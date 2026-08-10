Камбоджа находится в Юго-Восточной Азии и известна в первую очередь комплексом Ангкор-Ват, который по праву считают одним из малых чудес света. С точки зрения недвижимости местный рынок стремительно развивается на побережье Сиануквиля за счет относительно низкой стоимости жилья в Камбодже и упрощенному законодательству для иностранных инвесторов.

Преимущества покупки недвижимости в Камбодже

Застройщики Камбоджи активно развивают проекты в Пномпене и Сиануквиле, ориентированные на экспатов и туристов. Рассмотрим ключевые преимущества такой покупки.

Высокая арендная доходность. Кондоминиумы в Пномпене дают 6-8% годовых, что выше, чем в Бангкоке (4-6%).

Кондоминиумы в Пномпене дают 6-8% годовых, что выше, чем в Бангкоке (4-6%). Доступность для иностранцев. С 2010 года иностранцы могут купить недвижимость в Камбодже в любом жилом комплексе при условии, что общая доля квартир для иностранцев не будет превышать 70%.

С 2010 года иностранцы могут купить недвижимость в Камбодже в любом жилом комплексе при условии, что общая доля квартир для иностранцев не будет превышать 70%. Низкие налоги. Отсутствие гербового сбора для объектов до $210,000, и налог на недвижимость всего в 0.1% для объектов дороже $25,000.

Популярные районы Камбоджи для покупки недвижимости иностранцами

Иностранцы выбирают районы с развитой инфраструктурой и близостью к деловым или туристическим центрам. Пномпень доминирует с 75% сделок, но Сиануквиль и Сиемреап не сильно отстают, а на фоне более низкой стоимости набирают популярность.

Популярные районы Камбоджи с примером средних цен:

Район Описание Средняя стоимость (USD/кв.м) Daun Penh (Пномпень) Исторический центр с набережной Сисоват и Королевским дворцом; 80% сделок — аренда экспатам 3200–4200 BKK1 (Пномпень) Элитный квартал с международными школами (ISPP), ресторанами и ТРЦ AEON Mall; спрос на вторичку 2600–3600 Toul Kork (Пномпень) Спокойный район с виллами и borey; популярен у семей, рядом строится ТРЦ Chip Mong 1800–2800 Sihanoukville Курорт с пляжами Отрес и казино; рост цен на 10% в 2025 из-за порта и аэропорта 1200–3000 Siem Reap Туристический центр у Ангкор-Вата; фокус на гестхаусы и апартаменты для аренды 1000–2500

Цены на недвижимость в Камбодже

Цены на местное жилье зависят от локации и типа объекта: можно найти скромные квартиры-студии за $30,000 и дорогие виллы за $500,000. Кондоминиумы популярны у иностранцев из-за возможности получить полное право собственности на объект. Купить недвижимость в Камбодже по более выгодной цене можно в объектах с предпродажными скидками. Застройщики идут на ценовые уступки вплоть до 20% от стоимости.

Средние цены на жилье в Камбодже:

Тип объекта Средняя цена (USD) Студия (кондо) 50,000–120,000 Таунхаус 100,000–200,000 Вилла 250,000–600,000 Коммерческая недвижимость 2000–5000/кв.м

Нюансы покупки недвижимости в Камбодже

Иностранцы могут покупать местную недвижимость, но с нюансами. Закон запрещает прямое владение землей, но позволяет покупать квартиры выше первого этажа. Землю можно взять в аренду на 50-99 лет. Таким образом, если вложить инвестиции в недвижимость Камбоджи конкретно в дома или виллы, то право собственности будет распространяться только на само здание, а землю придется оформлять в аренду.