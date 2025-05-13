Об агентстве

Агентство недвижимости Century 21 Eon, Durres в Албании открыто с 2019 года и насчитывает более 40 агентов, что делает нас одним из крупнейших агенств в Дурресе и Албании. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 86 странах мира с более чем 145 000 независимых специалистов по продажам. Century 21 Албания работает в стране с 2008 года и в настоящее время имеет 38 офисов в шести городах - Тиране, Дурресе, Шкодере, Влёре, Саранде и Корче. Century 21 Eon является частью глобального бренда с 2019 года!

"Century 21 Eon Durres — ваш надежный партнер на рынке недвижимости в Дурресе. Мы предлагаем полный спектр услуг: покупка, продажа, аренда и инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость. Наши эксперты обеспечат сопровождение на каждом этапе сделки: от поиска объекта и оценки до оформления документов и юридической поддержки. Мы тщательно подбираем предложения, чтобы удовлетворить запросы каждого клиента, и предлагаем уникальные возможности для выгодного инвестирования в одном из самых динамично развивающихся регионов Албании."