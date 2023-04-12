Купить квартиру в Италии

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Квартира 2 спальни
Bagno di Romagna, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
1/3 Этаж
€ 199,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Пентхаус 3 спальни
Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
233 м²
6/6 Этаж
€ 529,000
Романьякасе рада предложить уникальную и престижную недвижимость в самом центре города Форл …
Квартира 1 спальня
Moniga del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 239,000
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасную двухкомнатную квартиру на первом этаже,…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 370,000
Мы находимся в Гайно, прекрасной деревушке на склоне холма Тосколано Мадерно, погруженной в …
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 240,000
В Сало, в местечке Камповерде, мы предлагаем трехкомнатную квартиру на первом этаже, полност…
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 660,000
В Костермано-суль-Гарда, в эксклюзивном месте с панорамным видом, мы предлагаем к продаже во…
Квартира 1 спальня
Lonato del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 195,000
Предлагаем к продаже прекрасную двухкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже турист…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 281,190
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 540,000
С видом на озеро в характерном центре Бардолино, мы предлагаем эту квартиру в уникальном мес…
Пентхаус 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 295,000
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 278,100
На берегу озера в городке Мадерно, расположилась очаровательная резиденция с бассейном. В эт…
Квартира 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 284,000
В Сойано-дель-Лаго, в элегантном комплексе из нескольких квартир, Garda Haus Padenghe предла…
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 700,000
В эксклюзивном Гольфо-ди-Венере в Ленно, Тремеццина, всего в двух шагах от озера.. Мы рады …
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 270,000
В Сало, в местечке Ле Парти, мы предлагаем очаровательную квартиру, которая была недавно пол…
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 195,700
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…
Квартира 1 спальня
Moniga del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 249,000
В элегантном комплексе с бассейном и широкими зелеными насаждениями, мы предлагаем к продаже…
Квартира 3 спальни
St Nikolaus - San Nicolo, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 505,000
Романтическая квартира с садом и открытым видом на Мендолу для продажи в Кальдаро на винной …
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 349,000
Garda Haus Padenghe sul Garda предлагает трехкомнатные апартаменты в элегантном контексте вс…
Квартира 5 спален
Верона, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
500 м²
€ 4,500,000
Этот старинный особняк, расположенный в самом историческом центре знаменитого города Вероны,…
Квартира 3 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 350,000
Прибл. В 350 м от озера и красивого старого центра города Гарда, это свойство является часть…
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 410,000
В контексте всего 4 единиц и частного сада, примерно в 5 минутах ходьбы от центра города Гар…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 590,000
В престижном месте, в 150 м от набережной озера и исторического центра знаменитого города Де…
Квартира 2 спальни
Mori, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 187,000
Рядом с центром Мори мы предлагаем на продажу большую мансардную квартиру следующим образом:…
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
110 м²
€ 560,000
Озеро Комо Гера Ларио - прямо на ОЗЕРЕ! Квартира с террасой в элегантной резиденции с бассе…
Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 340,000
В красивой обстановке озера Гарда мы предлагаем элегантный чердак, недавно полностью отремон…
Квартира 3 спальни
Nobiallo, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
223 м²
€ 890,000
В Менаджио Расположение Loveno, прекрасная квартира с видом на озеро в резиденции, состоящей…
Квартира 3 спальни
Менаджо, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
154 м²
€ 830,000
В центре Менаджо.. Мы предлагаем эту великолепную квартиру на первом этаже эксклюзивной рези…
Квартира 2 спальни
Principina a Mare, Италия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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