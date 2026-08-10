Гамбия — самая маленькая страна континентальной Африки, площадью всего 11,295 км², что сопоставимо с размерами Ямайки и Ливана. Гамбия интересна тем, что находится вдоль реки Гамбия на берегу Атлантического океана. Это обеспечивает приток туристов, а где туристы, там и спрос на недвижимость. В 2024 году продажи недвижимости в Гамбии выросли на 6,2% благодаря экспертам и инвесторам из Европы и Западной Африки.

Преимущества инвестиций в недвижимость Гамбии

Рынок жилья в Гамбии привлекает инвесторов благодаря низким входным барьерам — цены начинаются от 12,000 евро за апартаменты, что в 3–4 раза дешевле, чем в Сенегале или Марокко. Важно, что иностранцы могут купить жилье в Гамбии без ограничений на владение зданиями.

Для инвесторов тоже есть свои плюсы, так как средняя заполняемость арендного жилья достигает 85% в высокий сезон (ноябрь–апрель), а ставки растут на 5–7% в год. К этому можно добавить отсутствие налога на прирост капитала при продаже недвижимости для объектов, владение которыми превышает 5 лет.

Цены на недвижимость в Гамбии

Стоимость недвижимости в Гамбии зависит от двух основных факторов — удаления от берега и типа объекта. В первом случае все предельно просто: чем ближе к океану, тем дороже. Во втором — сложнее: первичный рынок относительно молод и новых проектов не так много. Основу фонда недвижимости составляет вторичное жилье, на его долю приходится 60%от всех сделок с недвижимостью в стране.

Средние цены на недвижимость в Гамбии:

Тип недвижимости Средняя стоимость (евро за м²) Апартаменты в новостройках 650–1200 Вторичные квартиры 250–600 Виллы 750–1400 Коммерческие объекты 950–1700

Популярные локации для покупки недвижимости

Столица страны Банжул притягивает большое число покупателей, потому как в ней можно купить недвижимость в Гамбии всего за 600–1100 евро за м². Она находится в прибрежной зоне, на которую в целом приходится 80% всех сделок с недвижимостью в стране.

Наибольшая доля вторичного жилья продается в Серекунде — 70% сделок. Это крупнейший город на 400,000 жителей (250,000 в Банжуле), с квартирами стоимостью в 300–800 евро за м².

Сенегамбия, напротив, ориентируется на новое жилье и туристический кластер, на местном рынке до 90% объектов — это новостройки в относительно современных комплексах. Из-за этого и цены гораздо выше — 950–1400 евро за м².

Также есть предложения в Фаджаре и Кейп-Пойнте. Но там застройщики больше ориентированы на элитную недвижимость премиального сегмента. Апартаменты от 1200 евро за м², а виллы с бассейнами — 1000–1600 евро за м².

Особенности приобретения недвижимости в Гамбии

Иностранцы могут купить недвижимость в Гамбии, исключение есть только для земельных участков — они доступны только в долгосрочную аренду на 99 лет. Рекомендуется сотрудничать с лицензированными агентами и проверять застройщика через Gambia Land Registry.

Для сделки потребуются:

Договор купли-продажи.

Сертификат собственности (Title Deed).

Справка об отсутствии обременений.

Юридическая проверка стоит 400–900 долларов, регистрационная пошлина — 2% и гербовый сбор — 1% от стоимости объекта. Ежегодный налог на жилую недвижимость — 0,8–1,4% от кадастровой стоимости. Дистанционная сделка возможна через нотариальную доверенность (стоимость — 150–250 долларов).