Камбоджа находится в Юго-Восточной Азии и известна в первую очередь комплексом Ангкор-Ват, который по праву считают одним из малых чудес света. С точки зрения недвижимости местный рынок стремительно развивается на побережье Сиануквиля за счет относительно низкой стоимости жилья в Камбодже и упрощенному законодательству для иностранных инвесторов.
Преимущества покупки недвижимости в Камбодже
Застройщики Камбоджи активно развивают проекты в Пномпене и Сиануквиле, ориентированные на экспатов и туристов. Рассмотрим ключевые преимущества такой покупки.
- Высокая арендная доходность. Кондоминиумы в Пномпене дают 6-8% годовых, что выше, чем в Бангкоке (4-6%).
- Доступность для иностранцев. С 2010 года иностранцы могут купить недвижимость в Камбодже в любом жилом комплексе при условии, что общая доля квартир для иностранцев не будет превышать 70%.
- Низкие налоги. Отсутствие гербового сбора для объектов до $210,000, и налог на недвижимость всего в 0.1% для объектов дороже $25,000.
Популярные районы Камбоджи для покупки недвижимости иностранцами
Иностранцы выбирают районы с развитой инфраструктурой и близостью к деловым или туристическим центрам. Пномпень доминирует с 75% сделок, но Сиануквиль и Сиемреап не сильно отстают, а на фоне более низкой стоимости набирают популярность.
Популярные районы Камбоджи с примером средних цен:
|Район
|Описание
|
Средняя стоимость (USD/кв.м)
|Daun Penh (Пномпень)
|Исторический центр с набережной Сисоват и Королевским дворцом; 80% сделок — аренда экспатам
|3200–4200
|BKK1 (Пномпень)
|Элитный квартал с международными школами (ISPP), ресторанами и ТРЦ AEON Mall; спрос на вторичку
|2600–3600
|Toul Kork (Пномпень)
|Спокойный район с виллами и borey; популярен у семей, рядом строится ТРЦ Chip Mong
|1800–2800
|Sihanoukville
|Курорт с пляжами Отрес и казино; рост цен на 10% в 2025 из-за порта и аэропорта
|1200–3000
|Siem Reap
|Туристический центр у Ангкор-Вата; фокус на гестхаусы и апартаменты для аренды
|1000–2500
Цены на недвижимость в Камбодже
Цены на местное жилье зависят от локации и типа объекта: можно найти скромные квартиры-студии за $30,000 и дорогие виллы за $500,000. Кондоминиумы популярны у иностранцев из-за возможности получить полное право собственности на объект. Купить недвижимость в Камбодже по более выгодной цене можно в объектах с предпродажными скидками. Застройщики идут на ценовые уступки вплоть до 20% от стоимости.
Средние цены на жилье в Камбодже:
|Тип объекта
|Средняя цена (USD)
|Студия (кондо)
|50,000–120,000
|Таунхаус
|100,000–200,000
|Вилла
|250,000–600,000
|Коммерческая недвижимость
|2000–5000/кв.м
Нюансы покупки недвижимости в Камбодже
Иностранцы могут покупать местную недвижимость, но с нюансами. Закон запрещает прямое владение землей, но позволяет покупать квартиры выше первого этажа. Землю можно взять в аренду на 50-99 лет. Таким образом, если вложить инвестиции в недвижимость Камбоджи конкретно в дома или виллы, то право собственности будет распространяться только на само здание, а землю придется оформлять в аренду.