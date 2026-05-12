Об агентстве

Billion Dollar Beauties -группа международных компаний по продаже международной недвижимости и организации релокации и/или масштабированию бизнеса в страны ЕС (Испания, Португалия, Люксембург, Греция, Латвия, Болгария, Румыния, Италия, Кипр, Венгрия, Австрия, Франция, Польша, Германия, Мальта, Хорватия), Турцию, Черногорию, Албанию, Камбоджу, Индию, США, страны Латинской Америки (Аргентина, Панама, Чили, Бразилия, Коста-Рика, Уругвай, Парагвай, Сальвадор), Вануату, Монако, Андорра, страны Ближнего Востока (ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт), СНГ (Армения, Молдова, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, РФ), Египет, страны Карибского бассейна ( Сент-Китс и Невис, Гренада, Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Люсия), Сьерра - Леоне, Сао Томе и Принсипи, ЮАР, Занзибар, Марокко, Шри Ланка, Вьетнам, Гонконг.

Мы являемся профессиональным проводником в новые страны уже более 3 лет. Обеспечиваем безопасные условия для достижения целей глобальной мобильности. Разрабатываем уникальные программы релокации под индивидуальный запрос клиента. Индивидуальный подход и прозрачность сотрудничества - это наше кредо.

В каждой стране/регионе работает команда профессиональных экспертов по недвижимости, юристов, финансистов, банкиров и нотариусов.

Мы объединились в глобальную инфраструктуру, чтобы помогать людям комфортно проходить процесс релокации в разные страны, а бизнесу расширять географию своего влияния и выхода на новые рынки.

Обеспечиваем подбор недвижимости под индивидуальный заказ: продажа, аренда.

Оценка недвижимости, юридическая и миграционная поддержка.

Организация строительства под заказ: предварительная консультация о правилах совершения сделок с недвижимостью и рекомендации по выбору земельного участка для строительства, поиск земельного участка, сопровождение сделок купли-продажи /долгосрочной аренды земельного участка, с целью строительства, суперфиций, организация услуг по оформлению проектной документации и разрешения на строительство, подключение объекта к коммуникациям, сдача в эксплуатацию, ландшафтный дизайн, консьерж услуги.