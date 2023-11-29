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Жильё в Доминикане

La Altagracia
202
Игуэй
202
Пуэрто-Плата
64
Сальседо
50
La Romana
39
Distrito Nacional
28
Санто-Доминго
28
Maria Trinidad Sanchez
22
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426 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€139,195
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€170,813
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€167,724
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, со стиральной машиной, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€58,013
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, с кухней, с Piscina в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, с кухней, с Piscina
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€86,316
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€147,181
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€140,831
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с джакузи, с торговый центр, спортивный зал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с джакузи, с торговый центр, спортивный зал
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€79,047
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, клубный дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€118,021
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
€890,415
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€71,360
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с кондиционером, с джакузи, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, с джакузи, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€126,294
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с Piscina, клубный дом в Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с Piscina, клубный дом
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 892 м²
€162,637
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Dolce Vita Luxury Properties
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кухней, с патио в Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кухней, с патио
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 122 м²
€158,912
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€152,643
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 542 м²
€309,828
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
€776,842
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 002 м²
€333,133
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 1 спальня с Piscina, спортивный зал в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с Piscina, спортивный зал
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€305,285
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с Piscina в Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с Piscina
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
€303,868
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Dolce Vita Luxury Properties
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Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, с lobby в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, с lobby
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€236,233
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, рядом с пляжем в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, рядом с пляжем
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 472 м²
€84,044
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 6 442 м²
€890,415
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с патио в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с патио
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
€281,662
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 002 м²
€2,271
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с лифтом, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€58,604
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€125,385
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, спортивный зал, с lobby в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, спортивный зал, с lobby
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
€127,201
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€216,062
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€66,327
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español

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