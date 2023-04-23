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Коттедж
Минск, Беларусь
229 м²
€ 351,462
Стильный двухэтажный коттедж возле вдхр Цнянское Адрес: г. Минск, ул. Папернянская ❤️Изыскан…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
15/40 Этаж
€ 39,472
Calligraphy Towers By Grand Maison квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Дом 3 спальни
Kerobokan Klod, Индонезия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
550 м²
Количество этажей 2
€ 729,960
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-кл…
Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
10 Количество комнат
3 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
10/25 Этаж
€ 55,423
Однокомнатная квартира со стильным ремонтом в ЖК Минск Мир! Адрес: г. Минск, ул. Белградская…
Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/6 Этаж
€ 81,348
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
3/10 Этаж
€ 114,205
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Дом 7 комнат
Сочи, Россия
7 Количество комнат
282 м²
Количество этажей 3
€ 556,603
Дом расположен в тихом месте спального района города Сочи, р-он Мамайка. Дом в чистовой отд…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
20 м²
7/15 Этаж
€ 84,895
Продаётся в самом центре Варшавы у метро 1-комнатная квартира 20 кв.м, район Śródmieś…
Квартира 2 комнаты
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/4 Этаж
€ 21,538
Продаётся двухкомнатная квартира на окраине города с гаражом Адрес: д. Углы, ул. ДСУ-25 ❤️Пр…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
2/5 Этаж
€ 46,862
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1/5 Этаж
€ 214,600
I25552 Ribnjak
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
5 319 м²
Количество этажей 1
€ 460,000
HILLSIDE STONE VILLAНа холмах Фратта Терме мы предлагаем на продажу уникальное решение.Стары…
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6 Количество комнат
110 м²
6/7 Этаж
€ 365,121
Подам квартиру 110кв.м. поделена на две отдельные двухкомнатные квартиры. В пяти минутах хо…
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
324 м²
Количество этажей 1
€ 854,414
Продаётся историческая вилла 324 кв.м с чудесным садом Варшава, район Ursus, ул. Bolesława Ś…
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
170 м²
€ 360,000
Роскошная квартира, состоящая из 2 спален, 2 ванных комнат, одна с гидромассажем, гастиной,…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
209 м²
€ 1,093,150
Арт. 3360590 Все преимущества дореволюционного дома в старом фонде в одной квартире: Лока…
Вилла 4 спальни
Sisi, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,390,000
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
Вилла 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 552,500
Available through auction Maisonette of 251 sq.m. on a plot of land of 1,736.24 sq.m., in Ba…
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 309,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 383,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 344,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 365,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 2 комнаты
Панормос, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 305,500
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 540,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 447,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Квартира 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 1,750,000
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: ВИЛЛА ВИЛЛА м2: 300 ГОД НЕДВИЖИМОСТИ: 2023 ЗЕМЛЯ м2: …
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