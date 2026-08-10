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Жилье в Гамбии

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Sukuta
5
Западный район
15
16 объектов найдено
Таунхаус в Sukuta, Гамбия
Таунхаус
Sukuta, Гамбия
Почувствуйте лучшие качества жизни Биджило в этом потрясающем двухэтажном рядном доме, идеал…
$40,651
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Дом в Sukuta, Гамбия
Дом
Sukuta, Гамбия
$203,640
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Bartukunku, Гамбия
Дом
Bartukunku, Гамбия
Саньян, одно из главных жилых направлений Гамбии, представляет собой потрясающий новый полно…
$94,595
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Sukuta, Гамбия
Дом
Sukuta, Гамбия
Сукута, Северный Комбо, Гамбия, представляет на продажу этот потрясающий односемейный дом с …
$344,828
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Дом в Sanyang, Гамбия
Дом
Sanyang, Гамбия
Саньян, одно из главных жилых направлений Гамбии, представляет собой потрясающий новый полно…
$202,156
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Дом в Jambanjelly, Гамбия
Дом
Jambanjelly, Гамбия
$82,759
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Brufut, Гамбия
Дом
Brufut, Гамбия
$179,310
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Дом в Serrekunda, Гамбия
Дом
Serrekunda, Гамбия
ABC Недвижимость предлагает вам эту недвижимость для тех, кто хочет купить рядом со всеми во…
$137,931
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Дом в Brikama, Гамбия
Дом
Brikama, Гамбия
Красивый дом представляет собой гармоничное сочетание элегантности, комфорта и тепла, создав…
$214,865
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Дом в Tanji, Гамбия
Дом
Tanji, Гамбия
$114,370
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Квартира в Sukuta, Гамбия
Квартира
Sukuta, Гамбия
$187,325
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Дом в Ghanatown, Гамбия
Дом
Ghanatown, Гамбия
$73,969
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Дом в Bonto, Гамбия
Дом
Bonto, Гамбия
Расположенный между пышными зелеными насаждениями и оживленной городской жизнью Брикамы, это…
$47,297
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Дом в Brikama, Гамбия
Дом
Brikama, Гамбия
Ощутите идеальное сочетание комфорта и удобства в этом потрясающем односемейном доме в Брика…
$75,862
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Квартира в Sukuta, Гамбия
Квартира
Sukuta, Гамбия
$110,625
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Квартира в Gunjur, Гамбия
Квартира
Gunjur, Гамбия
$33,784
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Типы недвижимости в Гамбии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Гамбии

Недорогая
Элитная

Гамбия — самая маленькая страна континентальной Африки, площадью всего 11,295 км², что сопоставимо с размерами Ямайки и Ливана. Гамбия интересна тем, что находится вдоль реки Гамбия на берегу Атлантического океана. Это обеспечивает приток туристов, а где туристы, там и спрос на недвижимость. В 2024 году продажи недвижимости в Гамбии выросли на 6,2% благодаря экспертам и инвесторам из Европы и Западной Африки.

Преимущества инвестиций в недвижимость Гамбии

Рынок жилья в Гамбии привлекает инвесторов благодаря низким входным барьерам — цены начинаются от 12,000 евро за апартаменты, что в 3–4 раза дешевле, чем в Сенегале или Марокко. Важно, что иностранцы могут купить жилье в Гамбии без ограничений на владение зданиями.

Для инвесторов тоже есть свои плюсы, так как средняя заполняемость арендного жилья достигает 85% в высокий сезон (ноябрь–апрель), а ставки растут на 5–7% в год. К этому можно добавить отсутствие налога на прирост капитала при продаже недвижимости для объектов, владение которыми превышает 5 лет.

Цены на недвижимость в Гамбии

Стоимость недвижимости в Гамбии зависит от двух основных факторов — удаления от берега и типа объекта. В первом случае все предельно просто: чем ближе к океану, тем дороже. Во втором — сложнее: первичный рынок относительно молод и новых проектов не так много. Основу фонда недвижимости составляет вторичное жилье, на его долю приходится 60%от всех сделок с недвижимостью в стране.

Средние цены на недвижимость в Гамбии:

Тип недвижимости Средняя стоимость (евро за м²)
Апартаменты в новостройках 650–1200
Вторичные квартиры 250–600
Виллы 750–1400
Коммерческие объекты 950–1700

Популярные локации для покупки недвижимости

Столица страны Банжул притягивает большое число покупателей, потому как в ней можно купить недвижимость в Гамбии всего за 600–1100 евро за м². Она находится в прибрежной зоне, на которую в целом приходится 80% всех сделок с недвижимостью в стране.

Наибольшая доля вторичного жилья продается в Серекунде — 70% сделок. Это крупнейший город на 400,000 жителей (250,000 в Банжуле), с квартирами стоимостью в 300–800 евро за м².

Сенегамбия, напротив, ориентируется на новое жилье и туристический кластер, на местном рынке до 90% объектов —  это новостройки в относительно современных комплексах. Из-за этого и цены гораздо выше — 950–1400 евро за м².

Также есть предложения в Фаджаре и Кейп-Пойнте. Но там застройщики больше ориентированы на элитную недвижимость премиального сегмента. Апартаменты от 1200 евро за м², а виллы с бассейнами — 1000–1600 евро за м².

Особенности приобретения недвижимости в Гамбии

Иностранцы могут купить недвижимость в Гамбии, исключение есть только для земельных участков — они доступны только в долгосрочную аренду на 99 лет. Рекомендуется сотрудничать с лицензированными агентами и проверять застройщика через Gambia Land Registry.

Для сделки потребуются:

  • Договор купли-продажи.
  • Сертификат собственности (Title Deed).
  • Справка об отсутствии обременений. 

Юридическая проверка стоит 400–900 долларов, регистрационная пошлина — 2% и гербовый сбор — 1%  от стоимости объекта. Ежегодный налог на жилую недвижимость — 0,8–1,4% от кадастровой стоимости. Дистанционная сделка возможна через нотариальную доверенность (стоимость — 150–250 долларов).

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Гамбии

За сколько продается жилье в Гамбии?

Стоимость жилья в Гамбии - недорогая. Кв. метр оценивается продавцами в 500-1000 евро. По таким расценкам продаются квартиры и дома во всех частях страны, в том числе в столице - Банжуле. Жилье в новостройках может стоить на 10% дороже, чем в старом фонде.

Какие города стоит рассмотреть для покупки недвижимости в Гамбии?

Все условия для комфортного проживания созданы в столице - Банжуле. Для переезда на ПМЖ можно также рассмотреть два других крупных города - Серекунду и Брикаму. Эти же локации подходят для покупки объектов с целью их сдачи в аренду.

Действуют ли специальные ограничения или условия для иностранных лиц, планирующих купить недвижимость в Гамбии?

Граждане других государств могут приобретать объекты на равных условиях с резидентами. Не допускается только покупка земельных участков.

Ведется ли продажа жилья в Гамбии без присутствия покупателя?

Да, дистанционные сделки разрешены местными законами. Для покупки гамбийского дома или квартиры нужно направить в страну своего представителя с заверенной в нотариусе доверенностью.
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