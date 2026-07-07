  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Investment Realty Group

Investment Realty Group

Албания, Тирана
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
На платформе
На платформе
3 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
Irg.al
Время работы
Открыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

"Агентство недвижимости в Албании открыто с 2008 года и насчитывает более 30 агентов, что делает нас одним из крупнейших в стране. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости, состоящий из приблизительно 800 независимо принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 80 странах мира с более чем 118 000 независимых специалистов по продажам. Century 21 IRG является частью глобального бренда с 2008 года. Инвестиционная недвижимость - это недвижимость, приносящая доход или иным образом предназначенная для инвестиционных целей, а не в качестве основного жилья. Обычно инвесторы владеют несколькими объектами недвижимости, один из которых служит в качестве основного жилья, а остальные используются для получения дохода от аренды и прибыли за счет роста цен".

Услуги

🏢 IRG (Investment Realty Group)

Расположен на *Rruga e Kavajës*, Тирана — рядом с пиццей

IRG является надежным и инновационным агентством недвижимости в Албании, частью глобальной и местной сети риэлторов. Обладая глубокими знаниями рынка и международными стандартами, мы предоставляем комплексные услуги по недвижимости для покупателей, продавцов, инвесторов и разработчиков.

-

💼 * Наши услуги*

🏠 *Продажа и покупка недвижимости*

Жилая и коммерческая недвижимость с полной юридической и консультативной поддержкой

📈 * Инвестиции в недвижимость*

Руководство для местных и международных инвесторов по росту и управлению портфелями

🏡 * Роскошная недвижимость*

Эксклюзивные дома, виллы и высококлассные разработки

🏗️ *Новые разработки*

Маркетинг и продажи для внеплановых проектов и новых зданий

🌍 *Продажа земельных участков и участков*

Городские, сельские или прибрежные земли для различных целей

📊 * Консалтинг недвижимости*

Понимание рынка, правовая координация и профессиональные консультации

📃 * Лизинговые услуги*

Апартаменты, дома и бизнес-пространства в аренду (короткие и долгосрочные)

