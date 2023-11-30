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Жильё в Армении

Ереван
29
Котайкская область
3
32 объекта найдено
Особняк 2 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом в 1-м районе общины Дзорахпюр Котайкской области,…
€182,107
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 5/13
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереван, административный район Арабкир, на улице Ар…
€335,987
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Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, г. Ереван, административный район Арабкир, проспект Комитаса,…
€213,975
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 5/6
Продается 3-комнатная квартира, город Ереван, административный район Нор-Норк, на улице Льво…
€151,148
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Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 3/3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, в городе Ереван, административный район Шенгавит…
€245,844
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Продается 3-комнатная квартира в городе Ереван, по улице Вагарш Вагаршяна, административный …
€171,635
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Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/16
Продается 2-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Кентрон, улица Бузанда, 53…
€236,739
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/5
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, административный район Кентрон, на улице Р…
€273,160
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Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Продается 4-комнатная квартира, город Ереван, административный район Кентрон, на улице Мхита…
€200,317
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Особняк 6 спален в Ереван, Армения
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, в городе Ереване, на улице Давит-Бека, администр…
€546,320
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Особняк 2 спальни в Ереван, Армения
Особняк 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-й этаж двухэтажного частного дома, в городе Ереване, на улице Котовского, админи…
€136,580
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Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереван, административный район Арабкир, на проспект…
€154,791
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 7/18
Продается 3-х комнатная квартира, г. Ереван, административный район Давташен, улица Анастаса…
€170,270
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 5/6
Продается 3-комнатная квартира, г. Ереван, административный округ Нор-Норк, ул. Минская, 87 …
€148,417
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Квартира 4 спальни в Ереван, Армения
Квартира 4 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 8/8
Продается 5-комнатная двухуровневая квартира, в городе Ереван, на улице Московяна, администр…
€472,567
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Продается 3-х комнатная квартира в городе Ереван, административный район Шенгавит, на улице …
€157,158
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/9
Продается 3-х комнатная квартира, в городе Ереване, на улице Ерванда Кочара, административны…
€145,685
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/15
Продается 3-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Эребуни, 78 кв.м. площадь,…
€163,896
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 8/14
Продается 3-х комнатная квартира, в городе Ереван, на улице Врацакан, административного райо…
€145,685
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Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 9/14
€136,580
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/11
Продается 3-х комнатная квартира, в городе Ереван, в административном районе Кентрон, на ули…
€180,286
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Особняк 2 спальни в Ереван, Армения
Особняк 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Продается трехэтажный особняк, г. Ереван, административный район Арабкир, на улице братьев О…
€1,00 млн
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 9/9
€182,107
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Квартира 1 спальня в Ереван, Армения
Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/16
Продается 2-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Кентрон, улица Вардананц, …
€145,980
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Особняк 7 спален в Мргашен, Армения
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 578 м²
Количество этажей 3
€355,108
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Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/17
€382,424
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Продается 3-х комнатная квартира в городе Ереван, на улице Абовяна, административный район К…
€138,674
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Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 6/8
€200,317
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Квартира 3 спальни в Ереван, Армения
Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 6/10
€227,633
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Квартира 2 спальни в Ереван, Армения
Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/9
€136,580
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