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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Дома
Купить дом в Мраморноморский регион, Турция
Коджаэли
16
Fatih Mahallesi
8
Кадыкёй
6
Resadiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
4
Измит
4
Санджактепе
4
Ускюдар
4
Картал
3
Сакарья
3
Ataevler Mahallesi
2
Авджылар
2
Башакшехир
2
Бейликдюзю
2
Кючюкчекмедже
2
Чекмекёй
2
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201 объект найдено
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Вилла
Стамбул, Турция
Количество этажей 1
€ 1,727,681
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
411 м²
Количество этажей 2
€ 958,535
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Дом 4 спальни
Авджылар, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 19
€ 545,823
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты: прогулочное пространство,&…
Дом 3 спальни
Авджылар, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
169 м²
Количество этажей 19
€ 427,170
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты: прогулочное пространство,&…
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
257 м²
€ 479,905
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 189,768
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 320,076
Квадраты - это двери мечты в мире. От Парижа до Рима, от Нью-Йорка до Стамбула фавориты мира…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 155,239
Квадраты - это двери мечты в мире. От Парижа до Рима, от Нью-Йорка до Стамбула фавориты мира…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
€ 222,780
ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ •Безопасность, •Gym , •Пр…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
Количество этажей 16
€ 150,000
ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ •Безопасность, •Gym , •Пр…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
€ 351,901
▪️Ослепительный роскошный комплекс с его услугами и удобствами в одном из самых важных возоб…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 275,520
▪️Ослепительный роскошный комплекс с его услугами и удобствами в одном из самых важных возоб…
Дом 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
214 м²
€ 194,591
- МИРНАЯ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ В ПРИРОДЕ. ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ КОМБИНЫ С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ -ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕ…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
157 м²
€ 362,813
- МИРНАЯ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ В ПРИРОДЕ. ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ КОМБИНЫ С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ -ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕ…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 261,880
- МИРНАЯ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ В ПРИРОДЕ. ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ КОМБИНЫ С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ -ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕ…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 158,219
- МИРНАЯ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ В ПРИРОДЕ. ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ КОМБИНЫ С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ -ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕ…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
€ 454,653
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 284,158
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 238,693
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 999,327
Проект, который унесет вас от шума и суеты города с его уникальным декором. Легкость трансп…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
199 м²
€ 876,143
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
€ 619,557
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 535,099
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Вилла 6 комнат
Измит, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
227 м²
1 Этаж
€ 1,057,500
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 972,035
Роскошные виллы с панорамными видами на море в Стамбуле Виллы отличаются изысканным дизай…
Дом 9 спален
Resadiye Mahallesi, Турция
10 Количество комнат
9 ванных комнат
1 010 м²
€ 6,819,795
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
Дом 8 спален
Resadiye Mahallesi, Турция
9 Количество комнат
8 ванных комнат
880 м²
€ 5,819,558
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
Дом 5 спален
Resadiye Mahallesi, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
808 м²
€ 3,050,722
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
Дом 4 спальни
Resadiye Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,441,487
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
191 м²
€ 654,700
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