🏢 *Корпоративное переселение*

Решения в сфере недвижимости для компаний и руководителей

🔑 *Управление недвижимостью*

Наши партнеры
3 агента 1 агентство
Сертификаты
Скан лицензии Скан лицензии
Мы рекомендуем
Новостройки (4) Агенты (2)
Показать больше
Новостройки
Смотреть все 11 новостроек
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Показать все Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Жилой комплекс PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Албания
от
$99,489
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 68–85 м²
3 объекта недвижимости 3
🌴 Palm Paradise Residence — Керрет, КаваджеРайский сад Резиденция - это современный прибрежный жилой комплекс, расположенный в тихом приморском районе Керрет, одном из самых востребованных направлений на Адриатическом побережье Албании. Предназначенный для сочетания современной архитектуры, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0 – 72.0
105,808 – 110,955
Квартира 2 комнаты
85.0
130,973
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Gjilek, Албания
от
$393,907
Год сдачи 2028
Площадь 128 м²
1 объект недвижимости 1
Студия для продажи в ДермиПлощадь Веранды 44,6 м2Green Terrace Residence – новейший проект на Албанской Ривьере.с очень благоприятным расположением вблизи побережья Дхермиу и Паласа.Этот проект представляет собой смесь зелени, удивительного вида на побережье и качества строительства с европе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
648,878
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Показать все Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Жилой комплекс TURQUOISE MARINA
Дуррес, Албания
от
$208,942
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 70–294 м²
4 объекта недвижимости 4
Бирюзовая пристань является исключительным жилым комплексом на набережной и пристанью для яхт, переопределяя роскошную прибрежную жизнь вдоль Адриатического моря в Хамаллае, Дуррес. Стратегически расположенный на одной из самых нетронутых и быстро развивающихся береговых линий Албании, этот …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
202,465
Квартира 2 комнаты
71.0
263,090
Вилла
121.0 – 294.0
336,297 – 915,095
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Показать все Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$99,489
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 59–74 м²
10 объектов недвижимости 10
🌴 Palm Paradise Residence — Керрет, КаваджеРайский сад Резиденция - это современный прибрежный жилой комплекс, расположенный в тихом приморском районе Керрет, одном из самых востребованных направлений на Адриатическом побережье Албании. Предназначенный для сочетания современной архитектуры, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 68.0
95,799 – 110,955
Квартира 2 комнаты
74.0
130,950
Дуплекс
59.0
96,228
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Показать все Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Тирана, Албания
от
$27,880
Количество этажей 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWINБашни", бульвар "Дешморет и Комбит",Помещения расположены в одном из самых элитных районов Тираны, у здания «Башни-близнецы» на главном бульваре. С этого бульвара есть доступ через главный вход в башни-близнецы.Помещения находятся на первом этаже, над цоколь…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
1 2 3
Квартиры
Смотреть все 701 объект
Квартира 3 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 3 комнаты
Тирана
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
В одном из самых качественных и необходимых резиденций района аэродрома ВВС эксклюзивная ква…
$245,924
Квартира 3 комнаты в Албания
Квартира 3 комнаты
Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 4
долго Хилл - это современный жилой комплекс, расположенный в Мьюл-Батхоре, всего в 1 минуте …
$371,745
Квартира 2 комнаты в Тирана, Албания
Квартира 2 комнаты
Тирана
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 6/9
• Поверхность 119,5 м2 брутто HINA 110,5 м2 нетто • Стоимость 285 000 • 4 этаж 6 резиденция …
$325,992
Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/9
Продажи квартир 1+1 на улице Каваджа, рядом с католической церковью, на 3-м этаже нового 9-г…
$257,362
Дома
Смотреть все 165 объектов
Вилла 4 комнаты в Lunder, Албания
Вилла 4 комнаты
Lunder
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2/2
Резиденция «Цветок» задумана с помощью современного визуального проекта, организованного на …
$857,873
Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Все в порядке.Porto Lalzi - это жилой туристический комплекс на стадии строительства, распол…
$583,354
Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Расположенное у озера и окруженное живописными холмами Фарки, озеро Роллинг-Хиллз представля…
$648,552
Вилла 7 комнат в Албания
Вилла 7 комнат
Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Этаж 2/2
🏡 Премиум в Rolling Hills LakeВилла, которая сочетает в себе современную конфиденциальность,…
$1,13 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 143 объекта
Коммерческое помещение 60 м² в Албания
Коммерческое помещение 60 м²
Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 10
Он предлагается для продажи в бизнес-среде на нулевом уровне, расположенной всего в 70 метра…
$240,205
Коммерческое помещение 72 м² в Албания
Коммерческое помещение 72 м²
Албания
Площадь 72 м²
Продажа коммерческой среды в Блоке!Общая поверхность пациента составляет 80 м2, а внутренняя…
$514,724
Коммерческое помещение 289 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 289 м²
Тирана
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Только в URBAN LIMIT, недалеко от стадиона Air Albania, одного из самых престижных и развиты…
$2,34 млн
Коммерческое помещение 113 м² в Peze e Vogel, Албания
Коммерческое помещение 113 м²
Peze e Vogel
Площадь 113 м²
Коммерческая среда для продажи на площади 21, улица Каваджа!- Бур: двести тридцать футов?Эта…
$646,265
Земельные участки
Смотреть все 41 объект
Участок земли в Vaqarr, Албания
Участок земли
Vaqarr
Площадь 6 133 м²
?Земля для Vajaj, BaldushkВ стратегическом положении на обочине дороги он предлагает для про…
$446,094
Участок земли в Baldushk, Албания
Участок земли
Baldushk
Площадь 2 648 м²
Земля для Vajaj, Baldushk В стратегическом положении на обочине дороги он предлагает для про…
$137,260
Участок земли в Албания
Участок земли
Албания
Площадь 4 000 м²
Снег продаёт землюЭта земля продается в районе Борши и предлагает хорошую инвестиционную воз…
$915,065
Участок земли в Kashar, Албания
Участок земли
Kashar
Площадь 9 000 м²
Редкая инвестиционная возможность в одном из самых быстрорастущих промышленных и коммерчески…
$566,196
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти