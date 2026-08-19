Кения находится в Восточной Африке. Главной изюминкой страны являются национальные парки и 480 км побережья Индийского океана. Столица страны лежит вдали побережья, поэтому туристов там не так много, как в портовом городе Момбаса.

Преимущества покупки жилья в Кении

Рынок недвижимости в Кении демонстрирует устойчивый рост благодаря экономическому развитию и притоку иностранных инвесторов. В 2024 году сектор недвижимости вырос на 5.6% по данным Центрального банка Кении. Вот ключевые преимущества покупки жилья в Кении:

Доступные цены. Цены на недвижимость остаются конкурентоспособными. Например, средняя стоимость квартиры в Найроби составляет 7–12 млн кенийских шиллингов (KES) (примерно 50,000–85,000 евро), что ниже аналогов в ЮАР или ОАЭ.

Цены на недвижимость остаются конкурентоспособными. Например, средняя стоимость квартиры в Найроби составляет 7–12 млн кенийских шиллингов (KES) (примерно 50,000–85,000 евро), что ниже аналогов в ЮАР или ОАЭ. Рост арендного дохода. В курортных зонах, таких как Диани, доходность от аренды достигает 8–10% годовых.

В курортных зонах, таких как Диани, доходность от аренды достигает 8–10% годовых. Туристический потенциал . Кения принимает около 2 млн туристов ежегодно, что стимулирует спрос на краткосрочную аренду в Момбасе и Ватаму.

. Кения принимает около 2 млн туристов ежегодно, что стимулирует спрос на краткосрочную аренду в Момбасе и Ватаму. Инфраструктурное развитие. Такие проекты как расширение автомагистрали Найроби–Момбаса позволяют местным выставлять на продажу недвижимость в Кении в пригородах.

Цены на жилье в Кении

Перед тем как узнать, сколько стоит купить жилье в Кении, нужно понять, от чего зависит стоимость объекта. Цена напрямую зависит от трех факторов: региона, типа и состояния объекта. Например, квартира на вторичном рынке в Кисуму стоит от €21,000. Новостройки в Найроби предлагают современные удобства, включая охрану и парковку, но их цена начинается от €70,000. В прибрежных регионах и столице недвижимость самая дорогая, в отдаленных и слаборазвитых — самая дешевая, но требующая ремонта и прокладки коммуникаций.

Средние цены на недвижимость в Кении:

Тип недвижимости Описание Средняя цена в € Квартиры (1-2 спальни) Современные апартаменты в Найроби (например, Килимани) или Момбасе 50,000–85,000 € Виллы (3–4 спальни) Дома с участком в Диани или Ватаму, часто с бассейном 105,000–280,000 € Таунхаусы Жилье в закрытых комплексах с охраной, популярно в Нгонге 70,000–140,000 € Земельные участки Участки 0.1–0.5 га в пригородах Найроби или на побережье 14,000–70,000 €

Популярные города и районы Кении для покупки недвижимости для жизни и инвестиций

Найроби является столицей страны, здесь сосредоточены офисы международных компаний Google и Visa. Купить недвижимость здесь можно за €50,000–105,000, виллу в пригороде за €140,000.

Вторым по популярности является портовый город Момбаса. В нем хорошо развита туристическая инфраструктура. Стоимость недвижимости Кении здесь разная: апартаменты в Ньяли стоят 6–10 млн KES (42,000–70,000 €), виллы в Диани – 15–35 млн KES (105,000–245,000 €).

Кисуму находится близ озера Виктория — крупнейшего пресноводного озера в Африке. Квартиры тут стоят €21,000–50,000 €, а дома 70,000 €. В противовес ему идет элитный курортный район Ватаму, популярный среди европейцев. Виллы с видом на океан стоят €140,000–350,000 €.

Нгонг — это развивающийся пригород Найроби с активной застройкой. Участки под строительство стоят €14,000–56,000. Район интересен в основном тем, кто собирается самостоятельно строить дом.

Особенности приобретения жилья в Кении

Иностранцы могут купить жилье в Кении, но земля предоставляется в долгосрочную аренду (leasehold) на 99 лет с правом продления. Прямое владение землей (freehold) доступно только гражданам Кении. Для покупки требуется одобрение Национальной земельной комиссии (NLC), процесс занимает 1–3 месяца.

Необходимы загранпаспорт, справка о семейном положении и PIN-сертификат (налоговый номер) от Kenya Revenue Authority. Проверка юридической чистоты объекта обязательна через адвоката, так как в Кении встречаются споры о праве собственности.