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Купить жилую недвижимость в Муте, Турция

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квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Мут, Турция
Квартира 1 комната
Мут, Турция
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/12
Купить недвижимость в Турции Мерсин | Инвестиции от застройщика Купить квартиру у моря в рас…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Мут, Турция
Квартира 2 комнаты
Мут, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 14/15
Готовая квартира с одной спальней (1+1), 53 м2 нетто на 4-ом этаже. Стоимость квартиры на…
$71,325
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Квартира 2 комнаты в Мут, Турция
Квартира 2 комнаты
Мут, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/15
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с одн…
$60,004
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