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Жилье в Бразилии

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Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
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227 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Conde, Бразилия
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Вилла 5 комнат
Conde, Бразилия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный отдельно стоящий дом с уникальным расположением на 10 самых красивых пляжей Бра…
$450,159
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Отремонтированная квартира-сад на продажу в Ипанеме - 1 спальня Представьте себе жизнь в Ип…
$306,402
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Квартира 4 комнаты в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 4 комнаты
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Просторные апартаменты с 3-мя спальнями площадью 112кв.м. + машиноместо в районе с высоким с…
$360,750
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Отремонтированная квартира на продажу с видом на море - Ипанема - 4 спальни Откройте для се…
$938,356
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира на продажу - Ипанема - 2 спальни - Два люкса Откройте для себя эту элегантную квар…
$670,254
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Дом 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Панорамный дом с видом на море на продажу - 5 спален - Сан-Конрадо Расположенный в роскошно…
$804,305
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TekceTekce
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Продается проект Triplex in sea front - Ipanema - 3 спальни - Проект VIE Balassiano Инвести…
$6,43 млн
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Отремонтированная квартира с 3 спальнями на продажу в Хумайта. Квартира имеет 90 м2, хорошо…
$226,929
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Этот исключительный пентхаус площадью 259 м2 расположен в самом популярном районе Ипанемы, н…
$1,63 млн
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Дом 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Очаровательный дом на продажу в Урке - 4 спальни Расположенный в одном из самых символичных…
$641,529
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 112 м²
Специальный инвестор: Квартира высокого класса на продажу в Леблоне, Paradís Mozak - это эк…
$1,10 млн
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Пентхаус Duplex на продажу в Ипанеме с большой террасой - 2 спальни Расположенный в востреб…
$660,679
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 94 м²
94 м2 квартира на продажу - Руа Барата Рибейро - Копакабана - 3 спальни Откройте для себя э…
$229,801
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Отремонтированная квартира площадью 60 м2 на продажу в Ипанеме - 2 спальни Откройте для себ…
$344,702
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Красивый пентхаус полностью отремонтирован в современном стиле с современной средой, 3 спаль…
$643,444
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Откройте для себя магию жизни в потрясающем дуплексном пентхаусе, настоящем оазисе роскоши и…
$1,28 млн
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Откройте для себя комфорт и элегантность в просторном пентхаусе в Копакабане Испытайте лучш…
$511,308
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Квартира площадью 50 м2 на продажу в Ипанеме - 1 спальня Откройте для себя эту прекрасную к…
$180,011
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Квартира 3 комнаты в Юго-восточный регион, Бразилия
Квартира 3 комнаты
Юго-восточный регион, Бразилия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с 2-мя спальнями площадью 59 кв.м. и 1 парковочным местом на стоянке в деловом к…
$180,000
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
Специальный инвестор: Высококлассная квартира на продажу в Ипанеме, Ипанема Альмар, разрабо…
$2,23 млн
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Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
OUI Ipanema - это великолепный комплекс из 39 квартир в самом сердце района Ипанема. Всего в…
$564,719
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Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Невероятный дом на продажу и аренду площадью 800 м2 в окружении природы в Гавеа - 6 люксов …
$1,04 млн
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Возможность: отремонтированная 3-комнатная квартира для продажи в Копакабане - Posto 3 Откр…
$166,606
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
6-комнатный пентхаус-триплекс в Ипанеме на продажу Откройте для себя великолепие Рио-де-Жан…
$2,78 млн
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира на продажу - 3 спальни - 88 м2 - Ипанема Возможность для инвесторов! Расположенны…
$352,362
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
ИНВЕСТОР СПЕЦИАЛЬНЫЙ: Высококлассная квартира для продажи в Копакабане Be In Rio - это нова…
$405,891
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
85 м2 квартира на продажу в Урке - 2 спальни Откройте для себя эту меблированную квартиру с…
$244,164
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Специальный инвестор: Высококлассная квартира на продажу в Ипанеме, Be In Rio - это новая р…
$310,082
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Квартира 182м2 на продажу в Леблоне - 3 спальни Откройте для себя эту великолепную квартиру…
$957,506
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Квартира площадью 143 м2 на продажу в Копакабане - 4 спальни Откройте для себя эту просторн…
$227,886
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Типы недвижимости в Бразилии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Бразилии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная

Бразилия – крупнейшая страна Южной Америки, она входит в топ-10 стран по номинальному ВВП. Сильная экономика всегда находит свой отклик на рынке недвижимости, а в Бразилии привлекательность местной недвижимости улучшает тропический климат и 7500 км побережья Атлантического океана.

