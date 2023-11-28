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13 объектов найдено
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Бунгало 10 спален
Найроби, Кения
16
16 187 м²
1
DETAILS Experience Unrivaled Luxury: Own a Residential Property in Karen Prepare to be…
€1,22 млн
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Таунхаус 5 спален
Найроби, Кения
7
2 023 м²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
€1,06 млн
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Квартира 3 спальни
Найроби, Кения
6
2
1/1
DETAILS Kileleshwa 3-Bedroom Apartment at Wakamu Discover the perfect home and investm…
€99,206
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Таунхаус 5 спален
Найроби, Кения
5
3
2 023 м²
1
HOME 5 BEDROOM House Features: Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
€362,125
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Вилла 6 спален
Найроби, Кения
6
5
2 023 м²
1
Let’s dive into the details of this remarkable property: Located in the Blue Zone…
€1,10 млн
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Дом 3 спальни
Ruiru, Кения
5
2
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
€47,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с Investment properties, вилла
Найроби, Кения
5
3
2
Описание & Bull; Роскошные апартаменты с 2/3 спальнями. & Bull; Главная спальня с ванн…
€92,267
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Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Найроби, Кения
9
5
4 047 м²
2
HOUSE FOR SALE IN BOGANI, KAREN 5 Bedroom Ensuite + DSQ 2 Storey modern design villa…
€538,812
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Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События
Найроби, Кения
9
3
450 м²
3
& NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NB…
€192,641
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Квартира 5 спален
Найроби, Кения
10
5
2 023 м²
16
Зачем инвестировать в 3408 & nbsp; BELVA? 3408 & nbsp; BELVA & nbsp; это фирменная коллек…
€301,143
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Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События
Найроби, Кения
5
2
102 м²
11
Проект занимает площадь 1 акр, общая площадь строительства 32 609 & nbsp; квадратные метры, …
€57,820
1
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Бунгало 5 спален с парковкой, с гаражом, с садом
Найроби, Кения
5
3
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут & rsquo; езды от гор…
€311,724
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Таунхаус 4 спальни
Найроби, Кения
4
3
460 м²
Kenpipe Gardens 3 & amp; усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью…
€95,818
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