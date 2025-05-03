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GATE Realty

Черногория, Будва
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски
Веб-сайт
Веб-сайт
gate-realty.co
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Об агентстве

      ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ в Черногории. Предоставляем полный спектр услуг на всех этапах процесса покупки недвижимости в Черногории. Наша база включает более 400 объектов. Работаем "под ключ" с нашими клиентами. От выбора недвжимости до меблирования и сдачи в аренду. Сотрудничество с надежными юристами, бухгалтерами и специалистами по ремонту и меблировке обеспечивает клиенту уверенность в каждом шаге.

    Команда нашей компании предлагает широкий выбор недвижимости и качественную консультацию по всем этапам процесса покупки. Мы сопровождаем сделку от начала до конца и всегда рядом, чтобы помочь и решить все вопросы. Мы тщательно проверяем все документы, связанные с объектом, чтобы у вас не возникло сомнений и проблем. Мы также обеспечиваем финансовую чистоту сделки и сопровождаем вас до момента получения ключей. Независимо от способа оплаты, мы предоставляем консультацию и помогаем с координацией всех финансовых моментов. 

       Мы ставим своей целью ваше спокойствие и полное доверие к нам. Мы сделаем все возможное для того, чтобы ваше приобретение недвижимости было комфортным и легким процессом. Доверьте нам свои пожелания и ожидания, и мы поможем вам осуществить вашу мечту о собственном жилье.

Услуги

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

  • Подберем недвижимость, соответствующую вашему запросу: виллы, квартиры, земельные участки. В пуле есть эксклюзивные варианты, которые вы не увидите в рекламе. Продаем и вторичную недвижимость, и недвижимость от застройщиков. В силу сложности рынка, знаем нюансы продаваемых объектов (от проблемных документов до ненадежных застройщиков) - можем рекомендовать, на какую недвижимость лучше обратить внимание.

УПРАВЛЕНИЕ

  • Берем в управление продаваемые нами объекты, так как работаем с ликвидной недвижимостью, которую будет потом проще сдать или перепродать. Занимаемся Вашим объектом от А до Я. Сдача в аренду, контакт с арендаторами на протяжении всего срока аренды и контроль оплаты коммунальных и налоговых платежей. 

МЕБЛИРОВАНИЕ/РЕМОНТ

  • Если Вы хотите инвестировать денежные средства в объект недвижимости в Черногории и приобрести объект от Застройщика- с удовольствием поможем сделать в нем ремонт и меблировать при необходимости. Мы работаем с проверенными подрядчиками, которых смело можем рекомендовать. Наши партнеры соблюдают сроки, работают качественно, оперативно и за приемлемую цену.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

  • Сопровождаем клиента на всех этапах сделки от проверки документов перед сделкой, в нотариате на сделке и помогаем с оплатой налогов после сделки. Работаем с опытными местными юридическими и бухгалтерскими фирмами, которые знают о всех нюансах черногорского рынка. Помогаем оформить ВНЖ Черногории, открыть фирму, открыть счет в банках Черногории.
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:17
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 19:00
Вторник
09:00 - 19:00
Среда
09:00 - 19:00
Четверг
09:00 - 19:00
Пятница
09:00 - 19:00
Суббота
09:00 - 16:00
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
1 застройщик 1 агент
Квартиры
Смотреть все 265 объектов
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$109,433
Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура к…
$320,217
Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура к…
$94,303
Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел терраса. Срок сдачи: 03.2025 …
$199,863
Дома
Смотреть все 41 объект
Дом 7 комнат в Будва, Черногория
Дом 7 комнат
Будва
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Этаж 3
Структура дома: 3 этажа. 0 этаж 86m2: 2 спальни, кухня-гостиная, 1 санузел, большая терраса …
$363,001
Дом 6 комнат в Петровац, Черногория
Дом 6 комнат
Петровац
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Структура виллы: Площадь дома: 318м2 Площадь участка: 575м2 2 этажа: Кухня-гостиная; 5 спале…
$1,16 млн
Дом 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Бечичи
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$653,337
Таунхаус 3 комнаты в Будва, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Будва
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Структура таунхауса: Кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, 2 террасы С ВИДОМ НА МОРЕ, прихож…
$643,030
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 11 объектов
Коммерческое помещение 84 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 84 м²
Тиват
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! КОММЕРЧЕСКО…
$209,695
Коммерческое помещение 160 м² в Доброта, Черногория
Коммерческое помещение 160 м²
Доброта
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Структура отеля: каждый из апартаментов включает в себя кухню-гостиную, всего 5 спален, 5 са…
$997,595
Коммерческое помещение 77 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 77 м²
Тиват
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! КОММЕРЧЕСКО…
$260,888
Коммерческое помещение 127 м² в Бечичи, Черногория
Коммерческое помещение 127 м²
Бечичи
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Структура коммерческого помещения: 3 переговорных, 2 кабинета, 2 санузла, зона отдыха с кухн…
$360,079
Наши агенты в Черногории
Елена Gorodnichaia
Елена Gorodnichaia
345 объектов
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ES35.com
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Planet Montenegro
Черногория, Доброта
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Mbroker
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Kamin nekretnine Budva
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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