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Жильё в Уругвае

Мальдонадо
14
Punta Del Este
4
26 объектов найдено
Дом 2 спальни в Cuchilla Alta, Уругвай
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Дом 2 спальни
Cuchilla Alta, Уругвай
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Семейный бутик сельскохозяйственного производства, посвященный производству оливковых масел …
$275,500
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Дом 3 спальни в Punta del Diablo, Уругвай
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Дом 3 спальни
Punta del Diablo, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Спасайтесь от европейских конфликтов, избегайте мрачных серых зим и переезжайте на красивое,…
$360,000
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Квартира 3 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 3 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Квартира на продажу с прекрасным видом с верхнего этажа действительно хорошо расположенной б…
$300,000
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Квартира 4 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 4 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Просторная квартира для продажи на проспекте Рузвельта в Пунта-дель-Эсте, расположенная неда…
$315,000
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Дом 4 спальни в Punta Ballena, Уругвай
Дом 4 спальни
Punta Ballena, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Современный загородный дом для продажи удобно расположен в нескольких минутах от Пунта-дель-…
$800,000
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Квартира 3 спальни в Уругвай
Квартира 3 спальни
Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Квартира на продажу в здании с низким ростом, расположенном хорошо для круглогодичного прожи…
$295,000
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Дом 5 спален в Роча, Уругвай
Дом 5 спален
Роча, Уругвай
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Захватывающая резиденция на пляже Сан-Антонио, Роша, где нет ничего между домом и океаном, к…
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в Уругвай
Дом 3 спальни
Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Прекрасный дом для продажи в районе Пинарес Пунта-дель-Эсте, расположенный в 5 кварталах от …
$450,000
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Квартира 1 спальня в Уругвай
Квартира 1 спальня
Уругвай
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Прекрасная квартира на продажу в очень популярном здании «Ocean Drive», расположенном супер …
$225,000
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Дом 3 спальни в Мальдонадо, Уругвай
Дом 3 спальни
Мальдонадо, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивый дом на продажу в Манантиале. Полностью отремонтирован с отличными светильниками и с…
$535,000
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Дом 7 спален в La Barra, Уругвай
Дом 7 спален
La Barra, Уругвай
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Безупречный дом на продажу в Ла-Барре всего в 100 метрах от воды, которая видна из многих ко…
$896,000
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Дом 5 спален в Уругвай
Дом 5 спален
Уругвай
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Хорошо построенный, удобный дом для продажи в удобном районе Пунта-дель-Эсте в нескольких ми…
$500,000
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Дом 3 спальни в Aigua, Уругвай
Дом 3 спальни
Aigua, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Прекрасный загородный дом на продажу в Мальдонадо недалеко от Айгуа на двух этажах с 2 спаль…
$150,000
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Дом 3 спальни в Punta Ballena, Уругвай
Дом 3 спальни
Punta Ballena, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Наслаждайтесь прекрасными закатами над Лагуна-дель-Саус из этого поистине замечательного заг…
$1,95 млн
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Дом 6 спален в Уругвай
Дом 6 спален
Уругвай
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Дом на продажу в прекрасном районе Сан-Рафаэль в Пунта-дель-Эсте недалеко от колледжа Сент-К…
$1,25 млн
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Дом 3 спальни в Пан-де-Асукар, Уругвай
Дом 3 спальни
Пан-де-Асукар, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Загородный дом на продажу в Мальдонадо с прекрасным видом на Сьерра-де-лас-Анимас, знаковую …
$260,000
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Дом 4 спальни в Уругвай
Дом 4 спальни
Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Особый вид из этого дома на продажу в районе Тио Том к западу от Пунта-дель-Эсте, особенно с…
$650,000
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Дом 3 спальни в Мальдонадо, Уругвай
Дом 3 спальни
Мальдонадо, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Загородный дом на продажу в самом сердце района Пуэбло-Эден в Мальдонадо, Уругвай, одно из м…
$750,000
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Квартира 1 спальня в Уругвай
Квартира 1 спальня
Уругвай
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Современная квартира на продажу на первом этаже 4-этажного здания, расположенного в квартале…
$185,000
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Квартира 4 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 4 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Прекрасно отремонтированная квартира на продажу в символическом здании, спроектированном изв…
$830,000
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Квартира 2 спальни в Punta Del Este, Уругвай
Квартира 2 спальни
Punta Del Este, Уругвай
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Прекрасная квартира на продажу на «первой линии» (только дорога между зданием и пляжем) пляж…
$250,000
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Дом 3 спальни в Мальдонадо, Уругвай
Дом 3 спальни
Мальдонадо, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Красивый загородный дом на продажу расположен примерно в 7 км от Пуэбло-Эдена среди зеленых …
$460,000
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Дом 3 спальни в Punta Ballena, Уругвай
Дом 3 спальни
Punta Ballena, Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Недавно построенный дом для продажи в частном районе Las Grutas Village к западу от Пунта-де…
$365,000
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Дом 4 спальни в La Barra, Уругвай
Дом 4 спальни
La Barra, Уругвай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Современный дом на продажу в Эль-Кихоте, частном районе / природном заповеднике, который пре…
$340,000
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Дом 3 спальни в Уругвай
Дом 3 спальни
Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Создана плантация пекан для продажи в Канелонсе, Уругвай. Возьмите на себя ответственность з…
$650,000
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Квартира 3 спальни в Уругвай
Квартира 3 спальни
Уругвай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Квартира на продажу в очень востребованном здании Imperiale II, расположенном в устье полуос…
$685,000
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