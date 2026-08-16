Доминикана находится в восточной части острова Гаити, в сердце Карибского бассейна. Благодаря привлекательным условиям для инвесторов и популярности у туристов, недвижимость в Доминиканской Республике является перспективным вложением как для отдыха, так и для получения дохода.

Преимущества покупки доминиканской жилой недвижимости

Покупка недвижимости в Доминикане становится доступной по ряду причин:

Доступные цены. Цены на недвижимость в Доминикане значительно ниже, чем в США, Канаде или Европе, что делает страну привлекательной для инвесторов и покупателей.

Цены на недвижимость в Доминикане значительно ниже, чем в США, Канаде или Европе, что делает страну привлекательной для инвесторов и покупателей. Отсутствие барьеров для иностранцев. При покупке недвижимости иностранцы имеют те же права, что и граждане страны. Нет необходимости оформлять вид на жительство или гражданство.

При покупке недвижимости иностранцы имеют те же права, что и граждане страны. Нет необходимости оформлять вид на жительство или гражданство. Простой процесс регистрации. Все операции строго регулируются законами, а оформление занимает минимальное время.

Все операции строго регулируются законами, а оформление занимает минимальное время. Выгодные условия аренды . Жилье в популярных туристических зонах можно сдавать в аренду, что обеспечивает стабильный доход.

. Жилье в популярных туристических зонах можно сдавать в аренду, что обеспечивает стабильный доход. Приятный климат и культура. Круглогодичное тепло, свежие морепродукты и расслабленный образ жизни – дополнительные бонусы для владельцев недвижимости.

Круглогодичное тепло, свежие морепродукты и расслабленный образ жизни – дополнительные бонусы для владельцев недвижимости. Освобождение от налога на имущество. Если купить недвижимость в Доминикане стоимостью до $150,000, то оно освобождается от налога на имущество.

Цены на недвижимость в Доминикане

Рынок недвижимости предлагает разнообразные варианты жилья: от уютных апартаментов до роскошных вилл на побережье. Рассмотрим основные ценовые категории недвижимости:

Апартаменты:

В центре Санто-Доминго цена за квадратный метр составляет около $2100.

В Пунта-Кане и других туристических районах – от $1800.

Виллы:

Небольшие дома в популярных зонах стартуют от $150,000.

Эксклюзивные виллы с видом на океан – от $500,000 и выше.

Популярные города и районы Доминиканы для покупки жилья

Каждый регион страны предлагает свои уникальные преимущества и купить жилье в Доминикане можно в любом из них:

Пунта-Кана. Известный курортный центр с развитой инфраструктурой. Здесь можно приобрести апартаменты с видом на океан от $1800 за квадратный метр.

Известный курортный центр с развитой инфраструктурой. Здесь можно приобрести апартаменты с видом на океан от $1800 за квадратный метр. Санто-Доминго. Столица страны сочетает бизнес-возможности и комфорт городской жизни. Цены на недвижимость в центре Санто-Доминго составляют около $2100 за квадратный метр.

Столица страны сочетает бизнес-возможности и комфорт городской жизни. Цены на недвижимость в центре Санто-Доминго составляют около $2100 за квадратный метр. Сосуа. Любимое место для иностранцев, где можно найти уютные дома и квартиры. Средняя стоимость – $1500 за квадратный метр.

Любимое место для иностранцев, где можно найти уютные дома и квартиры. Средняя стоимость – $1500 за квадратный метр. Лас-Терренас. Тихий уголок на полуострове Самана. Здесь предлагают жилье от $1200 за квадратный метр; идеальное место для тех, кто ищет уединение.

Тихий уголок на полуострове Самана. Здесь предлагают жилье от $1200 за квадратный метр; идеальное место для тех, кто ищет уединение. Кабарете. Центр серфинга и кайтбординга. Популярный среди молодежи и спортсменов, с ценами от $1700 за квадратный метр.

Особенности приобретения жилья в Доминикане

Покупка недвижимости в Доминикане требует понимания некоторых особенностей: