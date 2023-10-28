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Дома в Зейтинбурну, Турция

21 объект найдено
Дом 12 спален с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Дом 12 спален с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
€2,15 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€948,600
Дом 12 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 12 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
€1,59 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
€1,52 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Зейтинбурну, Турция
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€1,52 млн
Дом 6 спален с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Зейтинбурну, Турция
Дом 6 спален с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 185 м²
€702,000
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
€1,52 млн
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€1,71 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€1,59 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
€1,71 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€1,04 млн
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
€711,400
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
€1,28 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
€1,14 млн
Дом 13 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 13 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
€2,47 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€2,37 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€1,52 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€853,700
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Готовые Двухуровневые Квартиры в Фатихе, Стамбул. Квартиры «под ключ» расположены в районе Ф…
€337,000
Вилла 2 спальни в Зейтинбурну, Турция
Вилла 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Виллы в окружении природы в Стамбуле Просторная горизонтальная архитектура с минимальным …
€818,188
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