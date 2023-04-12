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Купить таунхаус в Валенсии, Испания

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637 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 139 м² Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 2 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
€ 420,000
Фантастический угловой купе в Finestrat с впечатляющими видами. Дом площадью 135 м² состоит…
Таунхаус 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 90 м²
€ 210,000
Таунхаус в La Nucia распределен на трех этажах, на первом этаже у нас есть гостиная с выходо…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 395,000
Шале распределено по трем этажам. На первом этаже есть зал и комната, которую можно использо…
Таунхаус 2 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 83 м²
€ 205,000
Представляем двухуровневый таунхаус площадью 83 кв м с просторной террасой.На верхнем уровн…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Таунхаус 3 спальнив els Poblets, Испания
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 155,000
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
Таунхаус 2 спальнив La Zenia, Испания
Таунхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 155,000
Таунхаус на продажу в Пунта Прима, Урб Кампана в Ориуэла Коста, Испания. Продается двухкварт…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 109,000
Шанс!! Таунхаус расположен в тихом районе рядом с природной зоной Лагуны Торревьехи в урбани…
Таунхаус 3 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Таунхаус 3 спальнив Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Монфорте-дель-Си…
Таунхаус 2 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Таунхаус 3 спальнив Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 245,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 112,000
Вашему вниманию предлагаются просторный таунхаус в городе ТорревьехаДом, площадью 78 кв.м. с…
Таунхаус 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 100 м²
€ 278,250
Дом имеет доступ из закрытого комплекса, а с улицы вы можете получить доступ к гаражу на две…
Таунхаус 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 139,000
ПОЛДОМ ПОД КЛЮЧ В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококаче…
Таунхаус 2 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат 139 м²
€ 133,000
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 125,000
АЛИКАНТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОДАРКИ , двухквартирный дом, полностью отремонтированный и с возможно…
Таунхаус 5 спаленв Торревьеха, Испания
Таунхаус 5 спален
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 290,000
Недвижимость Аликанте предлагает вам этот отдельно стоящий дом с пятью спальнями и двумя ван…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 159,000
Это двухквартирный дуплекс в частной урбанизации с зелеными зонами и общим бассейном. Он име…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 149,000
Продается двухэтажный таунхаус в Лос Фруталес, Торревьеха . Дом распределен следующим образо…
Таунхаус 2 спальнив Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 169,000
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с видом на море
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с видом на озеро
недорогая
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