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Жилье в Камбодже

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Пномпень
418
Сиемреап
107
Khan Boeng Keng Kang
77
Khan Chamkar Mon
46
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578 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9/38
Просторные апартаменты с 2-мя спальнями площадью 75м.кв. на 9 этаже с панорамным видом на го…
$84,467
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Вилла 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Этаж 2
Эта красивая вилла с 4 спальнями на продажу в отличном месте Сием Рип, всего в нескольких ми…
$240,000
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Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4
Стильный кондоминиум с 2 спальнями теперь доступен в Rose Apple Square, одном из самых прест…
$250,000
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Квартира 2 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 18/39
Купить квартиру в Камбодже, в рассрочку от застройщика, в Time Square 11. Предлагаю: сектор …
$50,092
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Дом 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
📣📣__ 📍__ 💲Помощник: 280 000 $ (화) Непринужденность ▶️7m x 15m ▶️:: 15m x 20m ▶️__ ☎️__
$280,000
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Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Этаж 3
Вы ищете уникальный дом с сочетанием современной жизни и естественной среды? Этот красиво оф…
$265,000
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Квартира 4 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 4 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 41/45
🌟 Wyndham Garden BKK1 — 5★ стиль жизни в самом престижном районе Пномпеня Исключительная …
$1,15 млн
НДС
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Кондо в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
4 Bedroom Unit - 239 кв.м - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 173 м²
Этаж 3
Эта премиальная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами предлагает изысканный жизненный оп…
$300,000
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Вилла в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 м²
Элегантная 5-комнатная вилла для продажи в Борей Пэн Хуот - Чбар Ампов, ПномпеньЗахватывающи…
$4,50 млн
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Квартира 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 30
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 60 кв.м В ЛЮКСОВОМ ЖК ОКОЛО КОНСУЛЬСТВ 29 СТРАН. Квартира на 30 эт…
$84,318
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Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 2
‼️‼️ Специальная цена продажи $250,000 ‼️‼️ Для продажи: современная вилла-близнец в Вил Сво…
$250,000
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Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 45/47
Экcклюзивный вaриант нeдвижимоcти в центре столицы Kамбoджи - в Пномпeне c доходностью дo…
$169,680
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Квартира в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Площадь 38 м²
🏝️ Таиланд | Паттайя — Dusit Grand Park 3 (Pristine Park 3) 🔥 Резортный комплекс с доходн…
$44,251
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Квартира 3 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 43/47
Экcклюзивный вaриант нeдвижимоcти в центре столицы Kамбoджи - в Пномпeне c доходностью дo…
$185,070
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Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Kingston Royale — просторная 2-спальная спальня в Бён ТомпунеОпыт городской жизни в Kingston…
$60,229
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Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Sangkae 2, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 18
Чип Монг ա ա ա 🔥 ‼️‼️ Для продажи 53 000 $ 🔥 - ONE Bedroom - Full Furniture - Floor Leve…
$53,000
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Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 21/46
Премиальный 5-звёздочный отельный жилой комплекс в центре района BKK1, Пномпень Wyndham G…
$221,522
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Квартира 2 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Комплекс Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia. Апартаменты 1+1 в Time Castle 11 …
$56,700
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Дом 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 72 м²
Этаж 2
Уютный магазин на улице 454 Этот очаровательный магазин на улице 454 предлагает фантастическ…
$320,000
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Дом 2 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Этот элегантный плоский дом на продажу в Борей Туризм. Эта недвижимость сочетает в себе удоб…
$70,000
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Кондо в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
2 Bedroom Unit - 74 кв.м. - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Цена по запросу
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Квартира в Пномпень, Камбоджа
Квартира
Пномпень, Камбоджа
🚀 R&F City, Пномпень – готовые квартиры с инфраструктурой в стратегическом месте города. …
$50,000
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Квартира 1 комната в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 1 комната
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 9
Камбоджа ,развивающая страна с мега скоростью. LZ комплекс Sea View Premium расположен в при…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 94 м²
Этаж 3
Откройте для себя хорошо спроектированный семейный дом, предлагающий 200 кв.м жилой площади …
$120,000
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Студия 1 комната в Камбоджа
Студия 1 комната
Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 12
Прекрасная квартира с одной спальней 37 м2, с чистовой отделкой на первой береговой линии …
Цена по запросу
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Кондо в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Кондо с 1 спальней для продажи на Тайм-сквер 7 - Тул КоркОткройте для себя современную город…
$72,000
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Дом 4 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный магазин на улице 310 (BKK3), расположенный в самом сердце основной экспатриан…
$800,000
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Кондо 1 комната в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя городской комфорт в этой очаровательной 1-местной, 1-ванной квартире на пр…
$86,400
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Дом 4 комнаты в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 78 м²
Этаж 3
Не упустите эту невероятную возможность иметь красивый дом в одном из самых престижных и без…
$165,000
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Типы недвижимости в Камбодже

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Камбодже

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Камбоджа находится в Юго-Восточной Азии и известна в первую очередь комплексом Ангкор-Ват, который по праву считают одним из малых чудес света. С точки зрения недвижимости местный рынок стремительно развивается на побережье Сиануквиля за счет относительно низкой стоимости жилья в Камбодже и упрощенному законодательству для иностранных инвесторов. 

