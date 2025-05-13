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Century 21 Eon

Албания, Дуррес
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
На платформе
На платформе
11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.century21albania.com/office/century%2021%20eon.html
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Об агентстве

Агентство недвижимости Century 21 Eon, Durres в Албании открыто с 2019 года и насчитывает более 40 агентов, что делает нас одним из крупнейших агенств в Дурресе и Албании. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 86 странах мира с более чем 145 000 независимых специалистов по продажам. Century 21 Албания работает в стране с 2008 года и в настоящее время имеет 38 офисов в шести городах - Тиране, Дурресе, Шкодере, Влёре, Саранде и Корче. Century 21 Eon является частью глобального бренда с 2019 года!

"Century 21 Eon Durres — ваш надежный партнер на рынке недвижимости в Дурресе. Мы предлагаем полный спектр услуг: покупка, продажа, аренда и инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость. Наши эксперты обеспечат сопровождение на каждом этапе сделки: от поиска объекта и оценки до оформления документов и юридической поддержки. Мы тщательно подбираем предложения, чтобы удовлетворить запросы каждого клиента, и предлагаем уникальные возможности для выгодного инвестирования в одном из самых динамично развивающихся регионов Албании."

 

 

 

 

 

Услуги

Продажа недвижимости: Полное сопровождение клиентов при покупке объектов жилой и коммерческой недвижимости.
Аренда недвижимости: Помощь в поиске арендаторов или объектов аренды для клиентов.
Инвестиции в недвижимость: Консультации и подбор объектов для выгодных инвестиций в недвижимость.
Оценка недвижимости: Профессиональная оценка стоимости жилых и коммерческих объектов.
Юридическое сопровождение: Поддержка в оформлении документов и юридические консультации на всех этапах сделки.
Консультации по рынку недвижимости: Предоставление актуальной информации о рынке и тенденциях в недвижимости.
Поддержка на всех этапах сделки: Полный цикл услуг — от поиска объекта до завершения сделки.
Рекламные услуги для продавцов: Продвижение объектов недвижимости через маркетинговые каналы для более быстрого поиска покупателей.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 00:14
(UTC+2:00, Europe/Tirane)
Понедельник
00:00 - 23:59
Вторник
00:00 - 23:59
Среда
00:00 - 23:59
Четверг
00:00 - 23:59
Пятница
00:00 - 23:59
Суббота
00:00 - 23:59
Воскресенье
00:00 - 23:59
Мои партнеры
1 застройщик 3 агентства
Квартиры
Смотреть все 354 объекта
Квартира 4 комнаты в Golem, Албания
Квартира 4 комнаты
Golem
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6
Продается квартира 3+1+2 с видом на море в резиденции "Lis", Голем! Предлагается к продаж…
$157,335
Квартира 2 комнаты в Golem, Албания
Квартира 2 комнаты
Golem
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается квартира 1+1 в Големе, Дуррес! Предлагается к продаже уютная квартира 1+1, расп…
$70,127
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 5
Продается квартира 1+1 с большой верандой и видом на море – возможность трансформации в 2+1 …
$167,450
Пентхаус 3 комнаты в Golem, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Golem
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продается квартира 2+1 с видом на море и верандой в Големе, Кавая! Предлагается к продаже…
$115,754
Дома
Смотреть все 53 объекта
Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 524 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошная вилла в новом районе Дурреса! Площадь постройки: 372 м² Площадь …
$865,914
Вилла в Ishem, Албания
Вилла
Ishem
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
The 3-storey villa is located in Kurate (Shkafane), near the green hills and the lake of Tar…
$149,220
Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла в Lura 3: ваш идеальный дом у моря в живописном заливе Лальзи Предлагаем …
$757,827
Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 629 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла в Сан-Пьетро: ваш уединенный рай на берегу Адриатики Предлагаем вашему вн…
$1,52 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 21 объект
Коммерческое помещение 90 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 90 м²
Дуррес
Площадь 90 м²
Продается коммерческое помещение рядом с вокзалом. Окружающая среда имеет площадь 68 м2 и на…
$117,803
Продается готовый бизнес (Ресторан/кафе/бар) в Дуррес, Албания
Продается готовый бизнес (Ресторан/кафе/бар)
Дуррес
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Готовы к онлайн или офлайн просмотру!  Для дополнительной информацией свяжитесь с нами!
$529,772
Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес! в Дуррес, Албания
Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес!
Дуррес
Площадь 3 400 м²
Количество этажей 1
🏢 Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес! 📍 Площадь участка: 3400 м² | Площадь здани…
$1,66 млн
SALE 456M2 LAND + 125m2 BUILDING IN THE AREA OF THE HOSPITAL NEAR THE FORMER BUS PARK, DURRES! в Дуррес, Албания
SALE 456M2 LAND + 125m2 BUILDING IN THE AREA OF THE HOSPITAL NEAR THE FORMER BUS PARK, DURRES!
Дуррес
Площадь 456 м²
Недвижимость расположена в 200 метрах от главной дороги больницы, площадь земли составляет 4…
$110,369
Земельные участки
Смотреть все 9 объектов
Участок земли в Kryevidh, Албания
Участок земли
Kryevidh
Продаётся земельный участок в Спилле! Типология: сельскохозяйственный участок Общая …
$210,916
Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес
Площадь 3 850 м²
Продается земельный участок в Katund te Ri с оформленной документацией. Земля имеет общую пл…
$85,675
Участок земли в Дуррес, Албания
Участок земли
Дуррес
🌍 Продается коммерческая земля в городе Дуррес, подходящая для различных бизнес-развитий или…
$300,772
Участок земли в Kryevidh, Албания
Участок земли
Kryevidh
Продаётся земельный участок в Спилле, идеально подходящий для инвестиций или дальнейшего раз…
$332,193
Наши агенты в Албании
Мария Ярец
Мария Ярец
485 объектов
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IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Новостройки 1 Жилая недвижимость 8
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
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CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 315 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 36 Земельные участки 1
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас!)  Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
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EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 244 Коммерческая недвижимость 30 Долгосрочная аренда 189 Земельные участки 11
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
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Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 7
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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