Billion Dollar Beauties

Молдавия, Кишинёв
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2022
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Веб-сайт
billiondollarbeauties.pro/
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Billion Dollar Beauties -группа международных компаний по продаже международной недвижимости и организации релокации и/или масштабированию бизнеса в страны ЕС (Испания, Португалия, Люксембург, Греция, Латвия, Болгария, Румыния, Италия, Кипр, Венгрия, Австрия, Франция, Польша, Германия, Мальта, Хорватия), Турцию, Черногорию, Албанию, Камбоджу, Индию, США, страны Латинской Америки (Аргентина, Панама, Чили, Бразилия, Коста-Рика, Уругвай, Парагвай, Сальвадор), Вануату, Монако, Андорра, страны Ближнего Востока (ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт), СНГ (Армения, Молдова, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, РФ), Египет, страны Карибского бассейна ( Сент-Китс и Невис, Гренада, Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Люсия), Сьерра - Леоне, Сао Томе и Принсипи, ЮАР, Занзибар, Марокко, Шри Ланка, Вьетнам, Гонконг.

Мы являемся профессиональным проводником в новые страны уже более 3 лет. Обеспечиваем безопасные условия для достижения целей глобальной мобильности. Разрабатываем уникальные программы релокации под индивидуальный запрос клиента. Индивидуальный подход и прозрачность сотрудничества - это наше кредо.   

В каждой стране/регионе работает команда профессиональных экспертов по недвижимости, юристов, финансистов, банкиров и нотариусов.   

Мы объединились в глобальную  инфраструктуру, чтобы помогать людям комфортно проходить процесс релокации в разные страны, а бизнесу расширять географию своего влияния и выхода на новые рынки. 

Обеспечиваем подбор недвижимости под индивидуальный заказ: продажа, аренда. 

 Оценка недвижимости, юридическая и миграционная поддержка.

Организация строительства под заказ: предварительная консультация о правилах совершения сделок с недвижимостью и рекомендации по выбору земельного участка для строительства, поиск земельного участка, сопровождение сделок купли-продажи /долгосрочной аренды земельного участка, с целью строительства, суперфиций, организация услуг по оформлению проектной документации и разрешения на строительство, подключение объекта к коммуникациям, сдача в эксплуатацию, ландшафтный дизайн, консьерж услуги. 

Услуги
  • подбор недвижимости под индивидуальный заказ: продажа, аренда;
  • подготовка объектов под индивидуальный запрос клиента (реконструкция/техническое оснащение);
  • сопровождение сделок с недвижимостью;
  • оценка недвижимости;
  • анализ рынка страны релокации по заданию клиента, маркетинговые исследования, справка о культуре и традициях людей;
  • организация строительства/реконструкции под заказ: предварительная консультация о правилах совершения сделок с недвижимостью и рекомендации по выбору земельного участка для строительства, поиск земельного участка, сопровождение сделок купли-продажи /долгосрочной аренды земельного участка, с целью строительства, суперфиций, организация услуг по оформлению проектной документации и разрешения на строительство, подключение объекта к коммуникациям, сдача в эксплуатацию, ландшафтный дизайн, консъерж услуги.
  • организация релокации/масштабирования бизнеса (проездные документы, визы, трансфер, проживание, региональный представитель);
  • открытие компании, с учетом видов деятельности, целей, стратегии развития бизнеса, аналитики по оптимизации налогов;
  • миграционная поддержка, сопровождение по программам резидентства за инвестиции в более 20 стран;
  • разрешительные документы для бизнеса;
  • банковский счет;
  • регистрация в налоговой и в таможенных органах;
  • медицинское страхование;
  • водительские права;
  • адаптация команды в стране релокации;
  • маркетинг, продвижение, нетворкинг;
  • сопровождение бизнеса (бухгалтер+юрист+банкир);
  • реализация проектов в стране релокации;
  • привлечение инвестиций;
  • АстроКартоГрафия — (англ. AstroCartoGraphy) — революционная астрологическая техника, которая показывает лучшие точки земного шара, относительно инивидуальной натальной карты человека,  для наибольшего раскрытия потенциала и предназначения во всех сферах его жизни. 

У каждого из нас есть своя личная география — места, которые буквально «настроены» на нашу частоту. Это один из доступных инструментов самопознания, который поможет человеку раскрыться в полной мере только в определённой точке Земли.

Отдел профессиональных астрологов рассчитает для Вас персональную астрологическую карту и определит наилучшую локацию для жизни, карьеры и бизнеса. Подсветит невидимые детали событий, скрытые намерения и планы других людей в отношении Вас, порекомендуют потенциально успешные пути реализации жизненных задач, исходя именно из Вашего личного гороскопа. Более 5000 клиентов консультируются на регулярной основе до принятия важных решений в бизнесе и в личной жизни.

Будьте уверены в своем выборе места для новой жизни на этапе поланирования! С нами релокация намного проще. 

Новостройки
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Тхаланг, Таиланд
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Канопи Холмы Приватный закрытый комплекс из 9 видовых, просторных и функциональных вилл, тщательно спроектированым для семей с детьми. Виллы являются идеальным выбором и разумным решением для долгосрочного семейного проживания на Пхукете. Это не очередная курортная недвижимость, а премиал…
Вилла Испания, город Кадис
Кадис, Испания
$3,18 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Продажа😍 Ла-Рока-де-Сан-Диего Отдельно стоящая вилла, новая постройка. Продается за 2 700 000 евро Внутренняя площадь - 436 м2 Террасы - 155 м2 Участок - 1000 м2 4 спальни 6 ванных комнат Сауна, крытый бассейн, окно в цокольном этаже с видом на бассейн. Панорамный вид, вид на мор…
Программы иммиграции
Гражданство Гренада
Срок получения: от 4 месяцев
$235,000
Единственная карибская программа CBI с доступом инвесторов к визе E-2 в США. Гренада предлагает мощное сочетание глобальной мобильности, доступа к рынку США и образа жизни в странах Карибского бассейна. Безвизовый или безвизовый доступ в более чем 145 стран, включая Великобританию, страны Шенгенского соглашения, Китай, Россию. В заявку можно включить семью, детей на содержании, родителей, бабушек и дедушек.  Нет необходимости проживать до или после получения гражданства. 
Гражданство Сент - Китс и Невис
Срок получения: от 3 месяцев
$250,000
Старейшее и наиболее стабильное гражданство мира по инвестиционной программе, действующее с 1984 года. Сент-Китс и Невис предлагает надежный путь ко второму гражданству с безвизовым доступом в 157+ стран мира. Почему Сент - Китс и Невис? Безвизовый доступ или доступ по прибытии в более чем 157 стран, включая Великобританию, ЕС, Шенген зону и Сингапур; Самая продолжительная в мире программа CBI с проверенным послужным списком стабильности и международного признания; В одно заявл
Гражданство Антигуа и Барбуда
Срок получения: от 3 месяцев
$230,000
Программа CBI Антигуа и Барбуды предлагает один из самых удобных для семьи путей ко второму гражданству в Карибском бассейне с конкурентоспособными ценами для более крупных семей и безвизовым доступом в 151+ страну. Основанная в 2013 году, программа полностью авторизована правительством и признана на международном уровне. В заявку можно включить семью, детей на содержании, родителей, бабушек и дедушек.  Дополнительные услуги к программе: подбор недвижимости под индивидуальный
Наши агенты в Молдове
Irina Pascari
Kira Razumovska
2 объекта
