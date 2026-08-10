Гамбия — самая маленькая страна континентальной Африки, площадью всего 11,295 км², что сопоставимо с размерами Ямайки и Ливана. Гамбия интересна тем, что находится вдоль реки Гамбия на берегу Атлантического океана. Это обеспечивает приток туристов, а где туристы, там и спрос на недвижимость. В 2024 году продажи недвижимости в Гамбии выросли на 6,2% благодаря экспертам и инвесторам из Европы и Западной Африки.
Преимущества инвестиций в недвижимость Гамбии
Рынок жилья в Гамбии привлекает инвесторов благодаря низким входным барьерам — цены начинаются от 12,000 евро за апартаменты, что в 3–4 раза дешевле, чем в Сенегале или Марокко. Важно, что иностранцы могут купить жилье в Гамбии без ограничений на владение зданиями.
Для инвесторов тоже есть свои плюсы, так как средняя заполняемость арендного жилья достигает 85% в высокий сезон (ноябрь–апрель), а ставки растут на 5–7% в год. К этому можно добавить отсутствие налога на прирост капитала при продаже недвижимости для объектов, владение которыми превышает 5 лет.
Цены на недвижимость в Гамбии
Стоимость недвижимости в Гамбии зависит от двух основных факторов — удаления от берега и типа объекта. В первом случае все предельно просто: чем ближе к океану, тем дороже. Во втором — сложнее: первичный рынок относительно молод и новых проектов не так много. Основу фонда недвижимости составляет вторичное жилье, на его долю приходится 60%от всех сделок с недвижимостью в стране.
Средние цены на недвижимость в Гамбии:
|Тип недвижимости
|Средняя стоимость (евро за м²)
|Апартаменты в новостройках
|650–1200
|Вторичные квартиры
|250–600
|Виллы
|750–1400
|Коммерческие объекты
|950–1700
Популярные локации для покупки недвижимости
Столица страны Банжул притягивает большое число покупателей, потому как в ней можно купить недвижимость в Гамбии всего за 600–1100 евро за м². Она находится в прибрежной зоне, на которую в целом приходится 80% всех сделок с недвижимостью в стране.
Наибольшая доля вторичного жилья продается в Серекунде — 70% сделок. Это крупнейший город на 400,000 жителей (250,000 в Банжуле), с квартирами стоимостью в 300–800 евро за м².
Сенегамбия, напротив, ориентируется на новое жилье и туристический кластер, на местном рынке до 90% объектов — это новостройки в относительно современных комплексах. Из-за этого и цены гораздо выше — 950–1400 евро за м².
Также есть предложения в Фаджаре и Кейп-Пойнте. Но там застройщики больше ориентированы на элитную недвижимость премиального сегмента. Апартаменты от 1200 евро за м², а виллы с бассейнами — 1000–1600 евро за м².
Особенности приобретения недвижимости в Гамбии
Иностранцы могут купить недвижимость в Гамбии, исключение есть только для земельных участков — они доступны только в долгосрочную аренду на 99 лет. Рекомендуется сотрудничать с лицензированными агентами и проверять застройщика через Gambia Land Registry.
Для сделки потребуются:
- Договор купли-продажи.
- Сертификат собственности (Title Deed).
- Справка об отсутствии обременений.
Юридическая проверка стоит 400–900 долларов, регистрационная пошлина — 2% и гербовый сбор — 1% от стоимости объекта. Ежегодный налог на жилую недвижимость — 0,8–1,4% от кадастровой стоимости. Дистанционная сделка возможна через нотариальную доверенность (стоимость — 150–250 долларов).