  2. Гондурас
  3. Жилая

Жилье в Гондурасе

Bay Islands
301
Roatan
222
Jose Santos Guardiola
56
Utila
19
309 объектов найдено
Дом 4 спальни в French Harbour, Гондурас
Дом 4 спальни
French Harbour, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Your dream home in beautiful French Cay! Set on a 0.23-acre property with mature trees and v…
$289,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Coxen Hole, Гондурас
Кондо
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 5 спален в Pollytilly Bight, Гондурас
Дом 5 спален
Pollytilly Bight, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
This beautiful & versatile home is located in the waterfront community of Mariposa at Caribe…
$399,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Monte OnlineMonte Online
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 819 м²
Количество этажей 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Estate Service 24Estate Service 24
Кондо в Thatch Point, Гондурас
Кондо
Thatch Point, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
Discover this stunning, modern 3-bedroom, 3.5-bathroom condo located within the exclusive be…
$399,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Luxury tropical living designed by Balitecture, furnished by Thai Natura. Steps from the Car…
$500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 2 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
VernaVerna
Дом 3 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Эта 3 спальня 2 Дом для ванных комнат расположен в районе Сэнди-Бэй, это самый дорогой дом н…
$210,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Акварель Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D4, West Bay. Если вы ищете побег в рай или инвес…
$785,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Испытайте идеальное сочетание элегантности, комфорта и карибского очарования в этом изысканн…
$699,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Жить в нем лучше всего! Этот дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает все! SEA VIE…
$429,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 6 спален в Roatan, Гондурас
Дом 6 спален
Roatan, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 613 м²
Количество этажей 3
В настоящее время в стадии строительства и вблизи завершения - Эта просторная трехуровневая …
$1,39 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Punta Gorda, Гондурас
Дом 3 спальни
Punta Gorda, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 315 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя дом своей мечты в красивых резиденциях Ocean Hills, в которых есть 3 спаль…
$359,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в это необыкновенное роскошное поместье, расположенное на Airport Road в Ут…
$600,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в French Harbour, Гондурас
Дом 2 спальни
French Harbour, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Побег к спокойствию в Махогани-Хиллз, расположенный над французской гаванью. Этот восхитител…
$310,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в West End, Гондурас
Дом 3 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Этот очаровательный дом расположен в безмятежном районе Гибсон-Байт, этот совершенно новый, …
$259,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 7 спален в Sandy Bay, Гондурас
Дом 7 спален
Sandy Bay, Г
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 437 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать на следующую инвестиционную возможность в оживленном сообществе Сэнди Бэй, …
$540,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя этот потрясающий дом с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатами в эксклюзивном …
$549,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Calabash Bight, Гондурас
Дом 2 спальни
Calabash Bight, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальная недвижимость на берегу океана в Порт-Ройале. Этот участок площадью 6 акров имеет …
$1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в West End, Гондурас
Дом 3 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Discover your tropical sanctuary at Jungle Pearl A one-of-a-kind 3-bedroom, 3-bath home. …
$445,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Colon, Гондурас
Дом 2 спальни
Colon, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Параисо Эскондидо в Балфате, Балфате расположен примерно в часе езды от Л…
$170,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Испытайте лучшее из острова, живущего в этом изысканном доме с 3 спальнями и 2 ванными комна…
$465,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Таунхаус в Coxen Hole, Гондурас
Таунхаус
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Roatan 1 – это большая компания! С бассейном и зеленой зоной, приятно для прогулок и приятно…
$265,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 1
Эта роскошная вилла Marina Front площадью 2600 квадратных футов является одной из крупнейших…
$495,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Побег в рай с этой потрясающей однокомнатной, однокомнатной пляжной кондоминиумом в сообщест…
$295,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Изысканный дуплексный дом на продажу, всего в 2 минутах ходьбы от пляжа с доступом в док. Ве…
$450,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 4 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Количество этажей 1
Потрясающая 3 спальня, 3,5 ванная комната, полностью обустроенный дом в Gated Community. До…
$988,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Специально разработанный Хэлом Сорренти из Sorrenti Design Associates, этот потрясающий троп…
$495,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English

