2
1
74 м²
1/11
NSM-102853 новый многоэтажный комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в …
€59,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
2
1
65 м²
1/14
1+1 65м2- первый взнос 50%-36500 Евро 2+1 100м2-первый взнос 50%-49000 Евро Далее расс…
€36,500
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
1
1
60 м²
1/12
Планировки квартир: Студия 1+0, площадью 43 м2 Информация о квартирах: Чист…
€43,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Mut, Турция
4
2
251 м²
3/7
Турецкое гражданство через инвестиции ПРЕИМУЩЕСТВА Бытие турецким гражданином …
€550,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
1
1
43 м²
1/10
НОВЫЙ ПРОЕКТ Это полноценная квартира площадью 41 м находящаяся рядом с средиземным морем…
€19,500
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Mut, Турция
2
1
60 м²
3/6
Местоположение в центре города Эрдемли, рядом государственные учреждения, торговый центр, ма…
€42,500
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
2
1
74 м²
Новый многоэтажный комплекс в Мезитли в районе Чешмели! Такого еще не было!!! Квартира с шик…
€31,500
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
2
1
65 м²
1/10
Новый комплекс в Мезитли в районе Чешмели Представляем Вашему вниманию новый комплекс со …
€16,500
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
4
2
145 м²
9/12
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА Уютная квартира в центре города, район Соли. Полностью меблированная + те…
€75,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
2
1
74 м²
2/10
Новый многоэтажный комплекс в Мезитли в районе Чешмели Такого еще не было!!! Квартира …
€25,200
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
2
1
43 м²
1/11
Это полноценная квартира площадью 43 м находящаяся на берегу средиземного моря!!!!! Море, дв…
€22,500
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
1
35 м²
3/8
Возможна расрочка платежа на 20 месяцев Новый инвестиционный комплекс в Томюке Предста…
€35,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Mut, Турция
1
1
35 м²
5/8
🔥Супер-цена от 32.000 € 🔥Цена ниже общего уровня по рынку Мерсина, успевайте! 🔹Комнат …
€36,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
3
2
1/14
Общие характеристики - Индивидуальная система природного газа - Используется термо…
€109,000
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Параметры недвижимости в Mut, Турция
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