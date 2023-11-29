Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Эстония
  3. Жилая

Жильё в Эстонии

Таллин
10
19 объектов найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Роосна-Аллику, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Роосна-Аллику, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
ЦЕНА КВАРТИРЫ БЕЗ МЕБЕЛИ 58 000 евро! (В этом случае в квартире остаётся встроенная новая ку…
€65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Таллин, Эстония
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Продается двухуровневая квартира. Многоквартирный дом со стороны двора расположен в центр…
€200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Дом 4 спальни в волость Виймси, Эстония
Дом 4 спальни
волость Виймси, Эстония
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 720 м²
Продаем недавно построенный дом с современной архитектурой в одном из самых тихих жилых райо…
€749,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Таллин, Эстония
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Просторная двухуровневая квартира расположена на верхнем этаже здания. Радужно красивое солн…
€1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Квартира 3 спальни в Таллин, Эстония
Квартира 3 спальни
Таллин, Эстония
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
На продажу выставлена ​​4-комнатная квартира на верхнем этаже резиденции VEGA. ПЛАН Ра…
€276,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Дом в город Кейла, Эстония
Дом
город Кейла, Эстония
Площадь 3 706 м²
Продается все здание в центре Кейла. Предложение включает в себя: Три гостевые квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 2 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается роскошная 2-комнатная квартира без мебели с прекрасным видом в высотном доме Скайл…
€295,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты в Таллин, Эстония
Квартира 3 комнаты
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Уютная квартира в типичном для Кадриора деревянном доме ждет своего нового владельца. ПЛА…
€379,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€189,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Таллин, Эстония
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Таллин, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 5/5
На продажу выставлена 4-комнатная квартира, расположенная на последнем этаже 5-этажного дома…
€295,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Таллин, Эстония
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
€479,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом в Таллин, Эстония
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Таллин, Эстония
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
На протяжении десятилетий этот район высоко ценился жителями столицы. Он расположен в тихом …
€479,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Таллин, Эстония
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Таллин, Эстония
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/8
Расположенная в самом центре города, квартира-студия с сауной и большим балконом имеет все н…
€209,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Пентхаус 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Пентхаус 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Квартира – пентхаус с панорамным видом на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания…
€789,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Квартира 6 комнат в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 6 комнат
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 6
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Уютная квартира в историческом малоквартирном доме рядом с красивым парком Кадриорг, который…
€560,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 3 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/14
Панорамный вид на весь Таллинн  Современная и комфортная квартира с прекрасными панорамны…
€340,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты в Kesklinna linnaosa, Эстония
Квартира 4 комнаты
Kesklinna linnaosa, Эстония
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные резиденции у моря  Уникальный жилой комплекс премиум класса, состоящий из 3 …
€760,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Дом в волость Раэ, Эстония
Дом
волость Раэ, Эстония
Площадь 296 м²
Новый просторный дом площадью 296 м2, построенный в 2020 году. Дом спроектирован для семьи, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English
Дом 3 комнаты в Палдиски, Эстония
Дом 3 комнаты
Палдиски, Эстония
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Площадь дома: 143,4 м2 Планировка: 3 комнаты, 2 ванные комнаты, сауна, гардеробная, терраса…
€519,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English

Типы недвижимости в Эстонии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Эстонии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти