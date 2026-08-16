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Жилье в Доминиканской Республике

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Пунта-Кана
90
Пуэрто-Плата
54
Ла-Альтаграсия
168
Игуэй
159
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459 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 037 м²
🌴 Потрясающая карибская вилла всего в 150 метрах от пляжа - Косон, Лас-ТерренасЦена: $ 950 0…
$950,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
⛳ Современная вилла для гольфа с бассейном с подогревом - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: …
$750,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 955 м²
⛳ Роскошная вилла для гольфа с бассейном с подогревом и солнечной автономией - Playa Ballena…
$860,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 588 м²
Количество этажей 2
🌊 Новая вилла с панорамным видом на океан - Hoyo Cacao, Лас-Терренас Откройте для себя ве…
$650,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Расположенный в Золотых озерах, Кап-Кана, этот эксклюзивный жилой комплекс выходит на судохо…
$297,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость в Пунта-Кане представляют собой одну из самых привлекательных возм…
$50,000
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Квартира 1 спальня в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Guayacanes, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Aquamarine is an exclusive beachfront branded residence located in Juan Dolio, developed by …
$369,000
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Located in Green Village, Cap Cana, this exclusive residential development consists of 59 ap…
$318,701
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 485 м²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950,000
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
New & Modern residential project located in Las Canas, Cap Cana, Dominican Republic. It offe…
$204,066
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Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванные комнаты, 200 м2 конструкции, вид на океан с балкона, возможн…
$515,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
🌊 Роскошная квартира в саду в эксклюзивной резиденции - Playa Ballenas, Las TerrenasОткройте…
$195,000
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Квартира в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира
Sosua, Доминиканская Республика
$351,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла 7 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 230 м²
Количество этажей 2
🌴 Великолепная Колониальная Резиденция с Тропическим Парком, Частным Бассейном и Независимым…
$630,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 558 м²
Caleton Residence community is made for families who seek to live in a place where you can h…
$1,58 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 815 м²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10 млн
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
The project combines modernity with nature-inspired finishes. A mix between bright spaces an…
$382,561
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Эксклюзивное бутик-сообщество, состоящее всего из 18 современных вилл, расположенных в прест…
$264,700
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Квартира 1 спальня в Самана, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Самана, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Flat and villa project located only 400 metres and 2 minutesfrom the most exclusive beach of…
$155,000
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Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233,025
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Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$249,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
🌴 Charming Caribbean Villa – Walking Distance to Playa Bonita – Las Terrenas Price: USD 3…
$340,000
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Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Restaurants, shopping centers personal care, education centers, medical care, gym, veterinar…
$199,000
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Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
🌴 Современная вилла с частным бассейном и бунгало - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: $595 0…
$595,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 925 м²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Цена по запросу
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Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$975,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Sosua, Доминиканская Республика
Дом
Sosua, Доминиканская Республика
Вилла Harmony - это просторная планировка с 3 спальнями, которая предлагает отдельные отдель…
$439,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 2 спальни в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Доминикана находится в восточной части острова Гаити, в сердце Карибского бассейна. Благодаря привлекательным условиям для инвесторов и популярности у туристов, недвижимость в Доминиканской Республике является перспективным вложением как для отдыха, так и для получения дохода.

Преимущества покупки доминиканской жилой недвижимости

Покупка недвижимости в Доминикане становится доступной по ряду причин:

  • Доступные цены. Цены на недвижимость в Доминикане значительно ниже, чем в США, Канаде или Европе, что делает страну привлекательной для инвесторов и покупателей.
  • Отсутствие барьеров для иностранцев. При покупке недвижимости иностранцы имеют те же права, что и граждане страны. Нет необходимости оформлять вид на жительство или гражданство.
  • Простой процесс регистрации. Все операции строго регулируются законами, а оформление занимает минимальное время.
  • Выгодные условия аренды. Жилье в популярных туристических зонах можно сдавать в аренду, что обеспечивает стабильный доход.
  • Приятный климат и культура. Круглогодичное тепло, свежие морепродукты и расслабленный образ жизни – дополнительные бонусы для владельцев недвижимости.
  • Освобождение от налога на имущество. Если купить недвижимость в Доминикане стоимостью до $150,000, то оно освобождается от налога на имущество.

Цены на недвижимость в Доминикане

Рынок недвижимости предлагает разнообразные варианты жилья: от уютных апартаментов до роскошных вилл на побережье. Рассмотрим основные ценовые категории недвижимости:

Апартаменты:

  • В центре Санто-Доминго цена за квадратный метр составляет около $2100.
  • В Пунта-Кане и других туристических районах – от $1800.

Виллы:

  • Небольшие дома в популярных зонах стартуют от $150,000.
  • Эксклюзивные виллы с видом на океан – от $500,000 и выше.

Популярные города и районы Доминиканы для покупки жилья

Каждый регион страны предлагает свои уникальные преимущества и купить жилье в Доминикане можно в любом из них:

  • Пунта-Кана. Известный курортный центр с развитой инфраструктурой. Здесь можно приобрести апартаменты с видом на океан от $1800 за квадратный метр.
  • Санто-Доминго. Столица страны сочетает бизнес-возможности и комфорт городской жизни. Цены на недвижимость в центре Санто-Доминго составляют около $2100 за квадратный метр.
  • Сосуа. Любимое место для иностранцев, где можно найти уютные дома и квартиры. Средняя стоимость – $1500 за квадратный метр.
  • Лас-Терренас. Тихий уголок на полуострове Самана. Здесь предлагают жилье от $1200 за квадратный метр; идеальное место для тех, кто ищет уединение.
  • Кабарете. Центр серфинга и кайтбординга. Популярный среди молодежи и спортсменов, с ценами от $1700 за квадратный метр.

Особенности приобретения жилья в Доминикане

Покупка недвижимости в Доминикане требует понимания некоторых особенностей:

  • Налоги и сборы. При покупке недвижимости уплачивается налог на передачу прав собственности, который составляет 3% от стоимости объекта.
  • Документы для сделки. Основной пакет включает договор купли-продажи, сертификат о праве собственности (Titulo de Propiedad), выписку из земельного реестра.
  • Особенности для иностранцев. Для безопасной сделки рекомендуется нанять юриста, который проверит чистоту документов.
  • Финансирование покупки. Многие застройщики предлагают выгодные рассрочки, а местные банки – ипотечные кредиты для иностранных граждан.
  • Арендный потенциал. Высокий туристический поток делает вложение в арендуемые апартаменты выгодным решением.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Доминиканы

Какие преимущества дает приобретение жилья в Доминикане?

Купить недвижимость в Доминикане - это возможность проживать в стране с низкими налогами, хорошим климатом и большим количеством мест для проведения приятного досуга. Доминиканская Республика также славится живописной природой: здесь много белоснежных пляжей, экзотических растений. Из-за большого количества туристов купленное жилье хорошо сдается в аренду.

В каких городах недвижимость в Доминикане приобретается чаще всего?

Иностранные лица наиболее часто покупают кв. метры в Санта-Доминго. Инвесторов столица привлекает развитостью инфраструктуры и большими потоками туристов. Активно также раскупаются квартиры и дома в Ла-Романе и Бараоне. В этих курортных зонах недвижимость приобретается для отдыха и сдачи в аренду.

За сколько в среднем можно купить жилье в Доминикане?

Стоимость квадрата колеблется в пределах 1000-3000 евро. Максимальные расценки установлены на объекты в столице.
В остальных локациях купить недвижимость в Доминиканской Республике можно дешевле. Исключение: элитные виллы, кв. метр которых стоит около 2000-3000 евро по всей стране.
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