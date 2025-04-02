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Дома в Gemlik, Турция

3 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Gemlik, Турция
Дуплекс 5 комнат
Gemlik, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море в Бурсе в проекте с парковкой Квартиры расположены в районе Гемлик,…
$221,860
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Дуплекс 4 комнаты в Gemlik, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gemlik, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Стильные квартиры с видом на море в Бурсе, Гемлик. Квартиры на продажу в Бурсе, Гемлик, в ко…
$192,150
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Дом 5 комнат в Gemlik, Турция
Дом 5 комнат
Gemlik, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
Трехэтажная сдвоенная вилла с садом в Бурсе, Куршунлу Вилла расположена в районе Куршунлу ок…
$303,426
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Параметры недвижимости в Gemlik, Турция

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