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Жильё в Никарагуа

Rivas
12
San Juan del Sur Municipio
11
12 объектов найдено
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Welcome to your dream investment opportunity in the heart of tranquility! This exceptional p…
€321,320
в месяц
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Guasacate, Никарагуа
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Guasacate, Никарагуа
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Discover the pinnacle of luxurious coastal living in the heart of Nicaragua's southern Pacif…
€385,584
в месяц
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
This Minimalistic Forest House is an idyllic property designed for those who cherish a close…
€191,874
в месяц
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Turnkey Home in San Juan del Sur - Crafted for Lasting Quality by BVN Real Estate: If you…
€348,861
в месяц
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Welcome to your dream home! This remarkable property boasts three separate units on a genero…
€165,250
в месяц
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Дом 2 спальни с мебелью, с гаражом, с видом на горы в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 2 спальни с мебелью, с гаражом, с видом на горы
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Fantastic Opportunity: 2-Bedroom House in a Gated Community Nestled within a serene and s…
€90,888
в месяц
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Discover Your New Home in a Vibrant Beachside Community Nestled within a blossoming devel…
€321,320
в месяц
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Дом 5 спален в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 5 спален
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Welcome to Villa Loma, an Oceanview Estate, a truly unique property situated on a prime hill…
€641,721
в месяц
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Таунхаус 4 спальни в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Таунхаус 4 спальни
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Beachfront villa (3) - Playa Coco San Juan del sur 3 bedroom villa located 35 minutes from …
€344,271
в месяц
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
El Encanto del Sur home this ocean view property offers an attractive package with its featu…
€237,777
в месяц
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Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Эта вилла, вдохновленная полинезией, имеет открытую концепцию пола, которая течет во внешнюю…
€257,056
в месяц
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Дом 1 спальня в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Дом 1 спальня
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
4km from Playa Hermosa - 12km from San Juan del Sur.   This extraordinary 1 bedroom Villa…
€260,000
в месяц
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Типы недвижимости в Никарагуа

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