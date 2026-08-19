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Жилая недвижимость в Кении

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20 объектов найдено
Квартира в Kamiti Corner, Кения
Квартира
Kamiti Corner, Кения
$63,691
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 3 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$148,700
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Квартира 4 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 4 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$248,500
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Студия 1 комната в Tatu City, Кения
Студия 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$54,800
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Бунгало 3 комнаты в Mwingi North, Кения
Бунгало 3 комнаты
Mwingi North, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
Представляем новое бунгало всего в городе Торревьеха в спальном районе Лос Альтос.Апартамент…
$341,203
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Квартира в Найроби, Кения
Квартира
Найроби, Кения
$61,375
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Квартира 1 комната в Tatu City, Кения
Квартира 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$94,000
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Дом 5 комнат в Biashara ward, Кения
Дом 5 комнат
Biashara ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
$46,992
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Таунхаус 5 комнат в Найроби, Кения
Таунхаус 5 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396,825
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Квартира 6 комнат в Найроби, Кения
Квартира 6 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
ДЕТАЙЛЫКвартира с 3 спальнями в Wakamu Откройте для себя идеальный дом и инвестиционные воз…
$106,397
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Квартира 5 комнат в Ndenderu ward, Кения
Квартира 5 комнат
Ndenderu ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11
Проект занимает площадь 1 акр, общая площадь строительства 32 609   квадратные метры, 11 эта…
$57,810
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Таунхаус в OloosirkonSholinke ward, Кения
Таунхаус
OloosirkonSholinke ward, Кения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Kenpipe Gardens 3 & усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью отде…
$105,000
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Бунгало 16 комнат в Найроби, Кения
Бунгало 16 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 16
Количество спален 10
Площадь 16 187 м²
Количество этажей 1
ДЕТАЙЛЫОпыт непревзойденной роскоши: владеть жилой недвижимостью в Карене Приготовьтесь быт…
$1,34 млн
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Квартира 10 комнат в Найроби, Кения
Квартира 10 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Этаж 16
Зачем инвестировать в 3408   BELVA? 3408   BELVA   это фирменная коллекция роскошных апар…
$330,000
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Вилла 6 комнат в Найроби, Кения
Вилла 6 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20 млн
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Дом 9 комнат в Найроби, Кения
Дом 9 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Описание На верхнем этаже   - 1 главная спальня с ванной комнатой + еще 2 спальни + туале…
$192,831
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Квартира 5 комнат в Найроби, Кения
Квартира 5 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Описание • Роскошные апартаменты с 2/3 спальнями. • Главная спальня с ванной комнатой …
$92,252
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Таунхаус 7 комнат в Найроби, Кения
Таунхаус 7 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 2 023 м²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16 млн
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Бунгало в Oloolua ward, Кения
Бунгало
Oloolua ward, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут ’ езды от города Нгонг.Недвижимость располож…
$2,428
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Дом 9 комнат в Найроби, Кения
Дом 9 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 047 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE IN BOGANI, KAREN 5 Bedroom Ensuite + DSQ 2 Storey modern design villa…
$539,344
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Типы недвижимости в Кении

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Кении

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная

Кения находится в Восточной Африке. Главной изюминкой страны являются национальные парки и 480 км побережья Индийского океана. Столица страны лежит вдали побережья, поэтому туристов там не так много, как в портовом городе Момбаса.

Преимущества покупки жилья в Кении

Рынок недвижимости в Кении демонстрирует устойчивый рост благодаря экономическому развитию и притоку иностранных инвесторов. В 2024 году сектор недвижимости вырос на 5.6% по данным Центрального банка Кении. Вот ключевые преимущества покупки жилья в Кении:

  • Доступные цены. Цены на недвижимость остаются конкурентоспособными. Например, средняя стоимость квартиры в Найроби составляет 7–12 млн кенийских шиллингов (KES) (примерно 50,000–85,000 евро), что ниже аналогов в ЮАР или ОАЭ.
  • Рост арендного дохода. В курортных зонах, таких как Диани, доходность от аренды достигает 8–10% годовых.
  • Туристический потенциал. Кения принимает около 2 млн туристов ежегодно, что стимулирует спрос на краткосрочную аренду в Момбасе и Ватаму.
  • Инфраструктурное развитие. Такие проекты как расширение автомагистрали Найроби–Момбаса позволяют местным выставлять на продажу недвижимость в Кении в пригородах.

