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Дома в Умрании, Турция

6 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Умрание, Турция
Дуплекс 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Двухуровневая квартира на продажу в Умрание с крытым бассейном Квартира-дуплекс расположена …
$454,366
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Дуплекс 5 комнат в Умрание, Турция
Дуплекс 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 422 м²
Количество этажей 34
Инвестиционные квартиры рядом со станцией метро в Умрание, Стамбул Квартиры расположены в ра…
$1,70 млн
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Дом 6 комнат в Умрание, Турция
Дом 6 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Сдвоенные виллы с собственными бассейнами в Стамбуле, Умрание Эти виллы находятся в жилом ко…
$1,30 млн
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Дом 3 комнаты в Умрание, Турция
Дом 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
метро 5 минут пешком Отойол Тем 5 минут E5 путь 5 минут Аэропорт Сабиха Гекчен 20 м…
$654,108
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Дом 5 спален в Умрание, Турция
Дом 5 спален
Умрание, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Эти двухквартирные виллы расположены в жилом комплексе в Умрание, Стамбул, быстрорастущем ра…
$1,27 млн
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Дом 5 комнат в Умрание, Турция
Дом 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
метро 5 минут пешком Отойол Тем 5 минут E5 путь 5 минут Аэропорт Сабиха Гекчен 20 м…
$1,03 млн
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