Преимущества покупки недвижимости в Бразилии

Рынок недвижимости в Бразилии демонстрирует стабильный рост, и только за 2024 год количество покупок недвижимости увеличилось на 15% по сравнению с 2023 годом. Ключевым плюсом приобретения недвижимости в Бразилии является доступность ипотеки как для местных, так и для нерезидентов, хотя для последних банки несколько ужесточили условия кредитования. Также плюсом является:

  • Рост стоимости активов. В крупных городах, таких как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, цены на жилье выросли на 3–5% за первый квартал 2025 года.
  • Туристический потенциал. Бразилия ежегодно принимает около 6,6 млн. туристов (по данным Embratur за 2023 год), а значит всегда есть спрос на краткосрочную аренду жилья в Бразилии.
  • Упрощенные условия для иностранцев. Законодательство позволяет нерезидентам купить недвижимость в Бразилии без необходимости получения вида на жительство.

Популярные районы Бразилии для покупки недвижимости иностранцами

Рио-де-Жанейро остается лидером по популярности из-за расположения на побережье и карнавальным шествиям. Средняя цена за квадратный метр – 15,000–22,000 BRL (2700–4000 USD). Апартаменты с 2-мя спальнями обойдутся в 500,000–800,000 BRL (90,000–145,000 USD).

Другие популярные локации:

  • Сан-Паулу (Жардинс, Моэма). Финансовый центр Бразилии с населением 12,4 млн. человек. Районы Жардинс и Моэма популярны среди экспатов за счет близости к бизнес-центрам и парку Ибирапуэра. 
  • Флорианополис (Журере, Кампече). Флорианополис, столица штата Санта-Катарина, известен как центр серфинга и экологически чистый регион с 42 пляжами. Районы Журере и Кампече подходят для покупки вилл. Их средняя стоимость – 8000–12,000 BRL (1400–2100 USD) за квадратный метр.

Цены на недвижимость в Бразилии

Стоимость жилья в Бразилии разная, и дороже всего обходятся объекты на побережье,  в Рио и Сан-Паулу. Объекты в глубине страны на 10–20% дешевле, а рядом с лесами Амазонки – на 50–70%. Но такая привлекательная цена формируется за счет отсутствия нормальной инфраструктуры (не везде есть электричество) и удаленности от основных городов.

Средние цены на жилье в Бразилии:

Тип недвижимости

Средняя цена за м² (USD)

 Примерная стоимость объекта (USD)
Квартира (1–2 спальни) 1430–2680 71,400–160,700
Дом/вилла 1070–2140 160,700–446,400
Пентхаус 3570–7140 357,100–1,071,400
Коммерческая 1790–3570 142,900–535,700

Нюансы покупки недвижимости в Бразилии

Иностранцы могут купить жилье в Бразилии практически без ограничений. Исключение — земли в приграничных зонах и сельскохозяйственные угодья. Для совершения сделки потребуются:

  • CPF. Индивидуальный налоговый номер.
  • Паспорт с переводом. Заверенный перевод паспорта на португальский язык.

Если нет возможности посетить страну, покупку можно оформить через доверенное лицо. Для проверки объекта лучше нанять юриста. Он точно скажет, кто владелец недвижимости (Certidão de Ônus Reais) и есть ли на объекте обременения.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Бразилии

Можно ли приобрести недвижимость в Бразилии, не имея гражданства?

Иностранцы могут покупать любую недвижимость в Бразилии, за исключением объектов, расположенных на стратегически важных территориях. Наличие местного гражданства для покупки не требуется.

Разрешается ли иностранцам сдавать приобретенное жилье в аренду?

Да, иностранные покупатели могут сдавать квартиры и дома в Бразилии в аренду. У них такие же права на приобретенные объекты как у резидентов страны.

За сколько в среднем продается бразильское жилье?

Средняя цена кв. метра по стране 2500-3000 евро. Стоимость недвижимости в Бразилии может быть выше у элитных вилл и пентхаусов. Их кв. метр оценивается дороже рынка в 5-10 раз.

В каком городе лучше купить жилье в Бразилии?

Если кв. метры приобретаются для сдачи в аренду, можно остановить выбор на Форталезе и Манаусе. Это крупные курортные зоны, где круглогодично наблюдается поток туристов.
Для личного проживания стоит присмотреться к Сан-Паулу, Сальвадору и Рио-де-Жанейро. Мегаполисы предлагают неограниченные возможности для трудоустройства, обучения, приятного проведения досуга.
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