Цены на жилье в Кении

Перед тем как узнать, сколько стоит купить жилье в Кении, нужно понять, от чего зависит стоимость объекта. Цена напрямую зависит от трех факторов: региона, типа и состояния объекта. Например, квартира на вторичном рынке в Кисуму стоит от €21,000.  Новостройки в Найроби предлагают современные удобства, включая охрану и парковку, но их цена начинается от €70,000. В прибрежных регионах и столице недвижимость самая дорогая, в отдаленных и слаборазвитых — самая дешевая, но требующая ремонта и прокладки коммуникаций.

Средние цены на недвижимость в Кении:

Тип недвижимости Описание Средняя цена в €
Квартиры (1-2 спальни) Современные апартаменты в Найроби (например, Килимани) или Момбасе 50,000–85,000 €
Виллы (3–4 спальни) Дома с участком в Диани или Ватаму, часто с бассейном 105,000–280,000 €
Таунхаусы Жилье в закрытых комплексах с охраной, популярно в Нгонге 70,000–140,000 €
Земельные участки Участки 0.1–0.5 га в пригородах Найроби или на побережье 14,000–70,000 €

Популярные города и районы Кении для покупки недвижимости для жизни и инвестиций

Найроби является столицей страны, здесь сосредоточены офисы международных компаний Google и Visa. Купить недвижимость здесь можно за €50,000–105,000, виллу в пригороде за €140,000. 

Вторым по популярности является портовый город Момбаса. В нем хорошо развита туристическая инфраструктура. Стоимость недвижимости Кении здесь разная: апартаменты в Ньяли стоят 6–10 млн KES (42,000–70,000 €), виллы в Диани – 15–35 млн KES (105,000–245,000 €). 

Кисуму находится близ озера Виктория — крупнейшего пресноводного озера в Африке. Квартиры тут стоят €21,000–50,000 €, а дома 70,000 €.  В противовес ему идет элитный курортный район Ватаму, популярный среди европейцев. Виллы с видом на океан стоят €140,000–350,000 €.

Нгонг — это развивающийся пригород Найроби с активной застройкой. Участки под строительство  стоят €14,000–56,000. Район интересен в основном тем, кто собирается самостоятельно строить дом.

Особенности приобретения жилья в Кении

Иностранцы могут купить жилье в Кении, но земля предоставляется в долгосрочную аренду (leasehold) на 99 лет с правом продления. Прямое владение землей (freehold) доступно только гражданам Кении. Для покупки требуется одобрение Национальной земельной комиссии (NLC), процесс занимает 1–3 месяца.

Необходимы загранпаспорт, справка о семейном положении и PIN-сертификат (налоговый номер) от Kenya Revenue Authority. Проверка юридической чистоты объекта обязательна через адвоката, так как в Кении встречаются споры о праве собственности.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Кении

По каким ценам ведется продажа жилья в Кении?

На стоимость недвижимости в Кении влияет качество использованных стройматериалов, расположение и год постройки. Дороже всего оцениваются новые квартиры в центре двух самых крупных городов страны - Найроби и Момбаса. Их кв. метр стоит порядка 1000 евро. В других локациях за квадрат просят не более 500-700 евро.

Где лучше всего купить жилье в Кении?

Если квартира или дом приобретаются для постоянного проживания, можно выбрать Найроби или Момбасу. В этих городах есть много возможностей для трудоустройства и проведения приятного досуга.
При ограниченном бюджете можно купить недвижимость в Кении в Кисуме. Это развитый мегаполис с современными зданиями и комфортабельными пляжами.

Какие документы нужно подготовить для приобретения недвижимости в Кении?

Иностранцам для покупки необходим загранпаспорт. Требуется также справка о действующем семейном положении.

Сколько в среднем платят в год за содержание кенийского жилья?

Владельцы объектов квадратурой 80 метров уплачивают ежегодно порядка 1200 евро. В эту сумму входит налог на жилье и расходы за коммунальные услуги.
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