Преимущества покупки недвижимости в Камбодже

Застройщики Камбоджи активно развивают проекты в Пномпене и Сиануквиле, ориентированные на экспатов и туристов. Рассмотрим ключевые преимущества такой покупки.

  • Высокая арендная доходность. Кондоминиумы в Пномпене дают 6-8% годовых, что выше, чем в Бангкоке (4-6%).
  • Доступность для иностранцев. С 2010 года иностранцы могут купить недвижимость в Камбодже в любом жилом комплексе при условии, что общая доля квартир для иностранцев не будет превышать 70%.
  • Низкие налоги. Отсутствие гербового сбора для объектов до $210,000, и налог на недвижимость всего в 0.1% для объектов дороже $25,000.

Популярные районы Камбоджи для покупки недвижимости иностранцами

Иностранцы выбирают районы с развитой инфраструктурой и близостью к деловым или туристическим центрам. Пномпень доминирует с 75% сделок, но Сиануквиль и Сиемреап не сильно отстают, а на фоне более низкой стоимости набирают популярность. 

Популярные районы Камбоджи с примером средних цен:

Район Описание

Средняя стоимость (USD/кв.м)
Daun Penh (Пномпень) Исторический центр с набережной Сисоват и Королевским дворцом; 80% сделок — аренда экспатам 3200–4200
BKK1 (Пномпень) Элитный квартал с международными школами (ISPP), ресторанами и ТРЦ AEON Mall; спрос на вторичку 2600–3600
Toul Kork (Пномпень) Спокойный район с виллами и borey; популярен у семей, рядом строится ТРЦ Chip Mong 1800–2800
Sihanoukville Курорт с пляжами Отрес и казино; рост цен на 10% в 2025 из-за порта и аэропорта 1200–3000
Siem Reap Туристический центр у Ангкор-Вата; фокус на гестхаусы и апартаменты для аренды 1000–2500

Цены на недвижимость в Камбодже

Цены на местное жилье зависят от локации и типа объекта: можно найти скромные квартиры-студии за $30,000 и дорогие виллы за $500,000. Кондоминиумы популярны у иностранцев из-за возможности получить полное право собственности на объект. Купить недвижимость в Камбодже по более выгодной цене можно в объектах с предпродажными скидками. Застройщики идут на ценовые уступки вплоть до 20% от стоимости. 

Средние цены на жилье в Камбодже:

Тип объекта Средняя цена (USD)
Студия (кондо) 50,000–120,000
Таунхаус 100,000–200,000
Вилла 250,000–600,000
Коммерческая недвижимость 2000–5000/кв.м

Нюансы покупки недвижимости в Камбодже

Иностранцы могут покупать местную недвижимость, но с нюансами. Закон запрещает прямое владение землей, но позволяет покупать квартиры выше первого этажа. Землю можно взять в аренду на 50-99 лет. Таким образом, если вложить инвестиции в недвижимость Камбоджи конкретно в дома или виллы, то право собственности будет распространяться только на само здание, а землю придется оформлять в аренду.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Камбоджи

Какие преимущества дает приобретение жилья в Камбодже?

Покупка жилья в Камбодже отличается высокой инвестиционной привлекательностью. Местная недвижимость ежегодно растет в цене на 5% - это позволяет выгодно перепродать ее через несколько лет.
Камбоджийское жилье также приносит хороший доход от сдачи в аренду. Годовая прибыль составляет 8-10%. Если приобрести недвижимость в Камбодже на популярных курортах, можно круглый год получать доступ к лучшим пляжам мира.

В каких камбоджийских городах чаще всего покупается жилье?

Высокий спрос иностранные инвесторы проявляют к объектам, расположенным на популярных курортах - Сиануквиле, Кампоте и Баттамбанге. Здесь квартиры и дома покупаются для личного пользования и сдачи в аренду.
Иностранцы, переезжающие в страну на ПМЖ, чаще стремятся купить недвижимость в Камбодже в Пномпене. В столице есть все необходимое для комфортного проживания.

Какие в среднем установлены цены на жилье в Камбодже?

Расценки за кв. метр колеблются от 1500 до 4000 евро. Максимальная стоимость у объектов в столице и на популярных курортах. По минимальным ценам продаются дома и квартиры в небольших городках и селах.
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