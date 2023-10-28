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Дома в Аташехир, Турция

3 объекта найдено
Дом 14 спален с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Дом 14 спален с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 374 м²
€1,83 млн
Дом 4 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Аташехир, Турция
Дом 4 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€739,200
Вилла 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Аташехир, Турция
Вилла 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Аташехире Рады Вам представить новый элитный комплекс с собс…
€450,000
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