Бразилия – крупнейшая страна Южной Америки, она входит в топ-10 стран по номинальному ВВП. Сильная экономика всегда находит свой отклик на рынке недвижимости, а в Бразилии привлекательность местной недвижимости улучшает тропический климат и 7500 км побережья Атлантического океана.

Преимущества покупки недвижимости в Бразилии

Рынок недвижимости в Бразилии демонстрирует стабильный рост, и только за 2024 год количество покупок недвижимости увеличилось на 15% по сравнению с 2023 годом. Ключевым плюсом приобретения недвижимости в Бразилии является доступность ипотеки как для местных, так и для нерезидентов, хотя для последних банки несколько ужесточили условия кредитования. Также плюсом является:

Рост стоимости активов. В крупных городах, таких как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, цены на жилье выросли на 3–5% за первый квартал 2025 года.

В крупных городах, таких как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, цены на жилье выросли на 3–5% за первый квартал 2025 года. Туристический потенциал. Бразилия ежегодно принимает около 6,6 млн. туристов (по данным Embratur за 2023 год), а значит всегда есть спрос на краткосрочную аренду жилья в Бразилии.

Бразилия ежегодно принимает около 6,6 млн. туристов (по данным Embratur за 2023 год), а значит всегда есть спрос на краткосрочную аренду жилья в Бразилии. Упрощенные условия для иностранцев. Законодательство позволяет нерезидентам купить недвижимость в Бразилии без необходимости получения вида на жительство.

Популярные районы Бразилии для покупки недвижимости иностранцами

Рио-де-Жанейро остается лидером по популярности из-за расположения на побережье и карнавальным шествиям. Средняя цена за квадратный метр – 15,000–22,000 BRL (2700–4000 USD). Апартаменты с 2-мя спальнями обойдутся в 500,000–800,000 BRL (90,000–145,000 USD).

Другие популярные локации:

Сан-Паулу (Жардинс, Моэма). Финансовый центр Бразилии с населением 12,4 млн. человек. Районы Жардинс и Моэма популярны среди экспатов за счет близости к бизнес-центрам и парку Ибирапуэра.

Финансовый центр Бразилии с населением 12,4 млн. человек. Районы Жардинс и Моэма популярны среди экспатов за счет близости к бизнес-центрам и парку Ибирапуэра. Флорианополис (Журере, Кампече). Флорианополис, столица штата Санта-Катарина, известен как центр серфинга и экологически чистый регион с 42 пляжами. Районы Журере и Кампече подходят для покупки вилл. Их средняя стоимость – 8000–12,000 BRL (1400–2100 USD) за квадратный метр.

Цены на недвижимость в Бразилии

Стоимость жилья в Бразилии разная, и дороже всего обходятся объекты на побережье, в Рио и Сан-Паулу. Объекты в глубине страны на 10–20% дешевле, а рядом с лесами Амазонки – на 50–70%. Но такая привлекательная цена формируется за счет отсутствия нормальной инфраструктуры (не везде есть электричество) и удаленности от основных городов.

Средние цены на жилье в Бразилии:

Тип недвижимости Средняя цена за м² (USD) Примерная стоимость объекта (USD) Квартира (1–2 спальни) 1430–2680 71,400–160,700 Дом/вилла 1070–2140 160,700–446,400 Пентхаус 3570–7140 357,100–1,071,400 Коммерческая 1790–3570 142,900–535,700

Нюансы покупки недвижимости в Бразилии

Иностранцы могут купить жилье в Бразилии практически без ограничений. Исключение — земли в приграничных зонах и сельскохозяйственные угодья. Для совершения сделки потребуются:

CPF. Индивидуальный налоговый номер.

Индивидуальный налоговый номер. Паспорт с переводом. Заверенный перевод паспорта на португальский язык.

Если нет возможности посетить страну, покупку можно оформить через доверенное лицо. Для проверки объекта лучше нанять юриста. Он точно скажет, кто владелец недвижимости (Certidão de Ônus Reais) и есть ли на объекте обременения.