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Что входит в пакет документов, необходимых для приобретения недвижимости?
Любой иностранец, планирующий купить жилье на Филиппинах, обязан предоставить:
загранпаспорт;
свой TIN. Это налоговый идентификационный номер в стране, выдачей которого занимается Бюро внутренних доходов (сокр. — BIR);
документальные доказательства своей финансовой состоятельности, позволяющей приобретать недвижимость на Филиппинах. Это может быть справка о движении денег по банковскому счету за год, справка о зарплате и т.д.;
договор купли-продажи.
Женатым/замужним также может потребоваться свидетельство о браке, а тем, кто давно живет в стране — свидетельство о регистрации иностранца, оно же ACR.
Где чаще всего стремятся купить недвижимость на Филиппинах?
В Маниле и в городах Себу, Багио, Макати, Кесон-Сити. Среди регионов востребованы Центральные Висайи и о. Лусон.
Сколько в среднем стоит 1 кв. м недвижимости?
В среднем по стране — 2000-2300 долларов США. Стоимость жилья на Филиппинах обусловлена месторасположением: самые дорогие объекты в Маниле, самые дешевые — в Пампанге и Кавите.